Horóscopos de Nana Calistar: Las mejores predicciones para HOY 4 de febrero

Llegan para ti las mejores predicciones de Nana Calistar para todos los que quieren saber qué les depara el destino, donde sus seguidores esperan con ansias sus recomendaciones diarias para poder iniciar este sábado 4 de febrero con el pie derecho y los mejores consejos a todos los signos zodiacales, sus consentidos.

En esta nueva edición, la vidente reveló a los siguientes horóscopos cómo les irá en la familia, suerte, amor, salud y dinero, donde la mayoría tendrá que reflexionar sobre lo que está pasando en tu vida, específicamente en la parte espiritual.

Aleja a personas con energía negativa o solo te agotarás Foto: Especial

Aries

Para los nacidos bajo el signo de ARIES entre el 21 de marzo y el 20 de abril, naciste para merecer más de lo que te imaginas así que no te conformes con cualquier cosa que te llegue o te caiga.

Ten presente que las oportunidades tienen fecha de vencimiento, no desaproveches esa oportunidad que la vida te brinda, quizás la persona que está por llegar no sea lo que has buscado, necesitas poner más atención.

Has andado muy pensativo, que los problemas de los demás no te afecten tanto en tu estado de ánimo, debes ver más por ti antes de querer resolver la vida y los problemas de las demás personas.

Tauro

Para los TAURO, los signos nacidos entre el 21 de abril y 21 de mayo, ármate de valor y dile todo lo que sientes a esa persona, lo que vaya a ser, será, recuerda que tu tiempo es lo más importante, no lo pierdas con alguien que no lo valora o que días te dice que sí y otros ni te habla.

Cuídate de trabajos de brujería, ya que estarán a la orden del día por parte de exparejas o de vecinos y vecinas. No permitas que tu falta de actitud y ganas te dañe tus proyectos.

Aprende a deslindarte de responsabilidades que no son tuyas y a dejar de esperar algo que no va a llegar de las personas que te rodean

Géminis

Para los GÉMINIS, los signos nacidos entre el 22 de mayo y 21 de junio, ten cuidado con esas dudas, pues lejos de ayudarte pueden hacerte perder a quien amas y te interesa.

Necesitas descansar más, ya que tu salud se puede ver perjudicada por falta de horas de sueño y por una mala alimentación, no te estreses más de la cuenta o de lo contrario comenzarás a desarrollar enfermedades nerviosas.

No esperes recibir lo mismo que das de las personas, busca la manera de reconciliarte con tu vida y no volver a lamentarte por los golpes que te dio la vida, es momento de soltar lo que te hizo daño y comenzar una etapa nueva para ti, alejada o alejado de rencores y envidias, no pretendas regresar a lo que ya viviste, acostúmbrate a ser feliz e ir por tus sueños y metas.

¿Cómo le irá a Géminis en 2023?: Predicciones para el amor, salud y dinero

Cáncer

Para CÁNCER, signos nacidos entre el 22 de junio y 23 de julio, debes de cuidar mucho tu autoestima para que nadie te haga sentir menos tú sabes lo que eres y lo que vales. Tus esfuerzos y dedicaciones se verán reflejados en los próximos días, lograrás conseguir algo por lo que estabas luchando y buscando desde hace mucho.

Posibilidades de un viaje y de conocer a una persona que has estado tratando por una red social, ten mucho cuidado y no confíes a la primera, el amor se construye y no lo encontrarás el primer día así que no apresures las cosas.

Te viene un dinero extra, paga tus deudas porque este mes de febrero inicias una racha en la cual andarás con algunos problemas económicos.

Leo

Para los LEO, los signos nacidos entre el 24 de julio y 23 de agosto, en caso de tener una relación, cuídala mucho, ya que podrías caer en celos tontos a causa de tus inseguridades.

Días de descanso y de paz espiritual, necesitas una limpia para poder deshacerte de malas energías porque andas cargando envidias y eso te quita el sueño y te causa dolores en hombros y espalda.

Cuidado con cambios de última hora en los dineros, ya que podrías perder mucho sin darte cuenta, no te mortifiques si algo no sale como esperas solo reflexiona para no seguir cometiendo los mismos errores.

¿Cómo le irá a Leo en 2023?: Predicciones para el amor, salud y dinero

Virgo

Para los VIRGO, los signos nacidos entre el 24 de agosto y 22 de septiembre, familiares organizarán una fiesta en la cual no serás requerido o requerida. Momento de volver a ser la misma perra sin corazón, pero solo con las personas que te dañaron en el pasado, date la oportunidad de reflexionar sobre quien eres y hacia donde vas en la vida.

