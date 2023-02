Un gimnasio corrió a una modelo tras encontrar su cuenta de OnlyFans: "Fui discriminada"

La modelo de OnlyFans Stephanie Harrison, de 31 años, aseguró que fue obligada a cancelar su membresía de gimnasio luego de que se tomó una foto en los vestuarios. La también influencer aseguró que la “corrieron” del “CrossFit Death or Glory” en Newcastle, Inglaterra.

Está muy indignada. Foto: Especial.

La también madre de dos subió la postal en ropa deportiva en su cuenta de Instagram; en su biografía está su enlace a la plataforma para adultos y los dueños del negocio aseguraron que no querían estar relacionados con OnlyFans. Sin embargo, ella considera que fue discriminada y está muy molesta.

Recién había entrado

Stephanie contó que fue este febrero que había entrado a ese gimnasio: "Sinceramente, estoy asombrada y absolutamente indignada. Es una discriminación absoluta… Siento no ser médico ni abogada, y creen que mi dinero no es lo suficientemente limpio para ellos", aseguró, según recogió el medio Daily Star.

Esta es la foto por la que tuvo problemas. Foto: Especial.

Ella sostiene que no infringió las reglas y las acusaciones son falsas, porque no hizo contenido para la OnlyFans dentro del inmueble, ya que la foto que se tomó sólo la publicó en su cuenta de Instagram.

"Se supone que los gimnasios CrossFit son una comunidad - mi trabajo no debería ser cuestionado… En esa foto no había ningún vínculo con el gimnasio, y yo no los menciono en mis historias. Por la foto no se puede saber dónde fue tomada y no estaba desnuda, llevaba un sujetador deportivo”, argumentó la modelo.

Han criticado al negocio

En sus redes publicó los mensajes que le mandaron y en ellos se puede leer lo siguiente: "Lo que hagas en tu tiempo libre es cosa tuya, pero nosotros, como empresa, no queremos tener nada que ver con algo así… "Independientemente de si estás de acuerdo o no, nos reservamos el derecho a decidir quién entrena aquí y a proteger nuestra reputación".

Luego de eso, muchos de los seguidores de Harrison afirmaron que era muy cuestionable lo que hizo el gimnasio y que ojalá las autoridades se involucren para que no vuelva a suceder algo así, además de que brindaron su apoyo a Steph.

SIGUE LEYENDO...

Frente al espejo, Karely Ruiz derrite la red con solo una camisa abierta

FOTOS: Aleida Núñez no tiene OnlyFans pero sí un sitio VIP donde comparte todo