Horóscopos de Nana Calistar: Las mejores predicciones para HOY 1 de de marzo

Llegan para ti las mejores predicciones de Nana Calistar y para todos los que quieren saber qué les deparará el destino, donde sus seguidores esperan con ansias sus recomendaciones diarias para poder iniciar este miércoles 1 de marzo con el pie derecho y los mejores consejos a todos los signos zodiacales, sus consentidos.

En esta nueva edición, la vidente reveló a los siguientes horóscopos cómo les irá en la familia, suerte, amor, salud y dinero, donde la mayoría tendrá que reflexionar sobre lo que está pasando en tu vida, específicamente en la parte espiritual.

Momento de encender las veladoras para atraer la abundancia en este mes de marzo Foto: Especial

Aries

Para los nacidos bajo el signo de ARIES entre el 21 de marzo y el 20 de abril, no les des caldo de calzón a todo mundo en Facebook, ya que si tienes una relación te podrías meter en problemas.

Te vienen un montón de momentos bien felices, unas reconciliaciones y reencuentros que te traerán un friego de felicidad y sorpresas que te llenarán de momentos felices.

Recuerda qué hay muchas amistades que te envidian hasta tu propia familia y que se han sentado contigo en la mesa compartiendo la sal y la pimienta, cuidado, no te has dado cuenta de que cuando se van te dejan toda esa mala energía que en cierto grado solo afecta el ambiente familiar y causa problemas.

Tauro

Para los TAURO, los signos nacidos entre el 21 de abril y 21 de mayo, no temas a cambios en tu trabajo, pues te ayudarán a mejorar un chorro. Ten cuidado con tus pensamientos nocturnos, ya que podrían hacerte caer y enviar mensajes de texto que en el día no enviarías.

Vienen movimientos lunares los cuales te traerán con las calores bien fuertes a, punto que si no te cuidas podría haber un embarazo no deseado.

Vienen oportunidades de viajes y cambios de casa o vehículo, debes de ser muy inteligente para no caer en cuestiones que no te dejan nada más que dolores de cabeza y un coraje al no ver la luz sobre los proyectos que quieres realizar.

Géminis

Para los GÉMINIS, los signos nacidos entre el 22 de mayo y 21 de junio, hay una amistad tuya que andará hablando pestes de ti y en cualquier momento te vas a enterar de quien se trata.

No te dejes llevar por chismes de vecindad que ni al caso o solo te meterás en problemas. Cuidado con cambios de última hora en los dineros que no te beneficiarán en nada.

Un amor del pasado no dejará de atormentarte, ten presente que no puedes seguir aferrado a alguien que ya no está y jamás regresará, comienza a ver por tu tiznada vida antes que sea demasiado tarde.

Cáncer

Para CÁNCER, signos nacidos entre el 22 de junio y 23 de julio, si en estos momentos no tienes perro que te ladre debes de buscar la manera de que eso no te afecte guárdate y procúrate para cuando llegue la persona correcta, tu necesidad no es de amor, sino miedo a quedarte o estar solo o sola.

Si tienes una relación ten cuidado con andar de más con otras personas porque en cualquier momento podrías ser descubierto. Podrías entrar en conflicto con personas del pasado que aparecerán de nuevo en tu vida.

Andarás chipil en estos días y eso se debe a que vienen grandes cambios en el área sentimental, si tienes pareja estarás algo cansado o cansada de no ver que la relación crezca, quieres consolidar algo más; sin embargo, tu pareja no se le van ganas.

Leo

Para los LEO, los signos nacidos entre el 24 de julio y 23 de agosto, aguas con seguir haciendo las mismas cosas, ya que jamás lograrás obtener resultados distintos.

Vienen días muy precipitados, tus cualidades de conquista estarán a flor de piel te manejarás con pegue y despertarás los instintos de personas que sienten atracción por ti al grado de confesarte sus sentimientos.

Personas del pasado regresan, ponte alerta y piensa si abres o cierras esa puerta, ya que podrías exponerte a que te hagan daño, ten presente que a veces volver al pasado puede causar problemas.

Virgo

Para los VIRGO, los signos nacidos entre el 24 de agosto y 22 de septiembre, el amor a distancia será difícil siempre y cuando tú así lo percibas, cuando hay interés y amor nada ni nadie puede afectar la relación de dos personas que se quieren así estén en continentes distintos.

