La influencer "más guapa del tenis" paraliza Instagram con su look de entrenamiento

Rachel Stuhlmann, quien es considerada la “influencer más guapa de tenis”, volvió a ser tendencia en Instagram luego de presumir el outfit que usó para una sesión de entrenamiento. La también modelo estadounidense tiene 278 mil seguidores, con quienes constantemente comparte cosas del deporte y su vida diaria.

Constantemente se vuelve viral. Foto: @rstuhlmann.

Hace unas semanas aseguró que ??le encanta llamar la atención para así destacar lo que ocurre en torno al deporte que le gusta tanto. "Una gran parte de mi marca ha sido abrazarme a mí misma y no tener miedo de tomar fotos atrevidas mientras muestro el deporte que amo", dijo.

Le llovieron halagos

La atleta lució un ajustado crop top gris con un pronunciado escote, para completar su look llevó unos shorts a juego mientras sonreía sosteniendo dos pelotas de tenis en una mano y una raqueta en la otra. En la publicación original llegó casi a los 6 mil me gusta y obtuvo cientos de comentarios.

Su belleza es innegable. Foto: @rstuhlmann.

Tampoco se unirá a OnlyFans, pero sí abrirá su propio sitio web, como lo hizo la creadora de contenido Paige Spiranac. "OnlyFans no está en mis planes… No tengo nada en contra y no juzgo a las mujeres que lo tienen, pero no está en mi plan de negocio ni en mi carrera a largo plazo", comenzó.

¿Qué habrá en su página?

La ex tenista profesional, de 32 años, también suele dar consejos constantemente de cómo golpear una pelota, como posicionarse en la cancha, entre otras cosas, al parecer esto lo llevará a otro nivel en su plataforma, pues cuando hizo el anuncio mencionó:

Constantemente asesora Asus seguidores. Foto: @rstuhlmann.

"Me complace anunciar que, en los últimos meses, he estado trabajando en mi propia plataforma personal por suscripción, en la que compartiré instrucciones de entrenamiento y mucho más contenido divertido y exclusivo. Estén atentos", dijo, pero sin dar más detalles.

