Horóscopos de Mhoni Vidente HOY 17 de marzo, predicciones para el amor, salud y dinero

Mhoni Vidente tiene para ti las mejores predicciones de los horóscopos para este viernes 17 de marzo; conoce todo lo que le deparan los astros a los signos del zodiaco en salud, dinero y amor.

Escucha el Podcast de Mhoni Vidente y descubre más sobre los astros

ARIES

Aún no es momento de dar ese salto importante que estás esperando hace tanto tiempo, debes solucionar algunas cosas que están pendientes en tu vida aún, no puedes avanzar si no le das solución a esto.

Una persona muy cercana te dirá algo muy importante para su vida y te dará la inspiración para arreglar algo dentro de tu vida, será una buena forma de aprender viendo la experiencia de otro, si recibes el llamado de alguien muy querido, no rechaces su invitación.

Un momento muy bueno podrías vivir con alguien de tu familia, podrían recordar viejos tiempos y hazañas que solían realizar juntos.

Necesitas tomar un poco de distancia con la persona que estás conociendo, si es que están teniendo problemas o discutiendo más de la cuenta, no decidas terminar la relación aún, espera un poco a ver si la se arregla su situación.

Debes hacer más deporte, elige uno que te guste y comienza desde hoy.

TAURO

Estás dejando de lado los consejos que personas importantes en tu vida te dieron durante tu crianza y tu crecimiento, no dejes que la educación que recibiste se vaya así como así, debes además refrescar constantemente las lecciones que recibiste durante tus estudios, prueba este día volver a leer apuntes o libros relacionados con lo que haces como trabajo, no dejes que pase el tiempo sin hacer esto, te ayudará en tu trabajo o en la carrera que estás estudiando.

No tengas miedo a ser la persona madura en la relación, todos tenemos roles en una familia, en el trabajo y también en nuestra relación amorosa, lo ideal sería que ambos estuviesen a la par en el grado de madurez, pero es algo muy difícil de lograr, si tienes que tomar siempre las decisiones importantes, acepta este hecho como algo bueno, apoya a la persona que amas.

GÉMINIS

Un día excelente para Géminis, no solo lograrás ponerte al corriente de una materia difícil que te estaba costando trabajo aprender, para quienes están en etapa de estudios, sino que también vas a ser capaz de darte cuenta de los problemas de otros y darle solución.

Estás en un periodo mental muy bueno y debes aprovecharlo para poder absorber más conocimiento, no dejes de hacer esto, será algo que impulsará tu carrera de maneras que no te lo imaginas.

En lo referente a la relación con otras personas en tu vida, podrás darle solución a situaciones que otros te contarán, será algo muy bueno, ya que te provocará una mayor cercanía con tu círculo, es probable que tengas un muy buen momento con la gente que te rodea, incluso una reunión de amigos podría ocurrir el día de hoy.

CÁNCER

Un momento profesional de mucho provecho para Cáncer, tendrás una excelente noticia en tu lugar de desempeño, será todo gracias al esfuerzo que has puesto en lo que haces, debes sentir mucho orgullo por esta recompensa que te llegará.

Tienes la tendencia a apurar las cosas y querer resultados automáticos, te cuesta esperar por lo que quieres, pero hoy es un día donde debes darte cuenta que todo lo bueno tiene un tiempo de espera determinado y debemos tener paciencia para que se den las cosas que más queremos.

No tengas miedo a esa persona que se está acercando mucho a ti, debes dejarte querer en este momento, no exijas que haga las cosas a tu modo, tiene su forma de ser y si quiere hacerte regalos, darte cariño y ser una persona atenta contigo, dale tu permiso, puede ser una muy buena relación la que formarán en el futuro.

LEO

Comienzas a tener dudas con respecto a lo que elegiste como carrera profesional, es probable que el dinero haya comenzado a escasear en tu vida, pero no dejes de intentar lograr lo que te has prometido a ti mismo, es momento de dejar de lado las represiones internas y comenzar a tomar un camino más seguro en la vida, tienes que volver a tener confianza en el camino que has elegido, si no la tienes tú, nadie lo hará por ti.

Una persona que quieres mucho atraviesa por un momento muy malo, tienes que sentarte con ella el día de hoy y ayudarle a solucionar su problema, no dejes que se sienta sin compañía.

El amor está en un estado intermedio, es probable que tengas a alguien que está entrando en tu vida, pero te da miedo mostrar tus sentimientos hacia esa persona, deja de hacer esto, comienza a tener seguridad en lo que quieres lograr con esta nueva relación.

VIRGO

Muy buen día para Virgo, estás comenzando a escuchar un poco más tu voz interior y eso siempre es muy positivo, necesitas de esto, ya que probablemente estés pasando por un momento difícil en el trabajo.

El escuchar lo que deseas y lo que tienes en el interior siempre viene bien para solucionar cualquier situación que tengas que enfrentar, podrías descubrir que siempre has tenido todas las respuestas en tu interior, solo estabas cerrando demasiado tus sentidos y no te atrevías a verte bien a ti mismo.

Necesitas comenzar a realizar cambios positivos en tu estilo de vida, haz ejercicio, come sano, bebe agua y consume más comida orgánica.

