Horóscopos de Mhoni Vidente HOY 24 de febrero, predicciones para el amor, salud y dinero

Mhoni Vidente trae para ti las mejores predicciones de los horóscopos para este viernes 24 de febrero del 2023; conoce todo lo que le deparan los astros a los signos del zodiaco en salud, dinero y amor.

Escucha el podcast de Mhoni Vidente con sus mejores predicciones

Así será tu suerte este día

Aries

Estás dejando ir tantas cargas pesadas que tenías en tu vida y eso es muy positivo para ti y tu salud, sobre todo la parte mental.

Necesitas tomar decisiones importantes con respecto a tu trabajo, es probable que te sientas presionado a realizar más tareas de las que puedes hacer, ya dejaste ir otras responsabilidades, pero aún estás llevándote mucho peso en tu trabajo, habla con tus superiores o si tienes un negocio propio, contrata a alguien que te ayude.

Una persona que necesita ayuda económica te pedirá un préstamo el día de hoy, si es alguien de confianza, puedes ayudarle, si dudas sobre su responsabilidad de pago, entonces evitar pasar dinero que luego necesitarás.

El amor está estable, solo tienes que intentar compartir más con esa persona que estás conociendo, podría ser que no le conozcas bien aún y para ello necesitas pasar más tiempo a su lado.

Tauro

Estás comenzando a agotarte en tu trabajo o en los estudios, dependiendo de la etapa en la que te encuentres en este momento, no dejes de luchar por lo que quieres porque los Tauro son fuertes y pueden combatir todo lo que les venga encima.

No dejes de asistir a una reunión que se organizará el día de hoy, de la cual eres parte de la lista de invitados, podría ser una buena forma de hacer nuevos contactos que te ayudarán en tu trabajo y en tus aspiraciones profesionales.

Tienes una persona en tu vida que significa mucho para ti, pero estás dejando que la relación se agote, no permitas que el ser amado se canse de tu actitud, puedes querer tener mucho el control sobre su vida y te lo hará saber el día de hoy.

Cuida tus piernas usando cremas y haciendo masajes con ellas.

Géminis

Buen día para los que utilizan su creatividad en el trabajo, podrías tener la inspiración que tanto estabas buscando.

Intenta asistir a más lugares que te entreguen conocimiento y otra visión del mundo, como exposiciones de arte, museos, obras de teatro, entre otros.

Una persona que hace tiempo quiere contactarse contigo, lo hará a través del correo, será para proponerte un posible negocio donde tú serás una pieza fundamental, no dudes en aceptar su propuesta.

Si estás buscando trabajo, hoy será un día para asistir a entrevistas y para demostrar que tienes las capacidades necesarias para brillar en el puesto al que has aplicado.

No temas al amor, estás dejando que los miedos del pasado te alejen de una persona que está muy pendiente de ti, podrías perder a este nuevo amor y luego arrepentirte. Cuida tu cuerpo, come vegetales y haz ejercicio por las mañanas.

Cáncer

No es un buen momento para formalizar una relación, aún debes tener más seguridad sobre la persona que amas, espera un tiempo y verás que cualquier miedo que tengas era totalmente infundado.

Una persona que quiere tu atención está haciendo intentos cada día para demostrarlo, pero tú no estás prestando atención, lo que podría llevarle a alejarse de ti ante el rechazo inconsciente que estás haciendo, presta más atención, sabes de quién se trata.

Una mujer que ha estado siguiendo tus pasos desde tu educación te escribirá para ofrecerte un trabajo muy bueno, donde encontrarás gran satisfacción personal, pese a que será muy agotador, no dudes en tomar esta oportunidad.

Si tienes un buen trabajo, es de esperarse que se mantenga así por mucho tiempo más, no dejes de realizar una buena labor, tienes una buena evaluación. Cuida tu corazón evitando las grasas saturadas y prefiriendo la comida orgánica.

Leo

Estás comenzando a retroceder en tu camino profesional, te estás quedando atrás porque no estás absorbiendo nuevos conocimientos que necesitas aprender rápidamente, si no quieres perder tu trabajo.

Opta por tomar un curso de perfeccionamiento o un taller donde aprendas a utilizar herramientas más modernas para la realización de tus labores, recuerda que el mundo siempre va avanzando, tanto en teorías como en tecnología.

Una persona que quieres está pensando en ti sobre un problema que le contaste, ha dado con la solución y te la comentará el día de hoy, agradece su preocupación.

Existe una persona en tu vida que quiere mucho estar a tu lado, pero tú no tienes interés, si has notado las señales, no le dejes sin darle una explicación sincera, podrían convertirse en buenos amigos más adelante. Un dinero que alguien te debe llegará hoy, no lo gastes en cosas que no necesitas.

Virgo

Te estás haciendo cargo de muchas cosas a la vez y esto te puede pasar la cuenta el día de mañana, sobre todo en tu salud. Es un buen momento para buscar a alguien a quien delegarle ciertas responsabilidades, si ambas personas del hogar trabajan y tienes posibilidades de buscar a una persona que ayude con las labores del hogar, hazlo.

Si tienes hijos, es importante que les des atención diaria, uno de ellos podría reclamarte el día de hoy que no pasas suficiente tiempo con él.

Si tienes una relación estable hace un largo tiempo, es probable que las obligaciones de ambos les estén provocando una lejanía que comienza a notarse, no hagas que el trabajo te aleje de quien amas, dense momentos para pasar tiempo a solas.

