Horóscopos de Mhoni Vidente HOY 30 de marzo, predicciones para el amor, salud y dinero

Mhoni Vidente trae para ti las mejores predicciones de los horóscopos para este jueves 30 de marzo, entérate de todo lo que le deparan los astros a todos los signos del zodiaco en salud, dinero y amor.

ARIES

Momento para quitar las máscaras a las personas que sabes te han mentido, si esto no ha sucedido, entonces ha llegado el momento de revelar una verdad importante que estabas tratando de esconder, no pierdas más tiempo esperando el momento adecuado, hazlo cuanto antes, será muy liberador.

Una persona que quieres mucho está teniendo un problema de carácter legal y nadie está dándole la solución que merece, debes usar todo tu ingenio para ayudarle, podría ser que esté en un estado donde puede pensar bien los pasos que debe dar.

El amor se encuentra bien los Aries, pero hay cosas que necesitan conversar, ya que es probable que la parte doméstica no esté bien, necesitan ayudarse mutuamente en las labores diarias.

Si estás conociendo a alguien hace muy poco tiempo, es mejor que te asegures de que te está diciendo toda la verdad, no se puede comenzar una relación basada en mentiras.

TAURO

Si has tenido una pelea con alguien importante últimamente, entonces hoy es el momento para arreglar esa relación, podrían darse cuenta de que han estado discutiendo por una tontería que no debe mellar su relación, será un buen momento, no importa quién pida disculpas primero.

Una persona mayor te dirá algo muy positivo para tu trabajo, lo que te permitirá realizar una mejor labor en un tiempo más, no dejes que se pase esta oportunidad de aprender algo nuevo.

No desees algo que no puedes conseguir en este momento, te llevará a la frustración, es mejor en este periodo ponerse metas claras y que puedas lograr en un corto tiempo, ya vendrán el tiempo de volver a soñar y a desear cosas más grandes.

Estás dejando de lado tu familia por darle prioridad a otras obligaciones, no tengas reticencias hacia los que te quieren, sabes que los necesitas.

GÉMINIS

Tienes los ojos puestos en el pasado y eso nunca es bueno, impide tu progreso y te limita las opciones que debes tomar para tener una buena calidad de vida en el presente, no dejes que esto te suceda a ti, necesitas tomar acciones que puedas palpar en este momento, no viajes con tanta frecuencia a tus recuerdos, pueden enseñarte, pero no debes pegarte en ellos.

Una persona que hace mucho no ves tomará contacto contigo el día de hoy, por lo que si extrañas a esta persona como parte importante de tu vida, no dudes en concertar una reunión, podrían ponerse al día y pasar un gran momento juntos.

Alguien te ha estado buscando para ofrecerte algo importante y necesitas prestarle atención, podría ser una gran oportunidad que estabas esperando hace tiempo, no dudes en tomar la opción que te ofrecerá, te reportará grandes cosas en el futuro, no te arrepentirás.

CÁNCER

Quienes se encuentren sin una pareja estable y en proceso de búsqueda de un nuevo amor, podrían enfrentar episodios de soledad el día de hoy, será algo que te puede provocar una cierta frustración, lo que es normal, ya que todos necesitamos amar y entregar amor a otra persona.

Una persona que está muy sola está esperando una visita tuya, sabes de quién se trata, por lo que no dudes en ir a verle o al menos darle un llamado.

Tienes que volver a tomar la iniciativa en el amor, no siempre la otra persona deberá hacer todo el trabajo, es necesario que tú también pongas de tu parte.

No te hagas daño reviviendo recuerdos de un amor que ya no existe, revisar cosas antiguas, escuchar viejas canciones o repasar fotos de su vida juntos, podría traer pena a tu corazón en este día, opta por olvidar hasta que estés mejor.

LEO

Comienzas a salir de tu cascarón, si vives con tus padres aún, ha llegado el momento de abandonar el nido, por lo que hoy debes buscar la manera de hacerlo en el menor tiempo posible.

