Horóscopos: Esta es tu carta del tarot para hoy lunes 10 de abril según tu signo

Inicia tu gran día con toda la magia de las cartas del Tarot, y este lunes 10 de abril hay un mensaje muy especial para ti; pues seguramente necesitas una respuesta o guía a esa situación que te tiene preocupada, preocupado o preocupade, no importa si tiene que ver con el amor, el dinero, trabajo, familia o lo que sea, a veces solo queremos un empujoncito para saber lo es bueno y lo que no lo es tanto y la ayuda del tarot siempre, pero siempre es buena.

Ya sea que creas o no creas en esta herramienta adivinatoria recuerda siempre leer con mucho respeto lo que interpreta cada carta, ya sea un arcano mayor o uno menor.

La carta del día

Es importante recordarte que la lectura de tarot de este lunes 10 de abril tiene un mensaje muy especial para ti, sin embargo, si en la lectura de este día no hay nada que resuene con lo que hay en tu vida es muy importante que dejes ir el mensaje y deja fluir la energía.

La tirada de este lunes 10 de abril será dedicada a todas esas personas que tienen problemas en el amor, o bien que ya desean encontrar a una pareja estable pero no saben si es el momento indicado para aceptar la cita a esa persona que tanto insiste por ustedes. Antes de iniciar a leer, debes preguntar algo al tarot respecto a tu situación amorosa y él te lo contestará. Este lunes 10 de abril, salieron tres cartas, de las cuales les daremos el significado de una por una en el amor, y de acuerdo a la pregunta que te hayas formulado, encontraras las respuestas en las cartas que nos salieron este viernes.

Las cartas son: "El loco", "El cinco de oros invertido" y "El Carro", a continuación te diremos que significa cada una en el amor.

El loco

No estas preparado para una responsabilidad, gente que te rodea te ha estado presionando con temas de boda, hijos o algo por el estilo, tu lo que quieres es divertirte y pasarla bien, y eso esta increíble, pero sabes bien que hay alguien en tu vida que te ofrece amor verdadero de esos que ya no existen, así que no dejes pasar ambas oportunidades, recuerda que estar enamorado no significa olvidarte de la diversión. Piensa bien qué quieres y si estás dispuesto a perder algo de esas dos cosas o te armas de valor y luchas por ambas.

Cinco de oros invertido

La soledad se va de tu vida, ya estas preparado o preparada para darle la bienvenida al amor, sin importar si tienes pareja o no, pues incluso estando con alguien pudiste haberte sentido abandonado, pero esto ya se acabó el amor llega a ti nuevamente.

El Carro

Deberás aprender a poner límites, pues seguramente eres de esas personas que se enamoran muy rápido, sin embargo, recuerda que no te ha ido nada bien en tus últimas experiencias, así que no tengas miedo a decir que no.

Debes ser cauteloso, por que la carta de “El Carro” habla que todas las energías se moverán y muy probablemente amores del pasado toquen a tu puerta, pues se han dado cuenta de lo feliz que estás sin ellos y ahora se dieron cuenta de la gran persona que dejaron ir, solo recuerda lo que al principio dijimos, debes aprender a poner límites en cualquier terreno.

