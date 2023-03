De batallar para mantener a sus hijas a ser millonaria de OnlyFans, esta es la historia de Rebecca Goodwin

Rebecca Goodwin, de 28 años, aseguró que pasó de tener dificultades para pagar los servicios de su casa y mantener a sus dos hijas a tener mucho dinero gracias a su carrera en OnlyFans. Recientemente contó que estaba desesperada por cambiar la vida de su familia que decidió entrar a la plataforma pese a los prejuicios y malos comentarios que podría recibir.

Su vida cambió por completo. Foto: @beckymil1_.

La modelo aseguró que está más tranquila, pues sus pequeñas, de 11 y 14 años, viven mejor, pero sí tiene que enfrentarse a diario con los aspectos negativos de dedicarse al entretenimiento para adultos. Entre las principales está que recibe denuncias para que borre sus cuentas.

A veces es agotador

Goodwin, de Chesterfield, Inglaterra aseguró que a veces el proceso de mantener sus perfiles a flote es desgastador, pues además pasa días con la grabación y edición de contenido. Además también tiene que lidiar con quienes la juzgan por haber escogido el “camino fácil”.

Está feliz de saber que sus hijas viven mejor. Foto: @beckymil1_.

"A menudo me dicen que estoy tomando malas decisiones, que mi familia no está orgullosa de mí, que mis hijos sufrirán acoso… Pero he ayudado mucho a mi familia, me he asegurado de que a mis hijas nunca les falte de nada y defiendo lo que elegí", aseguró en una entrevista para el diario Daily Star.

Intenta centrarse en lo importante

Rebecca mencionó que intenta centrarse en los aspectos positivos y el hecho de que trabaja en el horario que quiere y gana cerca de 2 millones de pesos al mes.“Disfruto viendo la respuesta a lo que hago y mostrando a los demás que también pueden hacerlo. Y, por supuesto, el dinero también es estupendo", refirió.

Se centra en los beneficios de su nueva carrera. Foto:@beckymil1_.

Se compró una casa con cuatro cuartos, un Porsche; mencionó que su plan es tener ocho casas antes de que cumpla 35 años, “son hazañas impresionantes con las que ni siquiera habría soñado hace tres años”, concluyó.

