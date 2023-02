Nadia Ferreira en transparencias: 4 veces que la reina de belleza ha cautivado

Nadia Ferreira es una reina de belleza que nació en Villarrica, Paraguay el 10 de mayo de 1999, quien a sus 23 años de edad ha colaborado con distintas marcas y firmas de ropa importantes, las cuales han aprovechado la popularidad de quien en 2021 representó a su país en el certamen de Miss Universo donde incluso logró ser la primera finalista.

Y aunque al final fue Harnaaz Sandhu quien se llevó la corona, el concurso de belleza sirvió para darle visibilidad y presencia a la guapa y talentosa modelo, quien en las últimas semanas ha dado mucho de qué hablar debido a su reciente unión nupcial con Marc Anthony.

Pero esta vez no nos centraremos en la relación de Nadia Ferreira con Marc Anthony sino en su espectacular sentido de la moda, mismo que le ha permitido robarse las miradas en más de una ocasión gracias a sus sexys atuendos llenos de transparencias, mismos que dejan al descubierto su marcada silueta.

¿Te gusta este entallado vestido de transparencias? | IG: @nadiatferreira

Este primer look fue utilizado por Nadia Ferreira en la pasada edición de los "Premios Más", evento en el que se le otorgó un reconocimiento especial a la joven modelo, quien comenzó su carrera en el modelaje desde que tenía 13 años de edad: "El hecho que hoy me estén galardonando por el trabajo que vine realizando, me motiva a seguir trabajando por cada una de mis metas e ideales y así poder seguir inspirando a otras personas", escribió en aquella ocasión la ahora esposa de Marc Anthony.

Con este vestido Nadia Ferreira se robó las miradas | IG: @nadiatferreira

Este segundo outfit fue modelado por Nadia Ferreira durante la campaña de una importante compañía de celulares que lanzó una versión desplegable de móviles, la cual fue promocionada por la reina de belleza en redes sociales, donde pudimos verla haciendo gala de sus encantos con este espectacular vestido con brillos y transparencias.

Con este vestido Nadia Ferreira se coronó como una reina del estilo | IG: @nadiatferreira

Pero ya que a Nadia Ferreira le sientan perfecto todos los colores, es natural que también la hayamos visto con un impresionante atuendo en dorado, el cual además de ayudar a resaltar su tono de piel, la hizo acaparar las miradas de todos los fotógrafos que se encargaron de realizar la sesión en la que modeló este outfit.

Este es uno de los looks más icónicos de Nadia Ferreira | IG: @nadiatferreira

Por último no podíamos dejar de mencionar este icónico atuendo de la modelo paraguaya, mismo que retoma los colores de los pavorreales, haciendo que la reina de belleza luzca en todo su esplendor su figura, la cual se encargó de llevar con gracia, porte y elegancia este vivaz look de transparencias.

