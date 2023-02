Achraf Hakimi, futbolista del PSG, es acusado por presunta violación, un jugador más a la lista

Este lunes 27 de febrero la fiscalía de Nanterre abrió una investigación contra Achraf Hakimi, jugador del Paris Saint-Germain, por presunta violación a una joven de 24 años, así lo informó una fuente cercana al caso a la agencia France Presse y más tarde confirmado por el diario Le Parisien.

De acuerdo con una fuente de la policía para la agencia AFP, la joven acudió el pasado domingo a la comisaría de Nogent sur Marne para denunciar al futbolista por agredirla sexualmente en el domicilio de éste ubicado en la población de Boulogne-Billancourt a las afueras de París.

Achraf Hakimi acusado de presunta violación. Foto: AFP

Según lo relatado por la joven en su denuncia, conoció a Achraf Hakimi a través de Instagram desde enero pasado y la noche del sábado 25 de febrero la invitó a su domicilio, por lo que él mismo le habría enviado un taxi de aplicación para que la trasladara hasta este lugar. Una vez ahí él la habría besado y realizado tocamientos sin su consentimiento para después abusar de ella.

La joven logró escapar cuando pateó al futbolista y de inmediato contactó a una de sus amigas para que fuera a buscarla, añadió la fuente de la policía y señalaron que el caso fue trasladado a Nanterre ya que es la localidad en la que está ubicada la casa de Achraf Hakimi .

Hakimi ausente en partido

Las acusaciones contra Hakimi surgen tras el triunfo del PSG en el llamado “clásico” francés contra Olympique de Marsella en el que resultaron triunfadores, encuentro en el que el defensa no participó debido a molestias musculares, indica AFP.

Pese a ello, este lunes fue captado en la gala e los premios The Best organizada por la FIFA en París, en los que opta a entrar en el mejor once del año pasado. Mientras tanto, Paris Saint-Germain se ha negado a dar declaraciones sobre las investigación que pesa sobre el futbolista que en 2021 comenzó su fichaje.

Achraf Hakimi está casado con la actriz española Hiba Abouk y tienen dos hijos en común que, de acuerdo con las redes sociales de ella, estaban de vacaciones en Dubái al momento en que presuntamente ocurrió la agresión contra la joven.