Si estás en etapa de estudios y pasaste por un momento de baja en tus calificaciones, entonces ahora podrías volver a retomar el camino y comenzar a tener mejores resultado, todo esto debido a un cambio de mentalidad que has experimentado en el último tiempo que te tienes con todas las energías puestas en sacar tu carrera lo mejor posible.

Tienes la posibilidad de tener un muy buen pasar en la vida, en cuanto a finanzas se refiere, por lo que debes comenzar a poner todo de tu parte para lograrlo sin contratiempos.

Una persona que está pendiente de ti te hará un cumplido muy bueno el día de hoy, no dejes que se pase el momento de comenzar a conocerse mucho más, algo bueno podría salir de ahí.

VIRGO

Alguien más pretende tomar el control de tu vida y tus decisiones, si se trata de tus padres, no dejes que esto sea así, siempre puedes buscar tu destino en solitario, si no aprueban lo que has decidido para ti, no permitas que te digan todo lo que debes hacer y decidir.

Tienes que comenzar a experimentar más en tu vida, estás dejando que muchas oportunidades buenas se pasen por temor a caerte, recuerda que siempre vas a volver a pararte.

El momento de tener esa conversación sincera con tu pareja ha llegado y no puede esperar más, ciertas situaciones los han distanciado y necesitan hablar sobre ello, no dejes que siga pasando el tiempo sin darle solución a esta problemática que puede estar afectándolos.

Es probable que te hayas perdido en un momento con respecto a tu vida, pero no es excusa para dejar de tener el control total de lo que quieres lograr y los pasos que vas a dar.

LIBRA

Hay que dar espacio para los cambios en la vida, no siempre somos la misma persona y no nos mantenemos así todo el tiempo, lo mismo les sucede a las demás personas en tu vida, todos estamos siempre en una constante evolución y en una transformación a cada época que vivimos.

Si ves que la persona a tu lado ha tenido cambios de actitud, sobre todo hacia ti, debes hacerle saber esto y pedirle que quizás no es momento de tener arrebatos contigo y que debe cambiar un poco su actitud.

Si no tienes pareja actualmente, entonces es momento de comenzar a cambiar ciertas cosas de tu personalidad que te han llevado a perder varias oportunidades en el pasado, es un día para pensar sobre esto y para tener una transformación en tu pensamiento y en tu forma de ver la vida.

Procura consumir más hierro y calcio en tu dieta, lo estás necesitando.

ESCORPIO

Debes cultivar más la paciencia en tu vida, estás perdiendo los estribos con mucha rapidez y eso no es bueno para ti y por sobre todas las cosas para tu trabajo.

No dejes que la presión te afecte en tu parte mental, tienes que manejar tus niveles de ira y también practicar la templanza ante las situaciones que pueden costar un poco más de esfuerzo el manejar.

Tienes una forma muy buena de realizar tus tareas, pero estás queriendo apurar demasiado el proceso, podría cometer errores por tratar de sacar algo rápido, prioriza la calidad antes que la velocidad.

El amor necesita que le escuches un poco más, no dejes de prestarle atención a la persona que quieres, es probable que muchas veces te saque de quicio, pero es la persona que has elegido para tu vida y el amor siempre es más grande que cualquier diferencia que puedan tener en el diario vivir.

SAGITARIO

Comienzas a poner tus ojos en metas más altas para lograr, pero eso implica también que deberás poner más de tu parte para lograr llegar a esa cima.

Si tienes los deseos de realizar un viaje hace mucho tiempo, es momento de tomar la opción ahora y dar los pasos seguros que te llevarán a concretar el sueño que llevas mucho tiempo anhelando.

Una persona de fiar te dará una noticia muy buena con respecto a alguien que hace tiempo quieres ver, quizás no sea como esperas, pero al menos podrás saber de esta persona.

En el amor es importante tener en cuenta que una relación es también una aventura que dos personas emprenden juntas, nada está asegurado, por lo que muchas veces algunas cosas no resultan de la forma que imaginamos, pero esto no significa que no sea algo exitoso en materia amorosa, no dejes que las ganas se te fallan si el día de hoy no obtienen buenos resultados en algo que esperan.

