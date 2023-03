Cynthia Rodríguez: 3 minifaldas con las que elevó la temperatura

No, no es el calor de la primavera que ya se comienza a dejar sentir con fuerza por las calles de México, es la hermosa Cynthia Rodríguez desfilando con varias fotos en su perfil de Instagram en atrevidas minifaldas que han elevado la temperatura del país y de todo su fandom. Sus 4.1 millones en Instagram no paran de mandar halagos para la bella cantante y conductora y demostrando que son fieles para interactuar con su contenido.

Estos días la bella Cynthia Rodríguez ha demostrado la cátedra que impone cada vez que porta una minifalda, sea en tonos claros y oscuros, y comparte sus imágenes en redes sociales luciendo un cuerpazo de infarto y una linda sonrisa que atrae a todos y les despierta alegría y buena vibra, en especial a su marido, el famoso y talentoso cantante, Carlos Rivera.

Cynthia adora los días soleados. Foto: Instagram @CynthiaOficial

La bella Cynthia dejó a todos con la boca abierta por su estilo fresco

Hace unos días, Carlos Rivera reveló en entrevista que ocultaba su relación con Cynthia Rodríguez y nunca salió en fotos juntos para mantenerlo como algo privado y que solo un pequeño círculo de amigos lo supiera y así poder darle detalles lindos que solo ellos supieran y pudieran disfrutar, como viajes a lugares paradisíacos o salidas a cenar donde ningún reportero de la prensa rosa los molestara. Estos detalles fueron enamorando a la bella Cynthia y dando fuerza a la relación hasta llegar a tener un feliz matrimonio.

Cynthia es fan de las selfies. Foto: Instagram @CynthiaOficial

Fotos de Cynthia Rodríguez en minifalda

Cynthia luce de maravilla en minifalda. Foto: Instagram @CynthiaOficial

Cynthia en tonos rosados es una joya. Foto: Instagram @CynthiaOficial

Foto: Instagram @CynthiaOficial

SIGUE LEYENDO:

