Horóscopos de Nana Calistar: Las mejores predicciones para HOY 8 de febrero

Llegan para ti las mejores predicciones de Nana Calistar y para todos los que quieren saber qué les deparará el destino, donde sus seguidores esperan con ansias sus recomendaciones diarias para poder iniciar este miércoles 8 de febrero con el pie derecho y los mejores consejos a todos los signos zodiacales, sus consentidos.

En esta nueva edición, la vidente reveló a los siguientes horóscopos cómo les irá en la familia, suerte, amor, salud y dinero, donde la mayoría tendrá que reflexionar sobre lo que está pasando en tu vida, específicamente en la parte espiritual.

Aries

Para los nacidos bajo el signo de ARIES entre el 21 de marzo y el 20 de abril, vienen momentos muy buenos en el área de los dineros los cuales debes aprovechar para pagar deudas que tenías pendientes.

Eres una persona bastante buena que siempre lucha por estar bien en lo económico y en lo sentimental; sin embargo, en estos primeros meses del año la vida te ha hecho varias jugadas sales de esa racha y entras a una llena de éxitos.

Si tienes pareja podrías enfrentar una situación algo compleja, puesto que vienen celos muy fuertes debido a una persona de piel blanca.

Tauro

Para los TAURO, los signos nacidos entre el 21 de abril y 21 de mayo, si tienes una relación se visualizan cambios, ya que podrían traer cosas y distanciamiento a causa de trabajo o familia.

Hay un negocio que has traído en mente y que nomás no se ha logrado consolidar, estás en una etapa muy perra en la cual si te pones las pilas harás algo bueno que te dejará grandes ganancias.

Cuidado con las envidias laborales porque esas podrían crearte conflictos, trata de limpiarte con 3 limones para recoger todo lo negativo que has estado cargando.

Géminis

Para los GÉMINIS, los signos nacidos entre el 22 de mayo y 21 de junio, no debes de creer en chismes y menos si vienen de miembros de la familia, deja que digan lo que tienen que decir, preocúpate por lo que en realidad valga la pena.

Deja que el amor llegue a tu vida en el tiempo que es y no cuando tú deseas o podrías equivocarte sin darte cuenta. Cuídate de robos y perdidas de objetos, ya que podrían presentarse en el próximo fin de semana.

No busques pretextos para no hacer tus cosas, pon la mirada en el objetivo y ve tras él, que nadie te detenga, puesto que estás por llegar a la meta; te desesperas que las cosas no se den rápido, pero recuerda que toda vela tiene su hora.

Cáncer

Para CÁNCER, signos nacidos entre el 22 de junio y 23 de julio, es momento de cambios en tu vida, pon ese negocio que tanto has querido y deseado porque se te va a dar de la mejor forma y de la mejor manera.

Ponte las pilas, ya que solo así lograrás concretar tus metas y esfuerzos, es posible que andes algo pensativo sobre cierta persona que días te muestra interés hacia ti y otros días se aleja.

Un viaje que has traído en mente se cancela debido a falta de presupuesto y de interés por parte de otras personas. Cuidado con amores de una noche y con cambios en lo laboral que te pudieran venir a afectar.

Leo

Para los LEO, los signos nacidos entre el 24 de julio y 23 de agosto, vienen movimientos muy importantes en tu economía que te va a ayudar a poner cierto negocio o darle vuelta a esa economía para tu bien.

Es momento de cambios laborales, aprende a exigir lo que por derecho te corresponde. Ten cuidado con amores de una noche los cuales pudieran tocar tu puerta en cualquier momento.

No te precipites ni tomes decisiones a la ligera ni te dejes manipular por quienes te rodean, toma las cosas con calma y analiza qué es lo que más te conviene a ti y no a las demás personas.

Virgo

Para los VIRGO, los signos nacidos entre el 24 de agosto y 22 de septiembre, hay días en los cuales no tendrás ánimos de nada, incluso podrías atrasarte en tus compromisos, traes cargando una mala energía que no te deja hacer las cosas bien, date un baño con miel, laurel y canela.

Es momento de cambios en el amor, despréndete de esas personas que solo han estado contigo para sacar algo de provecho. Es probable que te lleguen las tristezas al recordar a quien se fue o ya no está a tu lado.

