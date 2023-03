VIDEO | Sonido Pirata sufre el precio del éxito e intentan agredir a uno de sus integrantes en Puebla

Tras la salida del original “Medio Metro” (José Eduardo Rodríguez) del Sonido Pirata y el ingreso de su sustituto en la sonidera (Jonathan Uriel Espinal) ha surgido una rivalidad de popularidad en redes sociales entre ambos personajes; así como críticas negativas de sus respectivos seguidores.

Es por ello que José Eduardo Rodríguez decidió registrar el nombre de “Medio Metro” para obtener los derechos legales de éste y así evitar confusiones con Jonathan con quien se disputa el apodo desde su salida de la sonidera.

Y es que el nuevo “Medio Metro” ganó popularidad con los usuarios de TikTok e incluso ha participado en varios eventos sonideros junto a todo el equipo de Julián Ramírez, mejor conocido como Sonido Pirata, como son la Cholondrina, La Pompis, el Bocho y ha ido a la televisión y a peleas de lucha libre.

El responsable de Sonido Pirata Julián Ramírez sigue causando polémica en redes sociales, sobre todo luego de que el bailarín que lanzó a la fama – y del que se separó en medio de un gran pleito –, José Eduardo, mejor conocido como el original “Medio Metro”, anunció que registró su nombre artístico, por lo que nadie más podrá hacer uso de él.

En días recientes se difundió un video en Facebook en el que se observa que durante una presentación de Sonido Pirata, en San Matías Cocoyotla, Puebla, un hombre intentó agredir al responsable de la sonidera.

El proyecto Jota Punto Ocho, que se dedica a registrar eventos de baile, captó en una grabación el momento en que un asistente a la presentación de Sonido Pirata se acercó a Julián buscando agredirlo.

En las imágenes se ve a Sonido Pirata tocando en medio de una multitud de personas, cuando de pronto un hombre con sudadera azul y gorra negra se acerca a él con una actitud agresiva y comienza a reclamarle por presuntamente no haber cumplido con un contrato para tocar en unos XV años.

Julián mantiene la calma ante esta abrupta interrupción y le explica que nunca lo contrataron para ese evento. Entonces, otra persona se suma a los reclamos contra Pirata, por lo que varios asistentes intervienen para cercar al responsable de la sonidera y así protegerlo.

“Yo voy y les toco, sin ningún problema, pero no me contrataron, a mí no me contrataron. O sea, de verdad”, se escucha que les dice Julián.