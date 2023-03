Una modelo de OnlyFans asegura que la corrieron de la Facultad de Derecho por el contenido que hace

Sarah Button, una joven australiana de 23 años, se volvió viral tras contar recientemente que fue expulsada de la facultad de Derecho después de publicar fotos en ropa interior en Instagram. La también modelo de OnlyFans perdió 50 mil dólares en colegiatura y cuotas universitarias por este motivo. Button cree que fue reconocida por un profesor de la universidad, quien denunció sus perfiles.

Ahora es rica gracias a su contenido. Foto: @talltattedgirl.

La joven, que cuenta con más de 124 mil seguidores en redes sociales, afirma que se acercaba el momento de las prácticas en las que se les asignan bufetes jurídicos, necesarias para el siguiente curso académico, cuando la llamaron al edificio de administración. Según Button, explicó que todo su contenido lo publica bajo un alias, pero al parecer, iba en contra de una política de redes sociales que había firmado al entrar a la escuela.

Podría quedarse, pero no seguir con su carrera de influencer

La australiana añadió que a pesar de que eso la enfureció al principio, su "cerebro legal" entendió por qué no podía continuar sus estudios, y ahora "acepta" las consecuencias de sus acciones. Todo ocurrió el verano pasado.

También es muy popular en TikTok. Foto: @talltattedgirl.

Button, que se unió a OnlyFans en 2021, reporta unos ingresos mensuales de 110 mil dólares gracias a sus atrevidas postales y asegura que le ha permitido ser más independiente de lo que "jamás había soñado". "Aprendo mucho sobre mí misma cada día explorando mi cuerpo y mi mente, y las mentes de las personas con las que hablo a través de la página", explicó

No todo está perdido aún

Sarah contó, según recogió el diario The New York Post, que las autoridades de la universidad le han dicho que puede conservar sus créditos y que piensa volver más adelante. "Así que si decido borrar mis perfiles online puedo volver a solicitarlo, pero no veo que eso vaya a ocurrir pronto", concluyó.

No ha descartado la idea de volver a la universidad. Foto: @talltattedgirl.

No es la primera vez que es tendencia, en 2022, las autoridades de Emiratos Árabes Unidos la detuvieron cuando intentaba embarcar en un vuelo con las cenizas de su difunto novio escondidas en un juguete sexual. Ella agradece la fama, pues gracias a OnlyFans, ha podido comprarse su propia casa y mantener a sus hermanos pequeños y a sus padres, lo cual es increíblemente enriquecedor para ella.