Una persona que está interesada en ser algo más que tu amigo, puede declararse ante ti el día de hoy, piensa bien lo que dirás antes de responder.

Libra

Un buen día para volver a tu infancia por un momento, tienes la oportunidad de jugar nuevamente, si tienes hijos o sobrinos, aprovecha esta jornada para divertirte con ellos y enseñarle lo que es el juego sano en el exterior. Una invitación de un amigo que quiere verte hace tiempo, podría llegar hoy, no le digas que no y date el tiempo para compartir y divertirte con esa persona.

Tienes la oportunidad de hacer lo que de verdad quieres en tu trabajo, si te dedicas a los negocios no tengas miedo a correr riesgos el día de hoy, podrían salir muy bien y terminarás recibiendo una buena suma de dinero gracias a tu inversión.

Una carta muy importante te será entregada el día de hoy, podría ser una buena noticia que estás esperando hace tiempo. El amor está estable, pero necesita un poco más de emoción, atrévete a aventurarte con tu pareja.

Escorpión

Estás criticando demasiado al resto y estás mirando poco tus propias acciones, no debes dejar que esto te suceda, ya que podrías enemistarte con alguien que quieres mucho.

Una persona que tiene una vieja rencilla contigo te enviará un mensaje para arreglar unos asuntos pendientes entre ustedes, puedes optar por obviar el mensaje, pero si se trata de algo que debes, es mejor que lo pagues o devuelvas de forma amigable.

Estás bien posicionado en tu trabajo y eres bien considerado por otras personas, pero debes mostrar más cercanía con quienes están a tu alrededor, estás dejando pasar la oportunidad de conocer buenas personas.

Si estás en una relación de pareja, hay posibilidad de conflicto para el día de hoy, puede ser por temas diversos o por algo que hace tiempo ha sucedido entre ustedes, no dejes que la ira te haga decir lo que no quieres, podrías terminar hiriendo a la persona amada.

Sagitario

Es momento de callar frente a lo que no puedes manejar, ni tampoco solucionar. Si estabas teniendo un contacto con alguien y esa persona ha desaparecido sin dejar rastro, deja de buscar explicaciones, ya hiciste suficiente, no sigas martirizándote, muy pronto sabrás la verdad de su alejamiento.

Una mujer que quieres mucho te contará un problema que tiene, pero no busca tu consejo, así que simplemente escúchale con atención. Necesitas tomar lecciones de ejercicios de carácter espiritual, como meditación o relajación, estás acumulando tensión.

No cometas una infidencia el día de hoy con respecto a las actitudes de tu pareja, sobre todo en la parte íntima, podría enterarse que estás revelando sus secretos íntimos y lo que es peor, es un comportamiento que te hará ver muy mal.

Si estás conociendo a alguien y estás dudando si invitarle a otra cita, entonces es mejor que veas bien las señales que te envía, solo así te darás cuenta de sus intenciones reales.

Capricornio

Estás pasando por un periodo de cambios importantes en tu vida, es probable que hoy se concrete un cambio de casa o un viaje hacia otra ciudad por trabajo, lo que después tendrá importantes consecuencias en tus labores.

Un hombre de edad madura querrá ponerse en contacto contigo para hablarte sobre negocios, puede ser una excelente oportunidad de crecer y de encontrar un nicho que aún no habías explorado.

Vuelve a tomar las riendas de tu carrera, si estás en etapa de estudios, tienes un poco abandonado ese empuje que tenías al comenzar, no te dejes abatir por el cansancio.

El amor necesita mutar, estás dejando que relación se mantenga igual todo el tiempo y no estás creciendo con tu pareja, es muy probable que hoy recibas un alegato con respecto a esto, ha llegado el momento de madurar juntos. Cuida tus brazos y tus piernas, haz ejercicio.

Acuario

Estás pasando por un excelente momento, sobre todo para tu parte mental. Tienes una oportunidad en este momento para obtener más conocimiento sobre el área donde te desempeñas, será algo que te hará bien y te dará la oportunidad de ganar más dinero en el futuro.

En tu vida existen personas que te quieren mucho y te respetan, por lo que hoy una de ellas buscará un consejo de tu parte, será algo relacionado sobre el amor, no dejes de ayudarle, puede estar pasando por un mal momento.

No temas a enamorarte otra vez, has tomado consciencia de que el pasado no volverá y que necesitas compartir nuevamente tu vida con alguien, será una buena persona la que llegue a acompañarte, no dejes de ponerle atención y entregarle todo tu cariño, tienes mucho amor para dar aún y serás muy feliz junto a esta nueva persona.

Piscis

Comienzas a perderte en un romance que quizás no está yendo a ninguna parte, al menos al lugar donde tú quieres ir. Es probable que se trate de una persona que busca solo diversión y no tiene intenciones de comprometerse, conversa sobre el asunto y usa siempre la verdad para dejar ver tus aspiraciones sobre la relación, si termina a causa de esto, no te preocupes, porque alguien nuevo aparecerá muy pronto.

Un papel de carácter legal llegará a tu casa el día de hoy, es algo que puede arreglarse de manera fácil, solo tienes que seguir los pasos correctos.

Una persona que necesita pedirte un favor te llamará, si no puede ayudarle, díselo con sinceridad. Tienes una oportunidad muy buena de subir de puesto en tu trabajo, pero debes ver bien el camino que debes recorrer para lograrlo, estás a unos pasos del éxito, no te detengas.

