Modelo deja OnlyFans por esta extraña petición de uno de sus fans

La modelo brasileña Juju Ferrari reveló recientemente la verdadera razón por la que decidió abandonar la popular plataforma OnlyFans, en la que ganaba una fortuna con sus fotos. Explicó a sus seguidores que decidió alejarse de la plataforma después de haber recibido peticiones muy extrañas, que se intensificaron tras su último y cuarto embarazo.

Prefirió quedarse sin ese ingreso extra a soportar cosas extrañas. Foto: @juujuferrari29.

¿Qué es lo que le pidieron a la modelo de OnlyFans?

"Nunca he hablado públicamente de esto, pero decidí dejar la plataforma después de que me pidieran que vendiera mi leche materna… Fue la gota que colmó el vaso. Después de eso, me di cuenta de que ya no tenían motivos para que siguiera allí… Por eso preferí alejarme de la plataforma y quedarme aquí sola", contó, según recogió el diario Daily Star.

Está más tranquila desde que dejó la plataforma. Foto: @juujuferrari29.

La modelo también habló de los ataques que recibe en Internet por parte de mujeres que no le gustan su cuerpo. Según Juju, cada día recibe miles de insultos en su perfil, y ha admitido que ha tenido que “encoger” su trasero en las instantáneas que publica porque las mujeres se ponen celosas.

Está contenta con la decisión que tomó

Aunque algunas personas han apoyado a la modelo, otras creen que "exageró" los abusos que recibe en Internet. Juju ha dicho que lo hace por los ataques de los haters, sobre todo de las mujeres, y que lo hace por su seguridad y su salud mental.

Constantemente recibe críticas. Foto: @juujuferrari29.

La modelo ha dejado claro que está contenta de haber abandonado OnlyFans y de haber tomado la decisión de alejarse de las peticiones extrañas y los ataques en Internet. Para Juju, su salud mental y su seguridad son lo más importante, y no está dispuesta a comprometerlos por dinero o por la aprobación de los demás.

