Horóscopos de Mhoni Vidente HOY 12 de marzo, predicciones para el amor, salud y dinero

Mhoni Vidente trae para ti las mejores predicciones de los horóscopos para este domingo 12 de marzo, entérate de todo lo que le deparan los astros a los signos del zodiaco en salud, dinero y amor.

ARIES

Hay que concederle un buen espacio a la amistad y a la ternura, dedicar tiempo a quienes se quiere para mantenerlos a tu lado. Sonríe y actúa con naturalidad, es la mejor carta de presentación. Mira con interés sincero a quienes te hablen en el trabajo.

Abrirse a otra persona, escuchándola, es una forma de satisfacerla y enriquecerte, muestra comprensión y tolerancia. Pide lo que deseas de una forma explícita y clara. La mayor parte de los equívocos surgen cuando no te entienden. Poner humor es fundamental para que las amistades y la salud funcionen.

En el amor, si te quejas todo el día, poca gente te aguantará. Mira a los ojos de los demás, las personas de mirada esquiva dan la sensación de ser inseguros y provocan desconfianza. Debes procurar que tu mirada resulte cordial y amistosa. Una mirada escrutadora puede predisponer a la gente en tu contra.

TAURO

Haz un poco de dieta y evita los excesos, te hace falta. Tus asuntos están muy tranquilos, no requieren tu atención. Estas en un momento muy fértil, tienes una actitud muy positiva. Tendrás buenas ideas para la economía. No escuches lo que dice la gente, si ya sabes lo que quieres.

Ten cuidado con las torceduras y los esguinces de tobillo. Vas a conseguir beneficios económicos de tu trabajo. Controla tus reacciones, tendrás los nervios un poco alterados. En el amor, ahora tus caprichos te pasarán factura. Alguien de tu familia va a incordiarte, ármate de paciencia.

Estás propenso a abusar de tu salud. No gastes tan alegremente, piensa en el futuro. Tu pareja va a estar encantadora contigo y tú con ella. Te recuperarás del cansancio que arrastrabas. Te olvidarás de los agobios laborales. Tu pareja y tus amigos no podrán seguir tu ritmo.

GÉMINIS

En el trabajo, la sonrisa produce un acercamiento entre las personas y resta tensión a las discusiones y situaciones conflictivas, Géminis . Si sonríes, muestras una buena disposición, resultas agradable, y tienes más posibilidades de conquistar a los demás. Quiérete más, eso está en tus manos, no en las de los demás, pues es una cualidad que radica en ti mismo, búscala.

Acéptate tal y como eres, con tus virtudes y tus defectos. Nadie es perfecto, por tanto, no pretendas serlo tú. En el amor, desarrolla tu sentido del humor, no le des tanta importancia a lo que no la tiene, ni a lo que digan los demás.

Asume responsabilidades y toma decisiones importantes. Si te equivocas, no pasa nada, a todo el mundo le ocurre. Reconoce tus propios logros, aunque sean modestos o poco importantes, y regálate algún obsequio como premio. Una buena salud te acompañará.

CÁNCER

No te compares con otros, ni atiendas a sus opiniones, busca lo que necesitas tú, de una forma realista y positiva. La libertad te acerca a la felicidad. Un buen trabajo, consiste en intentar elegir siempre lo que de verdad quieres, cuando puedes. Fijarse en las cosas positivas de la vida es una actitud, como tal, debes cultivarla y trabajarla.

Con un simple cambio de actitud, puedes mejorar muchas cosas. Para conseguirlo, solo tienes que pensar que eres capaz de hacerlo. El pensamiento positivo afecta a casi todo, pues en tu mente, lo positivo atraerá a lo positivo y rechazará lo negativo.

Usa dos palabras mágicas: puedo y quiero estar bien de salud, puedo y quiero ser mejor en todo lo que hago. Además, en esta búsqueda no hay edad. En la medida en que tu fe en ti mismo se incremente, verás como todo en tu mundo comienza a cambiar a mejor.

LEO

Un poco de paciencia no te vendrá nada mal, Leo , deberás esforzarte, porque esa no es una de tus virtudes principales. No es fácil solucionar los problemas económicos durante este ciclo. No te impacientes, lo que esperas del trabajo, llegará pronto. Un asunto legal pendiente empezará a solucionarse satisfactoriamente. Serás reconocido en tu empleo por tu agilidad mental e iniciativa.

En el amor, es imperativo que mantengas un tono positivo y creativo en todo lo que hagas, aunque las cosas no estén saliendo de la manera que deseas. Surgirán múltiples alternativas en tu vida económica, debes ser muy prudente para no lanzarte por resoluciones apresuradas o improvisadas.

Una vez que hayas tomado una decisión, debes seguirla y no desviarte. Aléjate de los sitios contaminados. Si estás atravesando un momento económico difícil, no te lances a lo primero que aparezca, espera y habrá mejores opciones. Piensa en tu salud, haz un poco de ejercicio, aunque solo sea pasear un rato.

VIRGO

Prueba a dar positividad a tu vida, no te cuesta nada, y tu vida puede mejorar mucho. Te será muy necesario que emplees la mano izquierda en el trabajo. Solo necesitas pensar en positivo. Intenta hacer algo bueno por ti, y por tu bienestar. Valórate más en toda tu persona, cuídate, lo mereces. En el amor, exprésale tus emociones a tu pareja.

El contacto con la naturaleza y las actividades al aire libre, tales como pasear o hacer ejercicio, son necesarias para una buena salud. Debes alimentarte a base de frutas, verduras, cereales integrales, etc., que aportan vitaminas y sustancias antioxidantes.