CAPRICORNIO

Un buen momento para Capricornio el día de hoy, están dejando de lado una pena que tuvieron hace poco tiempo, por lo que es necesario comenzar a celebrar tu nuevo estado de ánimo, no dejes de hacer esto el día de hoy, llama algunos amigos y haz algo informal en tu hogar, podrías pasar por un excelente momento con ellos.

Si terminaste una relación de pareja hace poco tiempo, es probable que el día de hoy sepas de esa persona o que alguien te cuenta algo que podría dolerte un poco, pero no pongas en riesgo el progreso que has conseguido en este tiempo solo por pensar en lo que el otro está viviendo, tienes todo un camino que recorrer por delante aún, no lo desperdicies.

Estás en un muy buen momento para tomar decisiones importantes en lo profesional, hoy tendrás el poder de decidir sobre esta materia.

En el horóscopo del tarot te salió la carta del Juicio que te indica que la justicia esta de tu lado que vas a poder resolver cualquier trámite que tenías pendiente en lo legal y laboral que no pierdas más tu tiempo son es hora de resolver todos tus problemas, tu día mágico es el martes , tus números de la abundancia es el 08 y 30 tu color el naranja y azul fuerte, días de estar con algo de estrés por culpa de los exámenes universitarios así que trata de estudiar más y salir adelante de tu escuela, te busca un amor del pasado para volver trata de ya cerrar ese capítulo en tu vida y seguir avanzando recuerda que si ya te la hizo una vez te va volver hacer asi que libérate de esos personas toxicas y aprende a estar mejor con amores nuevos , compras unos boletos de avión para el mes de diciembre para irte con tu familia a pasar fiestas , te sentirás un poco cansado y estresado recuerda que es por la baja de defensas así que trata de tomar unas buenas vitaminas para sentirte con más ánimo, la base de tu signo de la cabra es ser el inteligente y con más conocimiento así que trata de dar clases a los demás que eso se te va dar muy fácil, la recomendación en cuestión de salud es el riñón y la falta de circulación en las partes bajas como las piernas así que trata de no consumir tanta sal y seguir con el ejercicio y mucho líquidos naturales.

ACUARIO

Un viaje interior siempre trae beneficios, pero también algunos costos, ya que dentro de esta travesía podrías tener que enfrentar algunos fantasmas que creías olvidados, si lo haces bien siempre podrás volver con energías renovadas y con mucho ánimo para seguir adelante, prueba técnicas que te ayuden a lograrlo el día de hoy, muchas veces la meditación no es para todos, pero sí el ejercicio y otras actividades.

Una persona del pasado querrá volver a ponerse en contacto contigo, pero no es algo que necesitas en este momento, ya llegará el momento de hablar, ahora preocúpate de tu salud mental y tu interior, necesitas un momento a solas.

El amor se proyecta bien para quienes están en una relación, pero para quienes aún no conocen a alguien especial, esto podría tardarse un poco, espera a estar mucho mejor contigo y con todo lo que debías solucionar antes de comenzar a salir nuevamente con alguien.

PISCIS

Es hora de hacer un viaje hacia el pasado y recordar la sencillez de la niñez, no con un ánimo de generar nostalgia o como una comparación con tu vida actual, sino como un recordatorio de las cosas que valen realmente en esta vida, como la capacidad de soñar y de sorprenderte por lo que te da vida, es algo que te está faltando en este momento y te has dado cuenta.

Necesitas mirar mejor a la persona que tienes a tu lado, podría ser que no le estés dando el valor que se merece, si el caso es al revés y eres tú la persona que se siente poco valorada, entonces debes llamar la atención de tu pareja y decirle esto con mayor franqueza posible, es probable que no se haya dado cuenta.

Debes cuidar más de tu cuerpo, consume menos sodio y azúcar en las comidas.

