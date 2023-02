Una joven renuncia a un bar por OnlyFans, ahora es rica y viaja por toda Europa en furgoneta

El plan de Beth Fitt, de 26 años, es viajar en una furgoneta por toda Europa, el dinero que ha juntado gracias a su cuenta de OnlyFans le permitirá emprender su aventura sin pasar necesidades. La joven modelo para adultos tiene más de 277 mil seguidores y recientemente aseguró que hizo 4 millones 564 mil pesos en pocos meses con la venta de contenido en línea.

En TikTok tiene más de 3 millones de seguidores. Foto: Especial.

Beth se unió en agosto de 2022 a la plataforma con la idea de dejar su empleo en un bar, pues no le agradaba. Siempre tuvo en mente adquirir una Ford Transit y hacer un viaje largo por carretera, el cual podrá hacer, pero asegura que tiene planeado hacer fotos y videos mientras dure esa aventura.

No planea dejarlo

"Empecé a hacer esto mientras estudiaba un máster en escritura de novelas… Ahora gano más en un mes de lo que ganaba en un año en un bar. Me ha cambiado la vida en seis meses. Y me he comprado una furgoneta para viajar por Europa… Compré la furgoneta prácticamente reformada… Era una antigua ambulancia", contó contó, según recogió el diario inglés Daily Star.

Como creadora de contenido gana mucho más dinero que en su antiguo empleo. Foto: Especial.

La vida del nómada digital es algo que quiere intentar, pues tiene ganas de explorar nuevos lugares y tomar las oportunidades que vengan, ya que estaba harta tras estudiar una carrera y una maestría sin oportunidades próximas de crecimiento financiero. tiene

Tiene muchos muchos planes

La también influencer expresó que tiene muchos planes como aprender a surfear, tomar un ferry a Francia, para dejarse llevar ahí, aunque también quiere conocer Ámsterdam, Venecia y Berlín. Eso sí, espera estar en lugares donde pueda nadar constantemente, porque es una amante del agua.

Así luce su furgoneta. Foto: Especial.

"Haré todos mis contenidos para las redes sociales desde la furgoneta. Viajaré y quizá colabore con algunos creadores de contenidos europeos", prometió a sus seguidores, que en TikTok son más de 3 millones.

SIGUE LEYENDO...

Karely Ruiz consiente a sus fans con fotos al natural, transparencias y microbikini

Daniella Chávez dará candente regalo en OnlyFans si gana su equipo: "Yo los premio"