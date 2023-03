Una joven abandonó su carrera de bailarina a los 19 años para dedicarse a OnlyFans, ahora es millonaria

Una joven de Essex, Reino Unido, se volvió tendencia tras contar que cuando se dio cuenta que no habría dinero de lo que estaba estudiando decidió entrar a OnlyFans, donde ahora gana una fortuna vendiendo fotos. Se trata de Brontë B, de 24 años, quien además estudiaba danza en la universidad antes de decidir entrar en la industria del contenido para adultos en 2017. Su decisión ha resultado ser lucrativa, ya que ahora gana más de 1 millón 300 mil pesos al mes.

Está muy agradecida con sus seguidores. Foto: @bbrontte.

En una entrevista para el medio Daily Star contó que ha podido comprar su primera propiedad a los 21 años y ahora tiene una flota de autos de lujo que le costaron una millonada. Brontë afirmó que su primer gran logro fue comprarse un Range Rover de a los 19 años, y desde entonces ha adquirido varios vehículos más, incluyendo un Porsche GT4 y un Urban Defender.

Está muy agradecida con sus suscriptores

Aunque algunos pueden encontrar esta vida lujosa escandalosa, Brontë dice que no hay día que pase en que no esté agradecida por lo que OnlyFans le ha dado. Para algunos, comenzar en la industria para adultos puede ser aterrador, pero Brontë no dejó que los nervios la frenaran.

En Instagram tiene más de 68 mil seguidores. Foto: @bbrontte.

Mencionó que dirige su página OnlyFans sin equipo de gestión y disfruta de lo que hace con sus suscriptores. Aunque algunas peticiones son un poco extrañas, Brontë dice que le gusta divertirse con ellos.

Trabaja muy duro

A pesar de trabajar desde las 10:30 de la mañana hasta altas horas de la madrugada, después de seis años en el sector, Brontë no se arrepiente de nada. La estrella de OnlyFans dice que la plataforma le ha "cambiado la vida" y le ha dado "felicidad y comodidad".

Recientemente estuvo en México. Foto: @bbrontte.

Brontë ahora está considerando alquilar su propiedad actual para comprar una propiedad más grande e invertir más de su dinero en bienes raíces. A pesar de todo lo que ha logrado, Brontë dice que intenta no disfrutar demasiado de su riqueza. Aunque ha viajado a lugares como Islandia y México, y ha volado en clase preferente, intenta mantener los pies en la tierra y seguir trabajando duro en su carrera en OnlyFans.