Una persona que está pensando en ti te hará una visita el día de hoy, será algo muy bueno, solo si te dejas querer y aprecias lo que esa persona está haciendo por ti.

Una buena noticia sobre tus finanzas te alegrará el día.

LIBRA

Estás con muchas ganas de salir y experimentar cosas nuevas, explorar nuevas opciones que tiene la vida para ti, no dejes que las obligaciones ni la rutina te impida lograr esto, tienes todo el potencial para seguir cumpliendo con lo que debes hacer y para satisfacer las ganas que tienes de explorar en la vida.

Una persona muy importante te dará la opción de tomar un riesgo el día de hoy, podría ser en algo relacionado con una salida que implicará desobedecer alguna orden, no tengas miedo a vivir un poco y a ser un tanto irresponsable el día de hoy, la vida no espera y alguna vez debemos actuar sin pensarlo dos veces.

Tienes una buena relación de pareja, pero tienes que comenzar a agregarle un poco más de pimienta a la vida en común, necesitan explorarse mucho más mutuamente y dar rienda suelta a las fantasías y a la pasión.

ESCORPIO

Las proyecciones personales son muy importantes para la vida, así como también las que nos hacemos con nuestra pareja, precisamente en este punto es donde estás fallando y el día de hoy deberás poner atención a ello.

Debes comenzar a dar pasos serios y firmes en tu relación, no debes dejar que la otra persona haga el trabajo por si sola o que tenga que decirte lo que desea para el futuro, también tiene que partir por ti la idea o la intención de llevar el amor mucho más allá.

Intenta llevar el trabajo como algo agradable para tu vida, no lo mires como una carga más, tienes que buscar el lugar donde te sientas en comodidad, si no tienes la opción de elegir el lugar donde quieres trabajar, entonces procura mantenerte donde estás hasta que aparezca una oportunidad mejor, no dejes de lado tus sueños, siempre habrá tiempo para lograrlos.

SAGITARIO

Estás aportando de manera muy positiva a las personas que te rodean y pueden verlo claramente, hoy alguien te agradecerás por lo mucho que le has ayudado en su camino, no dejes que personas que no tienen que ver mucho con tu manera de pensar te digan lo contrario, estás bien y las personas que te quieren saben apreciarlo.

En el trabajo tendrás una excelente jornada, de cooperación y trabajo en equipo donde deberás concentrarte en sacar adelante una tarea que les compete a todos por igual, si eres de alguna manera líder dentro de este grupo, procura repartir bien las tareas, para que nadie sienta que se está llevando trabajo extra.

Si tienes hijos siempre es bueno que les enseñes a como compartir más con las personas que los rodean, necesitas siempre hacer cambios positivos en sus mentes, no dejes que absorban demasiada televisión ni valores que no tienen que ver con el convivir bien en sociedad.

CAPRICORNIO

Capricornio tienes una buena jornada esperándole, es probable que hayas pasado por un estado de ánimo bajo hace poco, pero el día de hoy comenzarás a ver la vida de una forma más alegre, no dejes que esas sensaciones vuelvan, estás en un muy buen momento para comenzar de nuevo, para dejar las ataduras del pasado y para abandonar la pena que te haya provocado algún suceso malo que hayas vivido recientemente.

Tienes que comenzar a creer mucho más en tus talentos en el trabajo, tu vida profesional y el avance de ella está en juego, necesitarás de todas tus habilidades el día de hoy para solucionar un problema que se dará en tu lugar de trabajo, comienza a creer en ti y así los demás lo harán también.

Estás en un momento muy bueno para volver a amar, ya no sientes que la vida solo te entrega personas equivocadas, siempre aparecerá alguien bueno en el camino.

ACUARIO

Es un buen momento para integrarte mucho más a tu grupo de trabajo, si eres una persona con un cargo alto dentro de tu lugar de desempeño, esto significa que debes buscar mejores maneras de llegar a los que trabajan para ti, necesitas ser siempre un jefe positivo y no uno que haga que las personas decaigan y pierdan las ganas de trabajar.

Una persona muy importante está buscando un consejo que solo tú puedes darle.

No dejes que el amor pase de largo, es un día perfecto para una cita, invita a esa persona de la cual estás pendiente hace tiempo a salir contigo después del trabajo o a una agradable cena a tu casa por la noche, no permitas que se escape la oportunidad de conocerle más, podría ser la persona que hace tiempo estabas buscando.

Consume más frutas por la mañana, son sanas y te darán energía.

PISCIS

Una persona que no conoces se acercará a ti el día de hoy para compartir una historia de su vida, escúchale con atención porque podrías sacar grandes lecciones de ahí, sobre todo para el momento que puedes estar viviendo en este momento, recuerda que las cosas siempre suceden por una razón, nada es al azar, en especial los encuentros furtivos.

Una mujer de edad está buscando tu ayuda desde hace algún tiempo, pero tiene miedo a pedírtela porque ha visto que estás con muchos asuntos pendientes, sabes de quién se trata, hazle una visita.

Tienes que comenzar a acercarte más a la persona que te interesa, no dejes que te vea como una persona extraña, no sirve de nada mirar a quien ha captado tu atención desde lejos, tienes que comenzar a actuar y a dar pasos seguros para que esa persona te vea finalmente, te irá muy bien si haces esto.