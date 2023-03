VIDEO | Verónica del Castillo recomienda el ozonoterapia vaginal: “Es una maravilla”

Después de que Verónica del Castillo le dio una polémica despedida, desde sus redes sociales, a su amiga Rebecca Jones, ahora recomendó un método bastante peculiar: la ozonoterapia vaginal, terapia alternativa a la que ella misma se ha sometido y considera toda una maravilla. Incluso, aseguró que el ozono se lo ha puesto hasta en las venas.

La hermana de Kate del Castillo explicó que es necesaria para después de volver de la playa, pues nunca falta que se pescan infecciones en dicha zona del cuerpo, por el traje del baño o por meterse a las albercas, entonces "por todos los orificios se debe poner. Me lo pongo en las venas, me lo pongo vaginal, me lo pongo rectal. O sea, es un oxigenador y es un desinfectante. ¡Es maravilloso! No es caro, es más caro el antibiótico", explicó ante varios medios de comunicación.

En este caso, Daniel Bisogno no pasó por alto su mensaje a la finada actriz y le hizo un poco de mofa al mencionar que Verónica del Castillo vende cosas. "Hablando de remedios, qué quieres, te limpia los chakras, te saca los malos espíritus. Lo que quieras. Te da pa' beber contra el covid, todo lo que tú quieras y te alinea los chakras. bueno te hace el lavado intestinal, todo absolutamente", mencionó.

Verónica del Castillo en su sesión de brainwave; promete superar efectos adversos post covid (Foto: IG @vdelcastillotv)

¿Qué dijo Verónica del Castillo sobre Rebecca Jones?

El pasado miércoles 22 de marzo, la reconocida actriz Rebecca Jones perdió la vida a la edad de 65 años. Éste hecho fue un duro golpe para sus familiares, amigos y el mundo del espectáculo en general, ya que era muy querida y apreciada por su dominio frente a las cámaras y personalidad arrolladora. Como fue natural, muchos de los artistas enviaron sus condolencias desde la radio y televisión, pero también en las redes sociales.

En este caso, Verónica del Castillo desplegó un enorme mensaje acompañado de una foto de la ex esposa de Alejandro Camacho, donde lamentó los hechos y compartió que la famosa se acercó a ella para pedirle ayuda para desintoxicarse por las más de 60 quimioterapias que recibió en los últimos 5 años, ya que padeció cáncer de ovario. La misiva terminó por molestar a los internautas porque, a su parecer, resultó ser más un comercial de lo que ofrece, además de compartir información sensible que sólo competía a la familia.

El polémico mensaje de Verónica del Castillo (Foto: IG @vdelcastillotv)

Un día después de las críticas la hija de Eric del Castillo aseguró que éstas la tenían sin cuidado y que por el contrario, que escribió todo para que la gente sepa que existen otras alternativas para alcanzar la salud, ya que en la actualidad, los "médicos están dando sentencias de muerte", señaló.

