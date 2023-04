Marte está en Cáncer, estos son los signos más seductores de HOY

Los astros echaron la suerte y este miércoles 12 de abril son tres los signos que tendrán de su lado la buena fortuna, así lo dio a conocer la astróloga española Esperanza Gracia quien con sus atinadas predicciones dijo que Tauro, Aries y Libra, son los signos del zodiaco que hoy están de plácemes.

Es importante recordar que también este 12 abril Marte está en Cáncer, por lo que los signos antes mencionados son los más seductores del cosmos, aunque ojo, pues eso no quiere decir que habrá mala suerte para el resto de los integrantes del zodiaco.

Las etapas de la Luna tiene gran influencia en los signos del zodiaco. Foto: Pixabay

Así será la suerte de los signos del zodiaco este miércoles 12 de abril

El color de la suerte esta semana será el naranja, nos revela la astróloga española Esperanza Gracia, quien nos explica que es un color de libertad y nos ayuda a liberarnos de miedos y frustraciones, pues transmite energía, fuerza, equilibrio y armonía al combinar el rojo y el amarillo.

Libra

Puede que las cosas no vayan como tú habías planeado, pero vas a vivir momentos agradables que te ayudarán a olvidar cualquier contratiempo que pueda surgirte. Los buenos aspectos que recibes de #Venus contribuirán a que estés muy erótico y seductor.

Aries

Felicidades. La positiva energía astral que hay en tu signo te favorece mucho y hace que estés imparable. Si buscas darle un enfoque distinto a tu vida, ahora tendrás el empuje que necesitas para hacerlo.

Cáncer

Con Marte en tu signo, tienes una energía muy poderosa y eso hace que puedas superar cualquier problema que te surja. No permitirás que nadie te manipule y serás muy claro a la hora de defender tus ideas.

Géminis

Estás recibiendo una benéfica energía cósmica que apartará de tu vida tus miedos y tristezas. Hoy va a ser un día especial que puede dar un nuevo sentido a tu vida. Tienta a la suerte.

Tauro

Deja a un lado tus inseguridades y tus miedos, y apuesta por ese proyecto que ronda por tu cabeza. Tienes la suerte de contar con una fuerza de voluntad inquebrantable y eso te ayuda a luchar con ahínco y conseguir tus metas.

Piscis

La energía cósmica te alerta de que tu vida puede sufrir vaivenes. Sé constante, firme en tus decisiones y resolutivo, y conseguirás superar cualquier obstáculo que surja. Hoy el número 4 va a darte suerte; apuesta por él.

La felicidad llegó de la mano de la primavera. Foto: Especial

Leo

Dedícate a hacer lo que te gusta y huye de las responsabilidades y de la rutina, que lo estás necesitando. Acepta cualquier invitación que te hagan; disfrutarás y te llenarás de nuevas ilusiones.

Virgo

No te quedes anclado en el pasado ni dudes de tu futuro y de todo lo que eres capaz de conseguir porque perderás la fuerza y la ilusión por conseguir tus objetivos. Pisa fuerte y confía plenamente en ti.

Sagitario

Si surgen retos nuevos, dales la bienvenida sin ningún temor porque la suerte te acompaña. Disfruta del día, que te lo mereces. Hoy pueden producirse encuentros inesperados que van a hacerte muy feliz.

Escorpio

Olvidarás los momentos amargos que han empañado tu felicidad y lucharás porque nada ni nadie eclipsen tus ganas de disfrutar y de triunfar, derrochando alegría, simpatía y generosidad allá por donde vayas.

Capricornio

Necesitarás sentirte libre y no soportarás obligaciones y ataduras que no te permitan seguir el rumbo que te has marcado. La Luna Menguante en tu signo te renueva por dentro y te ayuda a perseguir tus sueños.

Acuario

Con los buenos aspectos que recibes de Venus, notarás que ejerces una atracción especial en tu entorno y podrás vivir momentos y sensaciones muy plenos. Rodéate de gente positiva y disfruta al máximo de lo que la vida te ofrece.

SIGUE LEYENDO:

Horóscopos de Mhoni Vidente HOY 12 de abril, predicciones para el amor, salud y dinero

Temporada de eclipses: así puedes protegerte de los cambios de energía

Horóscopos: Venus entra en Géminis, así afectará a los signos del zodiaco HOY