La salud no tiene moldes en Fit by Ale Rubio para entrenar y dar tu máximo esfuerzo

En enero de 2021, después de casi 11 meses de pandemia, Ale Rubio lanzó Fit By Ale Rubio, proyecto que a principios de marzo de este año recibió el premio a Mejor Programa Deportivo en los BienFest 2022, plataforma que promueve el bienestar integral en México.

“Me siento muy orgullosa, la verdad, porque es un programa muy completo. Cada vez le metemos más herramientas para que las chavas se mantengan motivadas, que aprendan a llevar un balance, de que no tenga que ser súper estricto, que lo disfruten y creo que eso fue parte del por qué se ganó”, comentó en entrevista con El Heraldo de México la fitness trainer, quien aseguró que “hoy en día es una aplicación que tiene muchas mejorías”.

De cuando recién se lanzó el proyecto, Ale recordó que “al principio era como un estilo de clases, que era el que yo daba en pandemia, que es una combinación de HIIT con funcional, entonces a la gente le gustaba mucho”, pero con el paso del tiempo “me fui dando cuenta de que no todo el mundo tiene el mismo tiempo, el mismo nivel, ni tiene las mismas ganas o energía todos los días”, por lo que ahora hay una gran variedad de clases y disciplinas: “A partir de mayo de 2022 sacamos nuevas disciplinas. Hay barre, pilates, yoga, baile, brincolín, bici, clases para embarazadas, clases para postparto”, explicó la creadora de contenido.

Además, Fit By Ale Rubio cuenta con herramientas, “por ejemplo el water tracker que te dice cuánta agua has tomado y que te recuerda estarte hidratando”.

“Siempre estoy viendo qué más puedo hacer, qué más les puedo dar a ellas para ayudarlas, para mantenerlas motivadas y que sigan trabajando en su salud en todo los sentidos”, enfatizó Ale, pues desde que comenzó con este proyecto ha tenido como objetivo el redefinir el concepto de bienestar: “Creo que lo que nos hace distinguirnos es ese lema que tenemos, de que disfrutes el ejercicio y lo hagas realmente por salud mental, más que nada, y luego ya verás los beneficios de la salud física, esa es la tirada de todo a lo que quiero llegar y cambiar esta mentalidad de que el ejercicio se hace para quemar lo que comes”.

Y es que para Ale es muy importante cambiar esta visión que se tiene del ejercicio y el bienestar: “Yo por muchos años tuve muchos problemas alimenticios”, razón por la que busca que sus seguidoras vean “todo lo que hay detrás” de dietas extremas, así como “todo lo que pasa dentro de tu cuerpo”.

“Con estos años de experiencia fui aprendiendo todo lo que involucra y me fui dando cuenta de que no necesitamos caber en un molde, cada cuerpo es diferente. Mi meta con todo lo que hago desde mi aplicación, mis redes y todo el contenido que creo, es intentar cambiar esa idea que tenemos desde chiquitas del bienestar, por lo menos de mi generación”, enfatizó Ale Rubio.

Ale Rubio lanzó Fit By Ale Rubio en enero de 2021 Crédito Foto JDS Agencia

EMPRENDEDORA Y MAMÁ

“A mí me tocó un poquito diferente”, contó Ale Rubio al cuestionarla sobre cómo ha sido su experiencia en el mundo del emprendimiento. “La pandemia me forzó, me dio esa patadita que necesitaba para empezarlo”, agregó.

El crear su proyecto en la pandemia fue uno de los primeros retos a los que la creadora de contenido se enfrentó, ya que en este tiempo surgieron muchos emprendimientos, por lo que se enfocó en “buscar un diferenciador, porque todo mundo estaba haciendo lo mismo al mismo tiempo”.

A lo largo de estos dos años de emprendimiento, la coach ha tenido que encontrar un balance entre su vida profesional y su vida personal, un balance que “se ve diferente todos los días”, ya que al ser mamá de tres niñas ha aprendido a “priorizar mis tiempos”. “Ellas (sus hijas) también entienden y siento que es parte de y me encanta. Ellas ven que su mamá está trabajando y dicen ‘yo quiero trabajar como tú de grande’, y entonces es un buen ejemplo que les estoy dando”, explicó Rubio, quien además cuenta con una gran red de apoyo que es su familia, quienes en algunas ocasiones la ayudan con el cuidado de sus hijas: “También tengo muy buena ayuda, mis suegros y mis papás me ayudan bastante. También la señora que trabaja conmigo desde hace ocho años que es de toda mi confianza. Gracias a eso he podido hacer muchas cosas”.

Más sobre Fit by Ale Rubio

La app está presente en más de 25 países.

España, Estados Unidos, México, Guatemala, El Salvador, Perú, Colombia, Argentina y Uruguay son algunos.

Ale tiene una licenciatura en Mercadotecnia.

Es fitness trainer, mamá y emprendedora por lo que sabe el poco tiempo que las mujeres llegan a tener para cuidar de ellas.

2021 En enero de este año Ale Rubio hizo el lanzamiento de su aplicación.

2022 Fit By Ale Rubio ganó el premio a Mejor Programa Deportivo en el BienFest2022.

EN FRASES

“No necesitamos caber en un molde. Cada cuerpo es súper diferente y cada quién que trabaje su cuerpo desde el amor”.

“Cada vez hay más competencia y entonces tienes que seguir innovando y ver qué más puedes ofrecer”.

Por Daniela Zambrano

FOTOS: JDS Agencia/Maquillaje: Rocío Solloa para @mxoriflame /Peinado: Karla Guerrero

