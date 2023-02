Mujer mormona debuta como modelo en OnlyFans y ahora gana 730 mil pesos al mes

Holly Jane era en un inicio una mujer común que asistía con regularidad a la iglesia de su comunidad para complementar sus actividades y también para cubrir el aspecto espiritual de su vida. Considerada una feligresa devota y consciente, la mujer mormona saltó a la fama una vez que se diera a conocer que, a la par de su vida religiosa, había decidido abrir una cuenta de OnlyFans desde la cual comenzó a vender contenido exclusivo y ahora se ha vuelto millonaria.

La joven mormona, de 39 años, confesó en un inicio su temor de que por esta decisión fuera expulsada d su iglesia, algo que la tenía preocupada dado su devoción con la religión, sin embargo, una vez que su historia dio al vuelta al mundo, la mujer recibió incontables muestras de apoyo por parte de los internautas quienes unánimemente la apoyaron en sus objetivos propuestos. Desde entonces, Holly Jane goza no solo de gran popularidad y aceptación en OnlyFans, ya que también ha hecho una fortuna como creadora de contenido.

Holly es una madre mormona que alcanzó la fama en OnlyFans. FOTO: Instagram

Holly Jane gana hasta 730 mil pesos al mes

La devota mormona ahora arrasa en la plataforma de venta de contenido exclusivo gracias a sus fotos y videos, con su belleza, Holly Jane ha logrado cautivar a miles de suscriptores, quienes ahora siguen sus publicaciones cada día. Atrás quedó el temor de ser expulsada de su congregación por haber decidido dar este nuevo giro a su vida y ahora eso es algo que poco le importa ya que sigue profesando su fe. Además, la joven puede presumir de haberse vuelto millonaria gracias a OnlyFans.

La joven madre gana una fortuna vendiendo contenido exclusivo. FOTO: Instagram

De acuerdo con lo que la propia Holly Jane reveló en una reciente entrevista, su paso por OnlyFans ha sido tan exitoso que ahora suele generar ganancias de hasta 730 mil pesos mexicanos al mes gracias a la venta de su contenido. Su historia es muy particular ya que al ser madre de tres pequeños, ahora puede darles todo lo que deseen en cuanto lo requieran, por lo que de un tiempo para acá ya no se preocupa de pagos ni asuntos relacionados con falta de dinero.

TE PUEDE INTERESAR: Alissa Quinn, la modelo que arrasa en OnlyFans y gana millones en donaciones

Recientemente Holly Jane se volvió tendencia en su país, luego que, tras dar una entrevista aun medio de comunicación británico, sus declaraciones molestaran a un obispo a quien "hizo enojar", según lo citado en medios, esto debido a su "doble vida" como madre mormona. El hombre no ha dejado de acosarla y de molestarla tras sus declaraciones con la prensa, contó la propia modelo.

Pese a las advertencias, Holly no piensa dejar de realizar lo que le gusta. FOTO: Instagram

"Me ha dejado decenas de mensajes y me llama tanto que he tenido que cambiar la configuración de mi teléfono. Una vez vino a mi casa y me dijo que dejara de hacer lo que estaba haciendo inmediatamente. Le dije que se fuera. Sé que quiere darme un ultimátum. Me está acosando", denunció la joven madre. De acuerdo con "The Daily Star", Holy siente cierto temor que una vez que se enteren los superiores religiosos de su congregación se decidan a expulsarla.

Pese a esta posibilidad, Holly aseguró que no piensa ni de lejos dejar de crear contenido en Onlyfans y que si bien también es posible que en su iglesia terminen por rechazar a sus hijos, ya que también asisten al recinto religioso, ante todo tiene claro que no dejará de vender sus fotos y videos exclusivos en la famosa plataforma azul, en donde obtiene ganancias de hasta 730 mil pesos mensuales.

La modelo rompe esquemas en la plataforma azul. FOTO: Instagram

SIGUE LEYENDO:

Kelly, derrite OnlyFans con su belleza tras aparecer en video junto a Babo

Valentina, la modelo que comparte su fortuna de OnlyFans con vendedores ambulantes

Aliza, la modelo de OnlyFans responsable del éxito de un equipo de la NBA: "la pasé con todos"