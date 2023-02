Horóscopos de Nana Calistar: Las mejores predicciones para HOY 9 de febrero

Llegan para ti las mejores predicciones de Nana Calistar y para todos los que quieren saber qué les deparará el destino, donde sus seguidores esperan con ansias sus recomendaciones diarias para poder iniciar este jueves 9 de febrero con el pie derecho y los mejores consejos a todos los signos zodiacales, sus consentidos.

En esta nueva edición, la vidente reveló a los siguientes horóscopos cómo les irá en la familia, suerte, amor, salud y dinero, donde la mayoría tendrá que reflexionar sobre lo que está pasando en tu vida, específicamente en la parte espiritual.

Aries

Para los nacidos bajo el signo de ARIES entre el 21 de marzo y el 20 de abril, cuestiones que tiene que ver con trámites y arreglo de documentos se visualizan. La vida te dará un buen golpe para que se te quite toda esa ingenuidad que venías desarrollando.

Ten presente que a ti te corresponde elegir a la persona que estará a tu lado no a tus amigos o vecino, ponte las pilas y ve tras lo que tu corazón te dicta.

Vienen cambios muy buenos a tu vida en la cuestión de los dineros que debes atender a la brevedad si quieres mejorar económicamente. Deja de pensar que el mundo está en tu contra y hazte responsable de tus propios actos.

Tauro

Para los TAURO, los signos nacidos entre el 21 de abril y 21 de mayo, tu ingenuidad e inocencia es lo que te afecta o daña demasiado, necesitas ser menos mosca muerta, solo así evitarás que te sigan mermando la existencia y jugando con tus sentimientos.

Días en los cuales deberás de poner todo en la mesa y determinar que equipaje quieres seguir cargando en tus hombros y cuál es momento de tirar a la basura.

No seas tonta, cuida tu economía y lo que sale de tu boca, podrías meterte en chismes. Amor de una noche y oportunidad de conocer a persona que te va a cambiar la manera de pensar.

Géminis

Para los GÉMINIS, los signos nacidos entre el 22 de mayo y 21 de junio, momento de grandes cambios de comenzar a ver por ti antes de querer ver por las demás personas que lejos de sumarte solo te restan a tu vida.

Si tienes pareja una noticia los unirá más que nunca y quitará a una persona que les ha estado estorbando. No te dejes manipular por personas que quieres o son importantes para ti, ya te hallaron el modo y van a buscar la manera de sacarte algo o de lograr que seas un mendigo títere para ellos.

Oportunidad de que emprendas negocio que tiene que ver con alimentos, te va a ir superbién. pero debes de ser cuidadoso o cuidadosa con las personas que trabajan para ti.

Cáncer

Para CÁNCER, signos nacidos entre el 22 de junio y 23 de julio, cuidado con cambios de última hora en el amor, ya que se te saldrán de control y sin darte cuenta podrías lastimar a personas que son muy queridas para ti.

Tienes envidias a tu alrededor sobre todo de dizque amigos, que eso no te detenga, trata de siempre cargar un limón verde en tu bolso o coche para evitar malas vibras y prevenir accidentes.

Si tu pareja te muestra escenas de celos o quiere sacarte de tus casillas ten calma y no hagas más grande la discusión, la vida te dará una sorpresa en no más de 2 semanas y te caerá de perlas.

Leo

Para los LEO, los signos nacidos entre el 24 de julio y 23 de agosto, hay la posibilidad de emprender un viaje donde se conocerá a una persona muy similar a ti y podría darte una desconocida en lo que viene siendo la caricia.

Si tienes pareja es momento de arreglar cualquier asunto del pasado, sanen esas viejas heridas y perdónense cada uno de sus errores, puesto que solo así lograrán encontrar la paz y estabilidad que ambos necesitan.

No temas a cambios en el área de los negocios, te va a ir muy bien, solo date la oportunidad de realizar nuevas inversiones. Cambios en el trabajo y en el amor. Suerte en juegos de azar y números con terminación 2 y 9.

Virgo

Para los VIRGO, los signos nacidos entre el 24 de agosto y 22 de septiembre, te comprarás zapatos, andarás con la autoestima muy arriba y sentirás que nadie te merece.

