VIDEO | La divertida reacción de un turista en México que se sorprendió de cómo pasan el pasaje del camión

Los mexicanos tenemos prácticas que si bien para nosotros son comunes, para personas de otros países son increíbles, como por ejemplo lo dio a conocer un extranjero, quien platicó cómo se sorprendió de cómo pasan el pasaje del camión, pues le pareció muy interesante que desde la parte trasera de la unidad, la gente vaya dando de uno a uno el dinero hasta que llegue al chofer y después regresen el cambio, sin tener ninguna robo o pérdida.

En TikTok se ha vuelto viral el video de un hombre que habla inglés, en donde narra la experiencia de subirse a un camión; aunque a simple vista podría ser un turista, se trata de una persona que ha vivido por una larga temporada en la Ciudad de México, ya que él platica con sus seguidores que no tiene carro, pues camina hacia todos los lugares o bien, toma transporte público, es así como se ha logrado percatar de pequeños momentos que se viven en la capital del país.

Extranjero platica su experiencia pasando el pasaje

El usuario, identificado como Stevo, compartió en su cuenta un video en el que dio a conocer que al tomar el camión se pudo dar cuenta que hay personas que ingresan por la puerta trasera del vehículo, pero que también pagan su pasaje. El hombre contó que un joven le dio un billete de 20 pesos y le dijo "UNO", con el dinero en la mano volteó y se lo pasó al sujeto que estaba a su lado y repitió la misma palabra "uno", fue así que todos los otros viajeros fueron entregando de mano en mano el dinero hasta que llegó al chofer.

El extranjero asegura que toma transporte público Foto: Especial

Posteriormente, el conductor de la unidad entregó el cambio del joven y siguiendo el mismo proceso, pero ahora de regreso, llegó hasta el extranjero, quien se lo dio en las manos el su dinero, por lo que el chico le contestó "Gracias, güero". El internauta indicó resaltó el sentido de comunidad, que para él asombroso y precioso.

Aunque el video fue grabado desde febrero de este año, reciente ha cobrado más relevancia en TikTok. El clip cada vez tiene más visitas, pues hasta ahora tiene casi 230 mil reproducciones, 35 mil "likes" y cientos de comentarios de otros usuarios que le han dicho que esto es algo muy común en México, en donde lamentablemente los camiones van muy llenos, por lo que los pasajeros intentan ingresar, incluso por la parte de atrás.

No obstante, Stevo no parece ser que sea ningún novato en la ciudad, debido a que de acuerdo a su descripción es profesor de inglés en la capital. Además, en su cuenta que tiene 66.7 mil seguidores y alrededor de 1 millón de "me gusta", tiene varios videos recorriendo las calles de la llamada CDMX y hablando de su experiencia, pero todo en inglés.

