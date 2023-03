Mags es la segunda creadora con más ganancias en OnlyFans y no sube fotos sin ropa

Mags, de 25 años es la segunda creadora de OnlyFans con más likes en el mundo, aseguró que ella ha tenido que trabajar más duro que el resto de las modelos de la plataforma, puesto que no comparte fotos completamente sin ropa. Esta joven estadounidense Mags comenzó en la industria del contenido para adultos desde los 18 años, pero asegura que ella está orgullosa de haber durado ya tanto tiempo.

Ha tenido que trabajar más duro. Foto: @mags.irl.

Sólo está detrás de Bryce Adams, ella hace todo tipo de contenidos con su pareja Jay, además de que usa la plataforma como cualquier red social, pues sube contenido de todo tipo.

Se esfuerza más

"Competir en el mismo espacio que los creadores que hacen contenido muy explícito como una creadora que ni siquiera hace topless es una seria desventaja, pero me hace trabajar más duro… Creo que esa limitación ha sido, irónicamente, uno de los mayores factores que han contribuido a mi éxito”, aseguró la estadounidense en una entrevista para el medio Daily Star.

Su belleza es innegable. Foto: @mags.irl.

Y aunque reconoció que en lo que va de su carrera hay alguna que otra imagen sin ropa, han sido accidentales, “la mayoría de mis contenidos rozan el desnudo. Cuando empecé a hacer este trabajo, me prometí a mí misma que no haría desnudos integrales", añadió.

Tampoco pasará por el quirófano

También mencionó que la cirugía plástica es otra de las cosas por las que no quiere pasar, "no quiero ofender ni faltar al respeto a los increíbles creadores que toman esas decisiones, pero personalmente no son adecuadas para mí. Esta industria tiene una forma de hacer que te desprecies a ti mismo”, refirió.

Suele hacer cosplay. Foto: @mags.irl. ?

Mags también estudió derecho y espera obtener su licencia como abogada, afortunadamente su fama como modelo de OnlyFans sólo le ha ayudado a obtener reconocimiento. "Este trabajo tiene muchos inconvenientes en la vida pública, pero la gente parece respetarte más si puedes demostrarles que estás en lo más alto de tu campo", opinó.

