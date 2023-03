VIDEO | El gesto de Maximiliano, hijo de Rebecca Jones, al salir de la funeraria que dejó a todos sin aliento

La madrugada de este miércoles se dio a conocer la muerte de la actriz Rebecca Jones, a los 65 años de edad, hecho que conmocionó al mundo del espectáculo y público televidente, que siguió su trayectoria durante años y recordándola por su participación en melodramas de éxito como "Cuna de lobos", "Para volver a amar", "El ángel caído" y "Cabo" que fue la última que grabó.

Como parte del protocolo se llevaron a acabo los servicios funerarios al sur de la Ciudad de México, para darle el último adiós, donde estuvieron presentes amigos cercanos y familiares como su hijo Maximiliano Camacho Jones y quien fue su pareja durante 25 años, Alejandro Camacho.

Aunque hasta el momento estos dos últimos no han dado declaraciones, después del lamentable suceso, las cámaras de diversos medios de comunicación lograron captar el desgarrador gesto que tenía su retoño, de 33 años, al salir del recinto acompañado por su padre en un automóvil: estaba completamente agachado para evitar que vieran su rostro. A pesar de las súplicas de los reporteros para que platicaran un instante, no bajaron los vidrios y continuaron su camino.

¿Qué dijo su amiga Ana Celia Urquidi?

Una de las cuatro amigas más cercanas de Rebecca Jones fue Ana Celia Urquidi, quien se dio unos minutos para platicar con la prensa rosa y recordarles que la actriz se fue en paz, tal y como lo aseguró la empresa de relaciones públicas, que llevó su imagen, a través de un comunicado. "Ella se fue hermosa, en paz, llena de amor, de flores. de música, de toda su gente que la queremos estuvimos ahí en su casa, era lo que ella quería", destacó.

De igual forma explicó que el momento de su partida ya lo había planeado la actriz y platicado con ella, pues era una de su voluntad: "Siempre lo planeó así, siempre con una gran actitud, una gran entereza. Dijo 'yo quiero esto, quiero esto, no quiero prensa, no quiero funeral, no quiero que anden todos llorando vestidos de negro, no no no no", reveló para varios medios de comunicación.

Ana Celia Urquidi

fue una de las amigas más cercanas a Rebecca Jones (Foto: IG @anaceliaurquidi)

Rebecca Jones pidió un homenaje póstumo

Urquidi reveló que le pidió a ella y otros amigos cercanos que hicieran un evento, que aseguró, ya le están preparando. "Créanme porque ella dijo que 'quiero que haya prensa y quiero que vayan vestidos de negro y si no van vestidos de negro y elegantes mejor ni vayan'. Entonces se los digo desde ahorita porque ella todo lo planeo y desde hace mucho tiempo y para eso estamos aquí", mencionó.

