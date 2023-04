Horóscopos de Mhoni Vidente HOY 1 de abril, predicciones para el amor, salud y dinero

Mhoni Vidente trae para ti las mejores predicciones de los horóscopos para este sábado 1 de abril, entérate de todo lo que le deparan los astros a todos los signos del zodiaco en salud, dinero y amor.

Escucha el podcast de Mhoni Vidente y aprende sobre los astros

ARIES

Es un excelente momento para formalizar una relación o para pensar en la idea de hacerlo, tienes una excelente unión con la persona que estás y eso se nota, ambos se complementan de una buena forma, no dejes pasar la oportunidad de pedirle a esa persona que esté contigo por mucho tiempo más.

Si no tienes pareja, es probable que alguien esté mandando mensajes y que no le hayas visto como una potencial persona para compartir la vida, puede ser que necesites mirar con más claridad, si al final decides que no, entonces siempre háblale con honestidad.

Aries, Tienes la oportunidad de tu vida en lo profesional, solo debes confiar en que llegará pronto y así será, verás que si lo decretas el día de hoy, podría llegar algo muy bueno en un tiempo más, no dudes en llamar a las buenas vibras para que te ayuden a conseguir lo que quieres.

TAURO

Aún no es momento de dar ese salto de fe que estás esperando para dar.

No dejes que los fracasos o las caídas que has vivido te hagan desistir de tus sueños, si bien no es tiempo para ir por ellos, no dejes de pensar nunca en lo que quieres para tu futuro, ya vendrá la ocasión de soñar y de atreverse a hacer grandes cosas.

Una persona que quieres mucho te dará un mensaje importante sobre alguien de tu pasado, si no quieres saber nada de esta persona, entonces intenta ignorar lo que te dirán, si aun así no puedes, entonces prueba ponerte en contacto con esa persona y hablar sobre las cosas que dejaron inconclusas.

Tendrás el día de hoy, la oportunidad de vivir un intenso momento en el amor, procura que la pasión sea el motor que los una, será un momento excelente.

GÉMINIS

Tienes una jornada un tanto complicada en el trabajo, sobre todo por la relación con otras personas, algo que muchas veces causa los mayores conflictos en esta materia, pero no te preocupes, porque cualquier problema que surja será rápidamente solucionado, solo procura ponerle paños fríos al asunto.

Tienes la opción de encontrar algo nuevo para ti, pero no estás mirando bien las señales que te está dando el Universo.

No dejes que se te pase la oportunidad de mejorar tu vida en lo profesional, tienes que comenzar a generar más contactos con la gente correcta, si haces esto, estarás muy bien.

Una persona ha puesto sus ojos en ti, pero tú no te has dado cuenta, hoy podría revelar sus intenciones contigo, si no es alguien que te agrade, entonces agradécele sus atenciones, pero dile que no tienes interés en este momento, debes ser siempre cortés.

CÁNCER

Comienzas a tener una nueva visión del mundo y de las cosas que te rodean, esto también lo puedes aplicar a las personas que comparte el día a día contigo.

En tu trabajo esta nueva visión será de mucha ayuda, ya que te permitirá ver mucho más allá y gracias a esto podrás tomar mejores decisiones, que se comenzarán a ver desde el día de hoy.

Una persona muy importante está esperando por un llamado tuyo, pero no estás dejando que esto suceda, ya que te encuentras pendiente de cosas que no tienen importancia, comienza a darle prioridad también a quienes están cerca de ti.

No te quedes esperando a que la otra persona dé el primer paso, debes también hacer cosas para que esto se haga realidad, es algo que quieres y deseas mucho, por lo que también debes poner de tu parte para hacerlo realidad.

LEO

Excelente momento para comenzar a integrar a más personas a tu grupo de amistades, tienes la opción de conocer mucha gente nueva, dentro de las cuales has hecho muy buenas migas con alguien en especial, no tengas temor a incluirle dentro del grupo con el que pasas la mayor parte del tiempo, hoy es probable que tengan una reunión, dale un llamado para hacerle la invitación, será una buena adhesión al grupo.

Tienes una persona muy buena en tu vida, pero está pasando por un momento extraño, del cual te has dado cuenta, no dejes que pase la oportunidad de ayudarle a ver las cosas como son y apoyarle en su camino.

Un hombre de edad avanzada te pedirá un favor el día de hoy, no se trata de algo de dinero, por lo que considera ayudarle.

El amor marcha bien, solo debes tomar más en serio tu relación.

VIRGO

Estás tomando la vida con mucha madurez, lo que te está ayudando de muchas formas, sobre todo si estás en una etapa de estudios o donde debes decidir qué hacer con tu futuro, esto es algo propio de Virgo, quien siempre se toma muy en serio esta materia.

No dejes que las obligaciones te alejen de la vida, no siempre debes estar estudiando o trabajando, también debes darte espacios para la diversión y también para el amor, algo a lo que en este momento te estás negando, pese a que está golpeando tu puerta insistentemente.

Si estás en una relación, estás pasando un muy buen momento con esa persona, ya que importantes decisiones están siendo la tónica de la relación, por lo que puedes sentirte feliz, están caminando juntos hacia algo muy importante y que les hará crecer mucho en el futuro.

