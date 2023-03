Louise McKie, una chica del ring, revela a sus fans si abrirá su OnlyFans

Louise McKie, presentadora de peleas profesionales de Artes Marciales Mixtas, se volvió viral luego de asegurarle a sus fans que no abrirá una cuenta de OnlyFans porque quienes quieran pueden ver todas sus fotos atrevidas en las redes sociales. Ella debutó en en 2019 y como parte de su estrategia de promoción constantemente sube fotos en lencería, bikini y de sus entrenamientos.

Es una "chica de ring". Foto: @louise_mckie.

En una entrevista para el diario Daily Star, la nacida en Newcastle aseguro que cada quien debe estar en el rubro en el que se desempeña mejor, por lo que ella no se ve en la plataforma de entretenimiento para adultos, además de que “gran parte del contenido que publicaría está en mi Instagram… No tengo nada que ocultar y todo se publica allí. La gente estaría pagando una suscripción por algo que ya publico de forma gratuita”, mencionó.

Le encanta su trabajo. Foto: @louise_mckie.

Viene desde abajo

"Y me gusta que sea así. Pero de nuevo, si la gente puede ganar dinero con eso, bien por ellos. cada uno a lo suyo, apoyaré a cualquiera y lo que quieran hacer en su carrera, siempre y cuando sea seguro y bueno para ellos”, añadió.

También es influencer. Foto: @louise_mckie.

Louise debutó se subió por primera vez al ring en 2019, pero anteriormente laboraba en un departamento de ventas, "me presenté pensando: 'si lo consigo genial. Si no los consigo merecía la pena intentarlo'... Por suerte, lo conseguí”, narró.

Ha estado en combates importantes

“No puedo decir que recuerde gran cosa, porque me quedé boquiabierta… Les gustó mucho a los productores y me llevé muy bien con el equipo, lo cual fue estupendo. Luego me invitaron a volver y desde entonces nunca he mirado atrás", mencionó en su entrevista.

Ha viajado a varios sitios. Foto: @louise_mckie.

Louise ha participado en todos los combates de Bellator en el Reino Unido e Irlanda desde su debut, además de asistir a su reciente crossover con Rizin en Saitama, Japón.

