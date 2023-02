Él es un "dragón sin género", su hijo le dejó de hablar por su transformación extrema

Cuando era banquero era conocido como Richard Hernández, tenía familia y una vida “normal”, pero no era feliz ni estaba a gusto con su cuerpo. Ahora, tras una serie de modificaciones corporales extremas y tatuajes ha conseguido sentirse mejor consigo mismo, pero perdió a su familia; se hace llamar “Tiamat Legion Medusa”, tiene 61 años y asegura ser el primero “dragón sin género”.

Tiamat, quien es originario de Texas, aseguró en una entrevista con el Youtuber Anthony Padilla que siempre fue un apasionado de las perforaciones y los tatuajes: "Antes de vivir mi vida como el bicho raro que soy, ya tenía 79 piercings y la mayoría estaban ocultos… Los que no lo estaban, podía quitármelos todos los días y volverlos a poner”, comentó.

Siempre lo quiso

Medusa, quien se identifica como no binario, aseguró que se dio cuenta que podía seguir con el conformismo corporativo, pues soñaba con añadir piercings y tatuajes más prominentes, que no eran apropiados para las esferas en las que solía estar. Tenía 40 años cuando decidió comenzar el camino a volverse un “dragón”.

En dos décadas se ha entintado la cara, se cortó la lengua en dos y se ha puesto implantes en la cara, que le costaron cerca de 80 mil dólares. En redes sociales siempre llama la atención, tiene tanto detractores como seguidores que lo apoyan constantemente.

Un camino muy difícil

Aunque se siente bien con sus decisiones, no todas han sido fáciles, ya que en el camino perdió contacto con su hijo, quien no entiende el extremo cambio de imagen. "La relación o la conexión con mi hijo ha cambiado… En el momento en el que empecé mi transformación, mi hijo ya había cumplido 16 años y me rechazó", contó.

"Mi hijo no ha estado en mi vida desde hace siete años, espero que al menos me esté viendo en Internet porque la razón por la que estoy ahí fuera de una manera tan grande es por él", añadió, según recogió el diario estadounidense The New York Post.

Pero no todo es malo, ya que Medusa aseguró que uno de sus objetivos es demostrar que se puede ser exitoso con la vida que él escogió tener, para así motivar a otros a seguir sus sueños. "Es increíble oír y ver a gente que no me conoce asumir automáticamente que soy un perdedor, que nunca he conseguido nada en mi vida o que soy un ignorante", declaró.

