VIDEO | "Deja de hacerte la tonta": mujer se desmaya para que la policía no la detenga

La inseguridad no cesa en varios estados de México, uno de los delitos más comunes es el robo hormiga, aquel que se realiza a pequeños comercios y afecta directamente a los dueños. Sin embargo, en algunas ocasiones, los o las delincuentes no logran salirse con suya y son atrapados, pero la astucia que los caracteriza a veces no tiene límites.

Así ocurrió con una presunta ladrona, quien acababa de cometer un hurto, pero fue sorprendida precisamente cuando intentaba darse a la fuga, por lo que una empleada del establecimiento en el que cometió el delito llamó a las autoridades para que enfrentara a la justicia por tales actos.

Pero lo que no se esperaban ni la policía municipal que llegó al lugar, ni los testigos era que la mujer sería bastante astuta para que no fuera llevada por las autoridades, así que procedió a realizar un gran acto. En un video compartido en redes se muestra el preciso momento en el que oficiales intentan detener a la ladrona pero ella finge desmayarse, o al menos es lo que refieren las personas en el lugar.

"Deja de estarte haciendo la tonta"

El enojo de las mujeres que la acusaban fue tal, que le dijeron que dejara de estarse haciendo "la tonta" y que no fingiera desmayarse, mientras tanto la occisa permanecía en el suelo, aparentemente sin sentido alguno, por lo que los policías intentan levantarla pero no lo logran.

Finalmente se levantó y la detuvieron

Así permanece por varios minutos mientras sostiene un bolso, donde aparentemente llevaba el botín de lo robado. Es así como posteriormente, la autoridad procede a levantarla y en ese momento la delincuente también se levanta aunque con los ojos cerrados y aparentemente sin cobrar por completo los sentidos pero finalmente la suben a una patrulla.

De acuerdo lo difundido en la grabación, los hechos ocurrieron en calles del estado de Morelos.

