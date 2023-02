FOTOS: Carmen Electra rompe OnlyFans a sus 50 años y no cobra suscripción

Aunque las nuevas generaciones de jóvenes y adolescentes no conozcan o no hayan escuchado hablar de Carmen Electra, aquellos de 30 años o más con gran certeza la han de recordar. Reconocida como una de las mujeres más bellas de los años 90 y principios de los 2000, Carmen destacó como una modelo y actriz de cine que cautivó con su belleza y su espectacular figura.

Los inicios de su trayectoria estuvieron ligados a la televisión y a la revista "Playboy", segmentos que la llevaron a consolidarse de manera casi inmediata como un icono sexual para millones de personas en todo el mundo. No obstante, tras alcanzar la fama, el éxito y la fortuna, Carmen Electra decidió alejarse pronto del cine, de la pantalla chica y de los reflectores de la prensa, lo que la llevó a estancarse y convertirse en una desconocida para las nuevas generaciones.

Carmen Electra vuelve a enamorar a millones

Carmen Electra, ahora de 50 años de edad, se volvió tendencia este jueves en internet luego que se diera a conocer que había decidido debutar en OnlyFans con una cuenta gratuita para sus suscritores. Esto se convierte en el tan anhelado regreso que esperaban millones de personas que quedaron cautivadas con su belleza hace más de dos décadas.

De esta manera la estrella del cine y la televisión vuelve como directora creativa de su propio contenido y con el objetivo de conquistar a las nuevas generaciones con su belleza y de seguir cautivando a sus fanáticos y seguidores de siempre con sus videos y fotografías de ensueño.

"OnlyFans encaja a la perfección conmigo porque soy la directora creativa de mis propios rodajes, en mi tiempo libre", declaró recientemente a la prensa la modelo y actriz. "No corro el peligro de que haya algo por ahí que no haya aprobado", comentó.

Además confesó que le encanta estar en contacto permanente con sus seguidores e interactuar con sus fans: "Me encanta conectarme con mis fans. A veces tienen solicitudes... ¡A mis fans les encantan los pies! Es divertido, mucho. No sé por qué no hice esto hace un año", contó Carmen.

Y su regreso no podía ser más exitoso, ya que con tan solo 325 publicaciones Carmen Electra ya suma más de 250 mil "Me Gusta" gracias a su suscripción gratuita. En este caso las ganancias no proceden de OnlyFans, sino de su conexión con Instagram, red social en la que la modelo cuenta con más de 1.4 millones de seguidores y en donde no ha dejado de crecer.

