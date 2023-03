Una modelo de OnlyFans dejó de oír críticas y así logró pasar de un sueldo mínimo a ser dueña de su casa

Hasta hace dos años Rebecca Cox, de 23 años, trabajaba en una tienda, su sueldo no era suficiente para tener una buena vida, pero decidió dejarlo todo para vender contenido para adultos en OnlyFans; ahora, es “menospreciada” por algunas personas, pero pudo comprarse una casa de cuatro habitaciones.

Gana muchísimo más que cuando laboraba en la tienda. Foto: @rebeccaacox.

Recientemente contó en una entrevista para el Daily Star que desde que empezó a trabajar a tiempo completo en OnlyFans en 2021 gana cada mes sumas de cinco cifras, pero no ha sido fácil afrontar las malas críticas, pues confesó que el primer año ocultó a qué se dedicaba por miedo ser juzgada.

Ya no se preocupa tanto

Rebecca, originaria de Reino Unido, expuso que ya no teme hablar sobre su trabajo actual, "antes de empezar con OnlyFans, tenía un trabajo con el salario mínimo que odiaba… Ahora tengo la libertad de irme de vacaciones cuando quiero y de invitar a mis amigos y a mi familia… No me gustan los bolsos de diseño, ni los zapatos, ni la ropa. Quiero labrarme un futuro”, mencionó.

Ya no presta tanta atención a los malos comentarios. Foto: @rebeccaacox.

Aunque aún paga la casa, espera liquidarla pronto y no planea detenerse, pues quiere poner un negocio y terminar de pagar,"también me encanta la libertad que me da, pero también el aspecto personal… Estudié fotografía en mis A Levels, así que hacer contenido me da la posibilidad de utilizar mi título a diario", añadió.

No todo es perfecto

Pero el trabajo también tiene cosas negativas, sobre todo el estigma de quitarse la ropa por dinero. "No me gusta eso, por suerte, todas las personas con las que he tenido una conversación me han apoyado muchísimo. Además, nos hemos vuelto una comunidad y me llevo muy bien con mis suscriptores”, contó.

No se avergüénzalas de lo que ha logrado. Foto: @rebeccaacox.

"Sin embargo, la gente tiende a menospreciarte, a asumir que lo que haces es ilegal o está mal, que no pagas impuestos o incluso que te avergüenzas de ello… Al fin y al cabo, Onlyfans es mi trabajo a tiempo completo, y puedo permitirme mi estilo de vida gracias a mi trabajo", concluyó.