Cuida más de tu cuerpo, consume menos comidas procesadas, prefiere alimentos orgánicos.

LIBRA

Dejas de vivir la vida con intensidad, a veces es bueno dar una pausa, sentarse y contemplar lo que has logrado, pero es probable que este no sea el mejor momento para hacerlo, necesitas comenzar a tomar acciones rápidas e inteligente para llegar al lugar en el que quieres estar muy pronto.

No dejes que se vaya la posibilidad de obtener un ascenso en tu trabajo, será algo muy bueno con un excelente aumento en tus ganancias, pero si no le pones las ganas necesarias a tus labores, podrías perder la opción.

Es un día muy bueno para pasarlo con la pareja en calma los dos, pero recuerda que la pasión es algo muy importante, no debes dejarle de lado, ya que podrías resentir esto en un tiempo más, debes siempre tener en cuenta que la pareja se sustenta también basándonos en el amor y la intimidad.

ESCORPIO

Es una excelente jornada para compartir con tus seres queridos, no dejes que esta opción se pase, puedes encontrar mucha diversión y un buen rato si decides hacer esto el día de hoy.

Tienes un buen sentido del gusto y la elegancia, por lo que alguien te pedirá un consejo sobre ello durante la jornada, comparte todo lo que sabes con respecto a esto y ayuda a esta persona a verse bien.

Un momento muy importante podría darse con tu pareja, donde ambos recordarán el por qué están juntos y que es lo que les da ha unido durante todo este tiempo, será algo muy bello para vivir juntos.

Una cena con amigos podría ser el punto alto del día, recuerda aportar con algo, nunca llegues a un lugar con las manos vacías.

El trabajo viene muy bien, se proyectan buenas cosas para más adelante.

SAGITARIO

No dejes de lado tus sueños por darle mayor espacio al trabajo que estás realizando en este momento solo por necesidad económica, lo peor es echar raíces en un lugar donde no quieres y nunca quisiste estar, tienes muchas obligaciones que cumplir, es verdad, pero no debes dejar que se vaya lo que siempre has anhelado, haz esfuerzos extras para lograr lo que te prometiste hace mucho tiempo.

No descanses frente a los problemas, toma las riendas del asunto y comienza a buscar formas de darle una solución rápida y de manera sencilla, siempre existe una forma de hacer esto.

Existe una persona en tu vida que te ha cautivado de una manera que no imaginabas, pero lo tomas como un amor imposible, no te quedes con lo que sientes dentro de ti, debes dejarlo salir en un momento, si no resulta, podrás pasar de forma más rápida a otra cosa.

CAPRICORNIO

Capricornio tiene un día muy bueno, en el cual se proyectan grandes logros en el trabajo, estás en un buen momento para saborear los frutos que está dando tu esfuerzo, no dejes que se vaya la posibilidad de sentarte y admirar todo lo que has conseguido, podrías aprender mucho y dar el paso hacia mejores cosas en el futuro.

En los estudios, si estás en esta etapa, recibirás un buen resultado, se vienen muchos mejores más adelante, por lo que no dejes de esforzarte por lo que quieres ser en el futuro.

No dejes que el infortunio de otros se convierta en el tuyo, tienes mucho por luchar aún y no es tiempo de rendirte, puedes ver que el éxito está cerca y si a la persona que tienes al lado no le está yendo tan bien como a ti, hazle saber que tus logros también le pertenecen.

ACUARIO

Estás dejando de proyectarte en la vida, recuerda que siempre debemos hacer esto, es necesario para poder ver lo que necesitamos hacer para llegar hasta el lugar que nos proponemos.

En tu relación de pareja esto se nota mucho, ya que la otra persona lo está viendo desde hace tiempo y está comenzando a sentirse en otro lugar, uno donde tú no estás en este momento.

Si no quieres perder a la persona que está a tu lado, entonces debes comenzar a tomar decisiones desde hoy y a decirle lo que te sucede, las proyecciones son algo fundamental para el amor y la relación de pareja, sin ellas no sabemos dónde vamos pisando, no se puede vivir solo del presente en un compromiso que requiere seriedad.

En el trabajo estás pasando por una situación parecida, por lo que debes poner atención y comenzar a desear cosas para tu futuro.

PISCIS

Comienzas a salir del lugar oscuro donde te encontrabas, Piscis tiene las tendencias a irse muy abajo cuando algo no resulta como lo espera, por lo que el día de hoy se esperan agradables sorpresas para ti.

Recibirás la invitación de un amigo para compartir un buen rato junto a todo tu grupo, no dejes pasar la oportunidad de estar con la gente que te quiere y que desea verte siempre bien.

El amor trae dificultades para quienes estén en una relación hace tiempo, es probable que tengas que tomar una decisión importante sobre la continuidad del compromiso, se trata de una relación que puede salvarse si se hacen las cosas correctas, pero se necesita la voluntad de ambos para hacerlo, ten una conversación con la persona amada, podrían volver a encontrar el amor que los unió en un comienzo.

No dejes de cuidar tu salud, haz más actividad física.