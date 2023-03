Franco Escamilla: así se acabaron al polémico standupero tras robo de sus antiguos amigos

A pesar de su enorme popularidad por sus chistes, Franco Escamilla también se ha dado a conocer por las diversas polémicas en las que se ha visto envuelto, siendo los consejos para mujeres el último y que provocaron que las redes sociales ardieran y pidieran que nadie consumiera sus contenidos. Sin embargo, él ha seguido adelante sin importarle mucho la opinión publica y ahora presentó el “Roast” al comediante Oscar Burgos en su canal de YouTube acompañado por reconocidos comediantes que no se tocaron el corazón para burlarse de él.

Uno de los temas que le refrescaron en cada oportunidad es haber sido víctima de sus amigos, haciendo referencia a su excompañero de La Diablo Squad, Poncho de Anda, quién presuntamente cometió fraude en su contra en esos tiempos. El primero en "atacarlo" fue Sergio Mejorado quien mencionó que ambos son amigos, "desde mucho antes que la gente se acercara para robarle".

Hugo, "El cojo feliz" llevó su "poncho" al evento a propósito (Foto: captura de pantalla)

Después tocó el tema Hugo, "El cojo feliz", quien además de agradecer la invitación no perdió el tiempo y le dio un anuncio importante el público presente: "Les recuerdo que 7 de cada 10 pesos de este éste show son destinados a la familia de Franco Escamilla. Yo sé que antes eran 9, pero descuento los dos que le chin$%& sus amigos".

Asimismo, se fue en su contra apoyándose en el rapero Mauricio Hernández "Aczino". "Sabía que eras el asesino, pero no sabía que la víctima era el buen gusto wey y te lo dice un wey con poncho, perdón dije poncho, perdón Franco, perdón, perdón. No me corras Franco, no me corras a mi también", le dijo entre risas.

De igual manera lo comparó con una estudiante del Conalep: "Tienes una panzota y te dejo un Bryan (Andrade)", en referencia a Andrade, su exmanager, quien se sumó al equipo de trabajo de La Cotorrisa.

Otros de los comediantes que se dieron cita en el evento fueron Sergio Verduzco "Platanito", Edson Zúñiga "El Norteño" y Alex Montiel el "Escorpión Dorado", Alexa Zuart y Fabiola Martínez. Todos sacaron sus mejores chistes ofensivos para arrancarse varias carcajadas y lo consiguieron. De igual manera, retomaron algunos temas polémicos de manera sutil para evitar meterse en problemas.

"El Norteño" le recordó a Verduzco su pifia sobre el caso Debanhi Escobar en Nuevo León: "Si tú estás aquí mi queridísimo Platanito es por dos razones: o las cancelaciones no sirven o el papá de Debanhi encontró otra mina de oro… hijo de p$%&, ya quería el 30 por ciento del show".

Edson Zúñiga "El Norteño" tocó el tema de Debanhi Escobar (Foto: captura de pantalla)