Es momento que comiences a ver más por esa situación que te ha quitado el sueño más de una ocasión, arregla todos tus problemas que te han detenido y muéstrale al mundo de qué estás hecho.

Mucha suerte en juegos de azar que deberás de aprovechar para tu bienestar.

Libra

Para los LIBRA, signos nacidos entre el 23 de septiembre y 22 de octubre, cuida tus espaldas porque tus enemigos andarán sueltos y te podrían meter en problemas.

Si tienes una relación entrarás en una etapa bien complicada, pues vienen muchos celos y situaciones incómodas que deberás de atender a la brevedad posible, debes de ser más sincero o sincera con tu pareja y no ocultarle cosas o de lo contrario cuando estas salgan a la luz te meterás en graves problemas.

Es probable que en próximos días conozcas a una persona en caso de estar soltero o soltera va a cumplir con muchas expectativas que quieres.

Escorpio

Para ESCORPIO, signos nacidos entre el 23 de octubre y 22 de noviembre, vienen días de mucha reflexión en los cuales iras soltando todo eso que te hace daño y no te ha dejado avanzar, una amistad tuya sufrirá un accidente.

Debes aprender a cuidar tu dinero porque podrían venir ciertas pérdidas en cuestión de los dineros. Si tienes una relación ten cuidado con una amistad de tu pareja le está metiendo ideas tontas sobre ti en su cabeza no le caes bien.

No esperes que la gente se mueva o haga las cosas, es tu deber ser feliz y buscar los medios para lograrlo nadie tiene esa responsabilidad.

Sagitario

Para los SAGITARIO, signos nacidos entre el 23 de noviembre y 21 de diciembre, los celos y la inseguridad podrían hacerte cometer grandes errores, si no confías en quien tienes a tu lado, no tiene caso seguir ahí.

Los sueños te mostrarán el camino que debes de seguir para lograr esa meta que traes en mente, pon mucha atención, ya que estos días tendrás ciertas visiones o sueños que te dirán de qué manera lograr tu meta.

Como enemigo o enemiga no tienes piedad y siempre esperarás el mejor momento para dar tu golpe.

¿Cómo le irá a Sagitario en 2023?: Predicciones para el amor, salud y dinero

Capricornio

Para los CAPRICORNIO, nacidos entre el 22 de diciembre y el 19 de enero, estrés laboral y cansancio, tienes que dormir más y dejar de pensar tanto antes de dormir, las cosas se van a dar conforme sea lo mejor para ti.

Recuerda que la vida es bella y fácil no la hagas difícil que no lo es, si una vez fuiste engañado o traicionada no tengas miedo de volver amar, ya que las equivocaciones del pasado te han hecho un ser humano más fuerte.

Si ya tienes pareja, deja de andar dándole atole con el dedo a otras personas sobre todo en las redes sociales, hay posibilidades que te cache tu pareja y se te arme la de Dios es Padre.

¿Cómo le irá a Capricornio en 2023?: Predicciones para el amor, salud y dinero

Acuario

Para los ACUARIO, signos del zodiaco nacidos entre el 20 de enero y el 19 de febrero, no temas a una oportunidad de negocios que te estarán ofreciendo en estos días, te podría ayudar a incrementar notablemente tus ingresos.

No te des una segunda oportunidad si todavía no has sanado de la primera decepción o engaño, necesitas tiempo para ti, para sanar, divertirte y ver por ti antes de volver a entablar una relación que lejos de nacer sola nacerá a la fuerza con motivo de sacar de tu corazón a exparejas.

Si perdonas una infidelidad ya te fregaste, ya que en cualquier momento te la volverán hacer y bien cabrón. Posibilidades de reencuentro amoroso con persona del pasado, solo hay posibilidades de sexo y nada más.

Piscis

Para los PISCIS, signos del zodiaco nacidos entre el 20 de febrero y el 20 de marzo, ten mucho cuidado con esperar más de la cuenta de alguien que sabes que no te dará más.

Viene un viaje en puerta y reunión y convivencia con familia, aprovecha estos días para apapacharlos, a veces los descuidas mucho, necesitas compartir más tu tiempo con ellos.

En caso de tener una relación se vienen tiempos difíciles, puesto que comenzará una ola de problemas a causa de terceras personas, ten mucho cuidado con lo que sale de tu boca, ya que podrás herir a quien amas sin pensarlo y sin quererlo.

SIGUE LEYENDO

Los más pesimistas: 3 signos zodiacales que creen que no pueden conseguir lo que desean

Todo el mundo los ama porque son los 3 signos más amables del zodiaco

Se enamoran al instante: 4 signos zodiacales que se entregarán sin miedo en el amor en febrero

DRV