Las técnicas de estiramiento muscular ayudan a que los músculos contraídos recuperen el tono y una forma más correcta, aprende a relajarte. Cuando se relaja la mente disminuyen o casi desaparecen las tensiones corporales o físicas. Es necesario y sano liberar las tensiones hablando sobre nuestros miedos y preocupaciones.

LIBRA

Si vas a comprar algo importante que requiere una alta inversión, deberás ser muy cuidadoso y leer escrupulosamente todas las garantías. Tu trabajo está muy bien auspiciado. Las posiciones de los astros son propicias para ayudarte a mejorar las condiciones asociadas con las vías digestivas, debes poner de tu parte.

Te enteras de algo que hasta hace algún tiempo era una especie de secreto o misterio. Recuperarás un dinero que pensaste que habías perdido. Una reacción inesperada en alguien que considerabas amigo, te abrirá los ojos frente a una situación sentimental. Conquistarás una mejor posición laboral, lo que te colocará en el punto de mira de tus superiores.

Recuperarás el tiempo perdido en el amor. A pesar de los contratiempos sacarás adelante tus proyectos económicos. Es tiempo de alegría familiar, en el que muchas cosas que parecían imposibles, cobrarán un tono diferente. Estás de suerte y puedes descansar, tu salud lo agradecerá.

ESCORPIO

Prueba a hacer una escapada a un balneario o una casa rural. Dejarás atrás el cansancio, las tensiones de trabajo y los problemas. Conócete primero a ti mismo y quiérete tal y como eres, y estarás en perfectas condiciones para acceder a los demás. En el amor, ejecuta las acciones de manera apacible, pues la paz es la mejor medicina para el cuerpo, la mente y el alma.

La paz no se puede comprar, debes aprender a cultivarla en tu interior, sobre todo con la práctica de la meditación. Cuando realices ejercicio físico, es mejor ser constante que realizar un deporte intenso con menor asiduidad.

Identifica los aspectos de tu vida que te causan estrés e intenta eliminarlos o compensarlos con terapias relajantes, todo va según la salud que tengas. Cualquier cosa se puede decir a los demás si se hace con una sonrisa, sutileza, sensibilidad, y un tono de voz adecuado.

SAGITARIO

Aunque las cosas parecen complicarse entre tú y otra persona, termina surgiendo la solución. En tu área de trabajo tendrás buenas noticias, pero no será lo que deseas, ten paciencia. Podrías recibir un dinero que te ayudará a ir saliendo de tus problemas más urgentes. Evita comentarios con compañeros chismosos que te enredarían en murmuraciones.

Se abren puertas de comunicación que allanan el camino y te acercan al amor. Recibirás sorpresas emocionales en tu vida amorosa por encuentros inesperados. Si ya tienes pareja, se fortalecen y profundizan los vínculos amorosos existentes.

Por tu salud, estás subiendo de peso, aplica las reglas de oro: ejercitarte y comer racionalmente. Debes estar alerta para no reaccionar de forma súbita ante algún contratiempo. Las cosas marcharán mejor para ti si no te adelantas a los acontecimientos. Eres impaciente y tratas de tener la razón en todo, pero debes ser prudente.

CAPRICORNIO

Una fuerte onda intuitiva te ayudará a encontrar pronto soluciones al trabajo, Capricornio . Debes apartar una módica cantidad mensual para emergencias, no dejes de hacerlo. Este día toca a tu vida la fortuna, pero también deseos de sobresalir y gastar. La llegada de un jefe nuevo será beneficiosa para ti, se reconocerán tus méritos.

Sigue tus corazonadas, pero no te dejes llevar por malas interpretaciones. Si tienes pareja, disfruta el día a tu manera sin complicarte demasiado la vida. Aclaras dudas y terminan ciertas situaciones que te hacían recelar en los temas del amor.

Pon un límite a tus posibilidades físicas, y no te extralimites ni te sobrecargues. No te automediques con fármacos que no estás necesitando en estos momentos. Tiendes a estar muy sensible y las cosas te afectan más que otras veces, ten calma. Mantén un ritmo de vida normal y no exageres, si del cuidado de tu salud se trata.

ACUARIO

No te diluyas en detalles superfluos que te alejarían de tus metas económicas. La firma de un documento legal será el factor decisivo para lograr tu éxito. Alguien que tiene dinero y desea invertirlo está buscando a una persona como tú. Tu actitud de cooperación te hará avanzar en tu empresa y en el trabajo en general. Abstente de las pláticas recriminadoras y no saques a relucir nada del pasado. En el amor, tómalo todo con buen humor y arreglarás cualquier malentendido con tu pareja. Vas a tener por delante unos días llenos de emociones y novedades en el amor. Hay un aura de desconfianza, y hace que veas enemigos ocultos en todas partes. No te inquietes tanto por lo que no puedes resolver, porque eso te causa estrés. No lograrás mejorías hasta que hayas puesto en orden tus asuntos personales. Si estás bajo tratamiento médico, no te descuides y no tendrás problema alguno de salud.

PISCIS

Descubrirás valiosos consejos, y recomendaciones aplicables a tu trabajo. Debes ser prudente con tu dinero, hoy no confíes mucho en los juegos de azar. Durante esta etapa, tu tesón y voluntad son los factores que te llevarán al éxito. No hagas comentarios imprudentes que luego te comprometerían con tu pareja.

No exageres si escuchas algo inapropiado ni saltes a conclusiones apresuradas. Recibirás llamadas de personas que hacía tiempo no veías o no sabías de ellas. En el amor, no reacciones exageradamente a una pequeña mentira que te diga tu pareja.

Este día, no dejes que una actitud demasiado emocional te impida ver la realidad. El tono de la salud en tu signo es bueno, pero existe peligro de olvidar cosas. Si estás padeciendo actualmente de un trastorno en los ojos, consulta al médico. Las situaciones complicadas que te estaban preocupando, pasan a un segundo plano.