Ten cuidado con fraudes y cuestiones que tienen que ver con los dineros en lo laboral porque podrías terminar con demanda encima.

Libra

Para los LIBRA, signos nacidos entre el 23 de septiembre y 22 de octubre, ten mucho cuidado con viajes porque no se ven buenos tiempos para realizarlo sobre todo lugares de playa.

Paga tus deudas y no te atrases tanto o de lo contrario podrías enfrentar problemas con tu buro de crédito o nuevos intereses. Necesitas un cambio de rutina, ya que hacer siempre lo mismo es uno de los problemas a tu bipolaridad y tus cambios bruscos de ánimo.

Te viene un dinero extra que te va a caer de lo mejor, aprende a no malgastarlo. Mucha suerte en números con terminación en 12, 6 y 19.

Escorpio

Para ESCORPIO, signos nacidos entre el 23 de octubre y 22 de noviembre, cambia tu actitud y sé más positivo con lo que sucede a tu alrededor, no es momento de tirarte al suelo y echarte tierra, debes de salir a flote pese a cualquier problema que estés enfrentando en estos momentos de tu vida.

Si estás soltero o soltera no te agobies y disfruta estos días, puesto que en cuanto inicie marzo llegará a ti una persona o te darás cuenta de la existencia de alguien cercano a ti con quien entablarás una relación muy estable.

Una amistad anda desde hace tiempo que quiere decirte unos comentarios negativos que escucho sobre ti, pero no ha encontrado la forma de hacerlo, en estos días podría tomar esa decisión.

Sagitario

Para los SAGITARIO, signos nacidos entre el 23 de noviembre y 21 de diciembre, muchos sueños se harán realidad, ya que las energías del universo están en cambios y, por lo tanto, estarán girando a tu favor.

Grandes movimientos en tu economía te dejarán buenas ganancias. La vida te dará una segunda o quizás hasta tercera oportunidad en el amor, pero deberás de ser inteligente para saber aprovecharla porque posiblemente no se vuelva a repetir.

Si tu pareja ha estado misteriosa, pon mucha atención, ya que ese misterio podría tener nombre y apellido, hay una persona de piel blanca que la anda rondando. Cuidado con un accidente que podría suceder en cualquier momento sobre todo saliendo de casa.

Capricornio

Para los CAPRICORNIO, nacidos entre el 22 de diciembre y el 19 de enero, no aflojes sin protección y menos con personas que no conoces del todo bien, puesto que podrías exponerte a sufrir alguna infección, recuerda de siempre cuidarte y protegerte a la hora de embarrar la brocha.

Cuidado con personas narcisistas que podrían entrar a tu vida y hacerte un desorden. Aprende a cuidar tu autoestima y a no permitir que nadie se pase de lanza y te dañe lo que tanto te está costando construir.

Oportunidad laboral, pero deberás de ser muy inteligente porque podrían ofrecerte algo que no te convenga.

Acuario

Para los ACUARIO, signos del zodiaco nacidos entre el 20 de enero y el 19 de febrero, cambios de última hora en la cuestión de los dineros por perdidas. Ten cuidado con compras apresuradas, podrías hacer gastos innecesarios y vértelas apresuradas.

No descuides tanto a tu pareja, tiene dudas sobre tus sentimientos. Amor con amor se paga, si esa persona que está a tu lado te muestra que le importas trata de devolverle en la misma medida lo que hace por ti.

Mucha suerte en juegos de azar con terminación 11, 56 y 89.

Piscis

Para los PISCIS, signos del zodiaco nacidos entre el 20 de febrero y el 20 de marzo, ten cuidado con viajes sorpresa porque no podrían salir como esperas, toma tus precauciones.

Si tienes una relación viene una discusión por malentendidos y problemas del pasado, cuídate de una caída o choque, busca la manera de hablar las cosas de frente y no guardarte nada, recuerda que tienes el don de tener la lengua bien floja.

Hay amores del pasado que te piensan mucho, eres muy de dejar huella en las personas, posiblemente se estén lamentando de no poder haber hecho las cosas de la manera correcta contigo.

