Kendra Lust enamoró a James Rodríguez con esta atrevida foto en OnlyFans

Para nadie es desconocida la casi obsesión que pareciera tener la actriz y modelo Kendra Lust con el futbolista colombiano James Rodríguez, a quien le comenta casi todas las publicaciones que suele realizar en sus redes sociales, en donde incluso la actriz de cine para adultos le ha dedicado posteos. Sin embargo, cabe destacar que pese a su insistencia es la fecha en que el jugador no ha respondido a uno solo de sus mensajes.

Considerada una de las mujeres más populares en internet y convertida en la fantasía de miles de fanáticos, esto no ha ha hecho cambiar de parecer a James, quien simplemente no da señales de estar mínimamente interesado en entablar una conexión o comenzar una conversación con la estrella de OnlyFans, o al menos eso es lo que hasta ahora ha querido demostrar el colombiano, famoso por sus conquistas.

Kendra es una reconocida modelo y actriz. FOTO: Instagram

La foto de Kendra Lust a la que sí reaccionó James Rodríguez

Una de las fotografías que compartió Kendra Lust en su cuenta de Instagram se volvió tendencia debido a que muchos la interpretaron como un claro mensaje hacia el jugador. En la imagen se observa a la modelo posar sentada en su auto, con una sudadera muy ajustada y el dedo índice tocando sus labios como gesto de silencio.

Una delas postales que sus fans interpretaron como un claro mensaje al colombiano. FOTO: Instagram

Y justo así lo entendieron sus más de 8.4 millones de seguidores con que cuenta en esta red social, ya que de esta manera al parecer Kendra le mandó decir a James que nadie se enteraría si llegara a pasar algo entre ambos. No obstante, de nueva cuenta no hubo reacción alguna por parte del cafetero, lo que no ha impedido que Lust continúe enviándole indirectas por mensajería o con otras postales.

Cabe recordar que la primera interacción que tuvo Kendra con James fue en aquella ocasión en que el futbolista dio a conocer que tenía una molestia en su parte íntima, lo que le imposibilitó a jugar algunos partidos. Fue entonces cuando Kendra le compartió un mensaje en el que le deseó pronta mejoría: "Espero que estés bien", fue el texto que le dedicó la actriz y modelo, el cual una vez que se dio a conocer se convirtió en tendencia en internet debido a las múltiples reacciones por parte de los internautas.

Imagen a la que presuntamente habría reaccionado Rodríguez. FOTO: Instagram

A partir de ese momento, Kendra no ha dejado de compartir mensajes y fotografías que, a decir de sus fanáticos, parecen tener una clara dedicatoria hacia el colombiano. Pero al parecer hasta ahora el cafetero no le había compartido ni un solo "Me Gusta" a alguna de sus publicaciones. Aunque algunos usuarios aseguran que sí existe una postal a la que el futbolista habría reaccionado, y es una en donde aparece Kendra de espaldas y en la sala de su casa. Pero nadie ha podido confirmar hasta ahora la veracidad de esa afirmación.

