Horóscopos de Mhoni Vidente HOY 31 de marzo, predicciones para el amor, salud y dinero

Mhoni Vidente trae para ti las mejores predicciones de los horóscopos para este viernes 31 de marzo, entérate de todo lo que le deparan los astros a todos los signos del zodiaco en salud, dinero y amor.

ARIES

Una jornada donde la cooperación y el compañerismo serán muy importantes, ya que es muy probable que debas sacar un trabajo entre varias personas, no dejes que la forma que tienen los otros de hacer las cosas te saque de quicio, siempre puedes llevar el liderazgo si lo deseas, pero debes respetar las ideas de otros y también su manera de ejecutar el trabajo.

Aries, Tienes una buena relación de pareja, por lo que el día de hoy será un día muy bueno a su lado, deberán unir fuerzas y sacar adelante un proyecto que a ambos les ha tomado mucho tiempo pensando, no trates de evadir esto, porque es necesario que pongas todo de tu parte para poder salir airosos de lo que se están proponiendo.

Una persona muy importante te hará un comentario que te ayudará en tu salud, podría recomendarte algo bueno para ti.

TAURO

No estás en un momento como para tomar una aventura importante y llena de riesgos, lo que necesitas ahora es concentrarte en lo que debes hacer, en tus obligaciones diarias y en trabajar en tu relación de pareja, si es que la tienes y se encuentra en un mal periodo.

Recuerda que muchas veces las palabras se las lleva el viento y si alguien que vienes recién conociendo te hace una promesa y el día de hoy la deja de cumplir, no te preocupes, no será la primera vez que esto sucederá, muchas veces la gente actúa de manera extraña cuando se siente perdida en la vida, procura tú no hacer con otras personas, ahora que ya sabes lo que se siente.

En tu trabajo tienes la oportunidad de tener un gran logro el día de hoy, por lo que no te sientas mal de darte las felicitaciones, de estar con mucho orgullo por lo que conseguiste y darte un gusto.

GÉMINIS

Estás deteniendo tu avance y todo por que te asusta el comenzar a surgir, debes comenzar a tomar seguridad en tus capacidades y en el talento que tienes para realizar las cosas, por ello tienes una buena reputación en el área profesional, no temas a salir adelante y a tener éxito, tendrás mucho para disfrutar más adelante.

El amor está un tanto estancado, la relación que has formado hace poco quizás no esté funcionando y ciertas señales que has visto te lo están demostrando, si esto es así, es mejor que comiences a ponerle un freno y a optar por seguir caminos separados.

Estás pensando en finalizar un proyecto que antes no tuvo acogida o no conseguiste dinero para llevarlo a cabo, no dejes que esta idea se vaya de tu cabeza, hoy es el día para darle rienda suelta a ello, comienza por buscar las maneras más seguras de llevar esto a cabo, tendrás mucho éxito si lo haces desde ya.

CÁNCER

Estás necesitando de forma urgente hacer cambios en tu vida y no estás prestando atención a lo que estás necesitando, no dejes que esto te pase la cuenta más adelante, ni tampoco te sorprendas si tienes resultados malos en algo que esperabas que saliera bien.

Tienes la oportunidad de conocer a alguien especial el día de hoy, pero no estás aceptando la invitación que te ha hecho hace tiempo, hoy volverá a darte la oportunidad, piensa bien si quieres aceptar o no, no dejes que otras cosas influyan en esta decisión.

No tomes cualquier consejo que te den, si alguien te dice que no debes hacer una cosa que sientes de verdad tienes que realizar, evalúa bien la situación, podrías estar en un momento donde necesitas tomar tus decisiones por ti mismo y atreverte a dar el salto como a ti mejor te parezca, siempre saldrás de pie si lo haces a consciencia y sin miedo a fracasar.

LEO

Guardar silencia muchas veces es bueno porque nos evita conflictos con otros, pero para Leo es muy difícil pasar por esto, siempre tiene que dar su opinión y manifestar su descontento ante la injusticia, precisamente el día de hoy te verás en una situación donde no debes guardar silencio por ningún motivo, sobre todo si se trata de algo que no ha tenido ninguna razón de ser y que encuentras un tanto injusto.

Comienza a ver bien quienes están a tu lado, es probable que haya alguien que no está aportando cosas buenas a tu vida y esté siempre tirando tus ganas de salir adelante hacia abajo.

Una persona en la que tienes mucho interés te hará un desaire el día de hoy, no dejes de hacerle notar esta mala actitud que está teniendo contigo, le ofreciste la posibilidad de terminar las cosas antes de llegar a este punto, déjale claro tus intenciones y si no las acepta, mira hacia otra parte y retírate.

VIRGO

Te estás dejando arrastrar por la corriente, pero con cierta resistencia a ello, te ha costado trabajo dejarte llevar y hoy lo notarás porque no estás llegando al lugar que querías y el que mereces, no dejes que esto siga así, comienza a tomar acciones sobre tu vida y tus decisiones, después llegará el momento para fluir con el río.

Una persona que te quiere mucho tiene algo importante que contarte sobre su vida y es probable que no hayas querido escucharle por distintos motivos, si te das el tiempo para hacerlo no te arrepentirás.

Un momento muy bueno sucederá entre tú y tu pareja el día de hoy, pero no puedes forzar a que suceda, debe ser una iniciativa de ambos y te darás cuenta del por qué cuando lo vivan durante la jornada, será algo muy positivo Comienza a realizar más ejercicio por las mañanas, te hará muy bien.

