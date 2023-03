FOTOS | Contenta y relajada, Jamie Lee Curtis disfruta el desayuno acompañada de su Oscar

Con toda la tranquilidad del mundo y sabiéndose una triunfadora, la actriz Jamie Lee Curtis tomó su desayuno después de celebrarse los Premios de la Academia en Los Ángeles, Estados Unidos. A través de su cuenta de Instagram compartió una serie de fotografías desde el que parece ser, el hotel donde se hospedó.

La ganadora de la estatuilla dorada en la categoría Mejor Actriz de Reparto por su actuación en la película "Everything Everywhere All at Once" ("Todo en todas partes al mismo tiempo") aparece sentada y disfrutando de un café con crema mientras se acomoda los lentes oscuros. Detrás de ella se puede ver el agua cristalina de la alberca que alberga el lugar.

Jamie Lee Curtis con su Oscar en el desayuno (Foto: IG @jlcvisuals)

En la segunda instantánea le puso un poco de la crema batida a su Oscar mientras dibuja una tenue sonrisa. En la última tiene el premio entre sus brazos mientras cierra los ojos. Sin duda, expuso uno de los momentos más deseados por todo el gremio artístico. Cabe destacar que las imágenes pertenecen al diario Los Angeles Times.

Jamie Lee Curtis ganó en la categoría Mejor Actriz de Reparto (Foto: IG @jlcvisuals)

Jamie Lee Curtis, una de las grandes ganadoras de los Premios de la Academia

Hija de dos actores legendarios, Jamie Lee Curtis forma parte de la realeza de Hollywood y se ha consolidado como una actriz imprescindible, tan cómoda en el cine de terror como en un striptease. Ahora también tiene un Óscar. La estadounidense de 64 años se llevó el domingo su primer Oscar en su primera nominación, por interpretar a la auditora fiscal Deirdre Beaubeirdre en la alocada comedia "Todo en todas partes al mismo tiempo".

Tras más de 40 años de carrera en Hollywood, la artista supera definitivamente a sus famosos padres, Janet Leigh ("Psicosis") y Tony Curtis ("Fuga en cadenas"), nominados pero nunca oscarizados. En la cinta, Curtis es la única histrión destacada que no tiene origen asiático y uno de los cuatro nominados al Premio de la Academia junto con Yeoh, Ke Huy Quan y Stephanie Hsu, quien también competía en la categoría de mejor actriz de reparto.

Jamie Lee Curtis con su Oscar (Foto: IG @jamieleecurtis)

Curtis, apodada "The Body" (El cuerpo) por su físico esbelto, subvierte esa imagen en esta película al dar vida a una Deirdre corpulenta, que luce una melena desaliñada, un jersey de cuello alto color mostaza y un chaleco amarillo limón. Al coronarse con el Óscar, Curtis superó a la ganadora del Globo de Oro Angela Bassett ("Pantera negra: Wakanda por siempre"), a Kerry Condon ("The Banshees of Inisherin"), a Hong Chau ("La ballena") y a su propia coprotagonista Hsu.

Con información de AFP

