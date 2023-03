El dúo Madison crea música con alma a lado de Leonel García

Platicamos con Daniel Dayz, productor cantautor y empresario, y con Joe Demikeli, productor, guitarrista y cantante, sobre este nuevo capítulo para Madison y su reciente sencillo en colaboración con el cantautor Leonel García.

Sobre el origen del grupo, Dany nos confesó nació por accidente, “tanto Joe como yo somos ex alumnos de una escuela de música muy famosa que se llama Berklee College of Music en Boston, y en 2012 lanzaron una serie de acústicos que se llamaban ‘Berklee Studio Sessions’ y nos pidieron juntarnos para grabar un piloto. En esa época cada uno tenía su carrera de solista, pero cuando nos reunimos para ese proyecto y grabamos canciones juntos nos dimos cuenta de que había una química muy especial y de ahí nació la idea de subir covers juntos a YouTube como dueto”.

Al cuestionarlos cómo es que nace el nombre de Madison para este proyecto, Joe nos contó: “El primero fue Dayz & Demikeli, que la verdad no jalaba nada. ¡Ni nuestras familias se lo aprendían! Entonces justo antes de lanzar el primer sencillo oficial nos pusimos la meta de salir con el nombre definitivo. Obvio le dimos vueltas y vueltas y nada, hasta que un par de noches antes del lanzamiento estaba viendo la película ochentera de Splash con Tom Hanks, en la que se enamora de una sirena y él la nombra Madison por la famosa avenida de Nueva York, en ese momento le hablé a Dany y le dije: ‘Ya tenemos nombre’”. Sin duda, la industria musical puede representar un gran desafío, “¡la industria musical actual en general es un reto para todos! Para nosotros fue muy difícil arrancar porque somos artistas completamente independientes, no tenemos disquera, así que nosotros mismos nos tenemos que hacer cargo de la producción musical, marketing, redes, distribución etc… Tenemos que trabajar el triple para lograr que la gente conozca nuestra música. Además, cuando iniciamos era una época súper difícil en donde la venta de CDs estaba por los suelos y el mundo digital estaba lejos de ser lo que es hoy en día, no existía TikTok ni Spotify”, comentó Dany Dayz.

Su pasión por la música los llevó a enfrentar cualquier obstáculo y hoy están de vuelta con más fuerza que nunca. Joe nos contó cómo se dio este momento y el acercamiento con Leonel. “La verdad ya teníamos varias canciones listas, pero queríamos regresar con todo, por eso nos acercamos a Leonel. El primer acercamiento era solo para componer con él un tema, pero el día que fuimos a su casa cuando estábamos a media canción le preguntamos si se animaba a cantarla con nosotros y nos dijo que ¡claro que sí! Obviamente nosotros fingimos coolness, pero por dentro estábamos en shock total. ¡Uno de nuestros ídolos iba a cantar con nosotros!”, recordó Demikeli. A lo que Dany añadió que esta colaboración ha sido una de sus mejores experiencias a lo largo de su carrera musical, “Leo ha estado involucrado en cada paso del proceso para lanzar la canción, desde las sesiones de composición, la producción, la grabación del videoclip y hasta la estrategia de lanzamiento. Leonel es uno de los cantautores más reconocidos de México y también uno de los más generosos con los artistas nuevos. ¡De verdad un tipazo!”. Asimismo, Joe nos platicó que les encantaría crear más canciones juntos, pero “lo que sería un sueño es poder abrir algunos conciertos de Sin Bandera o de Leonel y poder cantar ‘Regresa’ en vivo”.

El nuevo sencillo de Madison al lado de Leonel tiene un gran significado para los artistas, “significa la oportunidad que tanto hemos esperado y por la que tanto hemos trabajado para volver al mundo de la música con esta colaboración tan especial… ¡Ahora sí que Madison REGRESA con todo!”, comentó Dany.

Joe Demikeli nos contó cómo la mezcla de diversas frases e ideas se convierten en inspiración para nuevos temas, "nuestro proceso creativo para crear canciones siempre depende mucho de la colección de ideas, canciones y frases que tenemos cada quien en voice notes y notas. Son flashazos de inspiración que en ese momento pueden parecer nada, pero cuando empezamos una canción escuchamos todas estas ideas y algo que yo grabe hace siglos para el otro puede ser un verso o un coro que le faltaba para armar su rompecabezas de ideas y así nace otra canción de Madison”.

A lo largo de su carrera han vivido grandes experiencias y momentos inolvidables. “Creo que la mayor satisfacción que nos ha dejado Madison es la de poder hacer todos los días lo que más nos apasiona en la vida: la música. Madison nos ha permitido cumplir el sueño de tocar en vivo en los escenarios más emblemáticos de México y colaborar con grandes artistas como Matisse, Leonel García, Ana Torroja y Franco de Vita”, comentó Dany Dayz y añadió el gran aprendizaje que les ha dejado para cumplir sus sueños, “se necesita mucho tiempo, paciencia, disciplina, resiliencia y mucho esfuerzo… ¡pero la recompensa vale la pena! ¡Hay que disfrutar el camino!”.

Este año sonará con fuerza “Regresa”, además de tener presentaciones en vivo. “Empezar a abrir conciertos de nuestros amigos de Matisse, Sin Bandera, Ana Torroja, etc. También lanzar otros tres sencillos con unas colaboraciones increíbles y culminar el año con un concierto ya nosotros solos y así lanzar la gira nueva para el 2024”, comentó Joe como parte de sus planes y proyectos. Y al cuestionarlos sobre con quién les gustaría colaborar, Dany nos dijo: “¡Uff hay tantos artistas que admiramos! Pero sin duda uno que sería un sueño para ambos es Alejandro Sanz”.

Para finalizar, el cantante Joe Demikeli nos confesó el mensaje que les gustaría dejar a través de su música y letras: “Nos gustaría ser parte del soundtrack de la vida de las personas, si alguien esta pasando por un momento complicado o feliz, como un rompimiento, un enamoramiento, o extrañar a alguien, si en cualquiera de estos casos recurre a alguna de nuestras canciones, vamos a estar seguros de que todo ha valido la pena”.