Déjate de flojeras, no pierdas más tu tiempo y no dejes para otro día lo que tienes que resolver y hacer ahora, ten bien presente que la vida es corta y si te la pasas lamentándote por errores del pasado jamás lograrás avanzar y llegar a algo bello.

Vienen noticias que no serán del todo buenas y podrían ponerte de mal humor o preocuparte más de la cuenta.

Libra

Para los LIBRA, signos nacidos entre el 23 de septiembre y 22 de octubre, viene un encuentro perro con alguien muy importante para ti que te pondrá de muy buen humor, ten presente y en cuenta que las situaciones difíciles que se te presentan siempre dejarán un buen aprendizaje solo es cuestión que aprendas de ellas.

Es momento de grandes cambios en tu vida los cuales vayan enfocados en mejorar tu autoestima para no permitir que nadie te haga sentir menos.

Semana llena de romance y sensualidad como a ti te gusta con una amistad o alguien conocido, necesitas abrirle de una buena vez las puertas a la felicidad y déjate de cursilerías y depresiones que lejos de ayudarte solo de hunden más.

Escorpio

Para ESCORPIO, signos nacidos entre el 23 de octubre y 22 de noviembre, le darás la razón a esas cosas que alguien te dijo sobre cierta persona, por fin lo descubrirás todo y se te caerá la venda de los ojos, no te estreses, trata de buscarle la parte positiva a cada una de las situaciones que te ocurren, aunque estés de la tiznada y te sientas impotente piensa como le vas a dar una segunda oportunidad al amor.

No temas a cambios que se pudieran presentar en estos días, ten cuidado a quien le cuentas tus secretos, ya que podrías estar expuesto o expuesta a que te inventen chismes.

Cuídate de amores del pasado que podrían aparecer en cualquier momento y traerte ciertos dolores de cabeza.

Sagitario

Para los SAGITARIO, signos nacidos entre el 23 de noviembre y 21 de diciembre, viaje inesperado y se comenzará a planear una reunión familiar en próximos días.

Viene una noticia que no esperas que te pondrá los pelos del asunto de punta, no te sofoques ni te malgastes tu tranquilo y tranquila todo tiene solución, solo será cuestión de que trabajes en eso; no te estreses ni pienses en cosas que no son antes de tiempo.

Si estás en una relación, no bajes la guardia porque vienen esos celos e infidelidades en puerta, trata de no atosigar tanto a tu pareja ni buscar maneras para estar discutiendo o picándole el buche.

Capricornio

Para los CAPRICORNIO, nacidos entre el 22 de diciembre y el 19 de enero, viene mucho trabajo, estrés y grandes responsabilidades de las cuales no podrás hacer aún lado; esto acompañado de dinero para el gasto.

Nacerá la atracción o el sentimiento por una amistad, empezarás a ver la vida de otra manera, ya que esta persona te enseñará a confiar más en ti.

Urge que te dejes la flojera y hagas una limpieza a conciencia en casa, pues solo así lograrás renovar tu ambiente para recibir mejores cosas a tu vida. Cuida más tu economía y dinero que entré a tu bolsillo, no lo malgastes en cosas que no necesitas en estos momentos de tu vida.

Acuario

Para los ACUARIO, signos del zodiaco nacidos entre el 20 de enero y el 19 de febrero, problemas del pasado regresan, necesitas despabilarte y no darle vuelta a lo mismo que ya hace un tiempo te hizo de cuadritos la existencia.

Es momento de aprender de tus errores del pasado y darte una segunda oportunidad en el amor en caso de estar saliendo con alguien en estos momentos de tu vida.

Si no tienes un trabajo estable, busca mejores oportunidades, eso sí, no sueltes el hueso hasta no tener asegurado el otro. No te esperes que el trabajo venga a ti, tú debes de moverte si quieres salir de jodido y jodida.

Piscis

Para los PISCIS, signos del zodiaco nacidos entre el 20 de febrero y el 20 de marzo, estarás algo sensible en estas fechas, trata de abrir más tu corazón y mostrar le a tu familia tus sentimientos.

Vienen días de muchos cambios, se termina el mes de febrero y con él, comenzarás a renovarte en todos los sentidos, debes aprovechar este tu ciclo de cumpleaños para realizar cambios que te conduzcan por situaciones positivas.

Necesitas que arregle tus problemas con terceras personas, pero no te pases lanza, puesto que podrías dañar a quien te importa.