LIBRA

Así como la planta crece gracias a la lluvia, tú deberías crecer con los estímulos que te da la vida, recuerda que la planta no presiona a la lluvia a que la haga crecer, es capaz de soltar la necesidad y solo entregarse a lo que la vida le entrega, precisamente esto debes hacer el día de hoy, entender que hay ciertas cosas en tu vida que tienen que irse y que no puedes retener.

Déjate querer en el amor, no le impidas a la persona que estás conociendo que se acerque a ti o que intente siempre estar presente para ti, muchas personas se aburren de esto, pero cuando no lo tienen, lo extrañan, piensa siempre en los momentos de soledad que has tenido y date cuenta de que siempre has extrañado esto, que alguien se preocupe de ti, no temas a esto, no te hace ser alguien de poca fuerza.

ESCORPIO

No dejes de participar en reuniones importante de trabajo, ni tampoco en los momentos de esparcimiento que tienen, es probable que hoy se desarrolle una cena de trabajo o una actividad fuera del lugar de desempeño donde se verán fortalecidas las relaciones laborales de una forma que quizás no pensabas posible, no te separes del grupo, necesitas integrarte mucho más.

En un momento del día querrás tirar la esponja y comenzar a hacer las cosas como tú las quieres sin escuchar a otros, no dejes que te tome la rabia, ni tampoco que el desgano te pase la cuenta, siempre puedes compartir con otros para lograr lo que te has propuesto, es necesario hacerlo.

Un día bueno para la pareja, necesitan momento a solas, muchas veces las obligaciones y los elementos extras de nuestra vida nos quitan tiempo para estar con la persona que más amamos, es por esto que el día de hoy deben darse un momento para estar juntos y compartir tiempo de calidad.

SAGITARIO

Así como se cruza un río sin un puente, de a poco, despacio, esa es la forma en que debes ver tu vida en este momento, es probable que quieras apresurar las cosas, sobre todo en el amor que es donde muchas veces generas ansiedad y ganas de que todo resulte de la forma más inmediata posible.

Si estás en una relación hace tiempo, están a la espera de conseguir algo importante, como una casa o algo aún más grande que eso, pero podría ser que el día de hoy reciban noticias desalentadoras sobre este tema, aun así no dejen de pensar de forma positiva, ni tampoco dejen de intentarlo ni de darle una oportunidad a soñar.

Si estás conociendo a alguien hace poco tiempo, recuerda siempre que todo se va dando de a poco, especialmente cuando llevas poco de conocer a esa persona, las mejores relaciones son esas que pasan por muchas etapas antes de formalizarse.

CAPRICORNIO

Los estragos del tiempo siempre son un motivo de tristeza, sobre todo para quienes han pasado a una edad más adulta de la vida, pero no debes mirar esto de esta forma, siempre será bueno que el tiempo vaya pasando por nosotros, no entrega sabiduría, nos llena de recuerdos bellos, no regala el amor de personas variadas y que es probable se mantengan a nuestro lado por mucho tiempo.

Si te has tomado un tiempo de vacaciones, entonces debes relajarte y procurar no pensar en trabajo en este momento.

El amor no espera y estás tomando las cosas con demasiada calma, por lo que es probable que comiences a sentir un cierto alejamiento de la persona que estabas conociendo, recuerda que el medio se huele y también el desinterés, por lo que si no era tu intención provocar esto y solo estabas tomando las cosas con calma, explícale lo que sucedió, puede que entienda tus razones, pero no esperes un resultado muy bueno.

ACUARIO

Actuar bien con los demás siempre implica algunos riesgos, ya que muchas veces te encontrarás con gente que te hará difícil esta tarea, aun así no debes dejarte caer ni decidir el pasar por alto el dar buenos pasos para conseguir una relación de armonía con el medio que te rodea.

No dejes de hacer ese favor que alguien te pedirá el día de hoy, podría devolverte la mano en un tiempo más, lo necesitarás.

Si tienes un problema de dinero ahora, no es bueno que pidas un préstamo o un crédito bancario, podrías terminar por perder mucho más de lo que debes en este momento.

Tienes visión de futuro necesaria para poder ver que un negocio que te están ofreciendo podría no resultar de la forma en que se te está planteando, no tomes esta opción si ya puedes reconocer los riesgos que implica.

Una persona importante te hará una visita, no le cierres la puerta, podría ser algo muy bueno.

PISCIS

Estás pasando por un periodo de estrés importante, las deudas te tienen con una ansiedad que te está costando manejar, por lo que es bueno que busques soluciones que no hayas intentado antes, no te dejes estar ni tampoco caigas en desesperación, no sirve de nada hacer esto, no te dará la solución que estás necesitando.

Una persona muy importante para tu vida te hará una revelación importante que pese a no involucrarte directamente te hará sentir un poco mal por las personas que están en el asunto.

No dejes que alguien que no está en tu relación se entrometa a entregar opiniones que no están aportando en nada bueno al desarrollo del amor que hay entre ustedes, prefiere siempre las opiniones de quienes los conocen y en vez de criticar, tratan de aconsejarte desde lejos.

El amor en la pareja podría estar un poco turbulento por problemas del pasado, no dejes que estos les pasen la cuenta en el presente.