No descuides tus sueños o planes, ya que hay muchas envidias a tu alrededor que te podrían afectar. Deja que la vida siga su curso y no trates de ir por algo que aún no es tiempo de que sea para ti.

La vida te pondrá con la persona adecuada, no la busques o te podrías equivocar. No estés para quien solo te busca cuando lo necesita, esas personas no te sirven de nada.

Libra

Para los LIBRA, signos nacidos entre el 23 de septiembre y 22 de octubre, insomnio en estos días, debes descansar más, recuerda que cada desvelada te afecta mucho a ti. Si le flojeas demasiado en lo laboral no saldrás de la pobreza que te cargas, ya ponte las mendigas pilas y sal del fregado hoyo.

Ten cuidado con mendigar amor a quien no lo merece, si esa persona no quiere estar a tu lado dale carpetazo y que le vaya bien.

No te dejes manipular por personas que solo buscan sacar información de tu parte, debes ser más discreto en cuanto a tus cuestiones personales o de lo contrario cometerás grandes errores.

Escorpio

Para ESCORPIO, signos nacidos entre el 23 de octubre y 22 de noviembre, mejoras económicas y posibilidad de un proyecto de negocio muy pronto. Días de mucha reflexión, deberás de ponerte las pilas o de lo contrario podrían hacerte tonto con cuestiones de dineros.

Hay días en que necesitarás desahogarte y soltar todo eso que traes en tu pecho, no es momento de callarte nada, suelta el buche y expresa lo que sientes que lo que tenga que ser será.

Nada es gratis en la vida y tendrás que luchar mucho para conseguir lo que deseas en tu vida. Cambios de planes en un negocio que tenías en mente y la llegada de una persona que te confundirá mucho en cuestiones amorosas.

Sagitario

Para los SAGITARIO, signos nacidos entre el 23 de noviembre y 21 de diciembre, ponte buza caperuza o te comerán el mando, deja de hacerte la mártir y la chica ingenua que bien sabes que eres comelona, ve por lo que te truje chencha.

Hay una persona de tu pasado que te anda siguiendo tus pasos en cualquier momento sabrás de quién se trata. Momento de iniciar de cero en cuestiones de amistad, ponte las pilas o podrías perder personas que de verdad importan por atender a quien no sirve ni para ir a fregar a la gestora de sus días.

Capricornio

Para los CAPRICORNIO, nacidos entre el 22 de diciembre y el 19 de enero, probabilidades de borrachera esta semana, te vas a enterar de un chisme que no sabrás ni que hacer, guárdalo que más adelante lo usarás a tu favor.

Ten cuidado con una amistad, andará hablando de ti y contando cosas que le dijiste en secreto. Si descuidas tu alimentación subirás de peso rapidísimo, necesitas hacer ejercicio sobre todo en estas fechas para lograr mantenerte.

No comentes nada de tus proyectos o las envidias y malas energías podrían afectarlos.

Acuario

Para los ACUARIO, signos del zodiaco nacidos entre el 20 de enero y el 19 de febrero, se materializan sueños y un dinero extra te ayudará en algunas deudas.

Podrías sentir celos por una persona que te interesa mucho, quien te quiera y valore hará todo por entrar en tu vida, quien no, simplemente se retirará. Te viene una entrada de dinero muy buena que te dejará grandes ganancias, pero debes de ser cuidadoso pues, así como llegará se podría ir.

Viene la oportunidad de un viaje, pero deberás de ser muy vivaracho, ya que podrían tumbarte los planes ciertas amistades o familia que te dirá que sí y al final cancelará.

Piscis

Para los PISCIS, signos del zodiaco nacidos entre el 20 de febrero y el 20 de marzo, momento de grandes cambios, comenzarás una nueva etapa muy perra llena de éxitos y de personas amorosas, no te limites en nada de tus deseos y metas, ya que estás en una etapa en que todos se materializará de la mejor manera.

Mucho trabajo en puerta y comenzarás a quitar de tu camino todas esas personas que se han metido en tus planes. Cuida la parte de excesos podrías cometer una indiscreción.

No te dejes caer, no vivas de rodillas y no te culpes por errores que no te pertenecen ni son tuyos, el día que aprendas a valorar lo que tienes y lo que siempre ha estado ahí a tu lado, ese día conocerás la verdadera felicidad.

