Una mujer de 55 años se enriquece en OnlyFans y ahora se burla de quienes le dijeron que era muy mayor

Elaina St. James, de 55 años, ahora se burla de quienes trataron de humillarla, incluida su madre, pues en el pasado escuchó muchas veces que “las mujeres están acabadas después de los 45”; ahora tiene una carrera muy exitosa como modelo de OnlyFans, en donde tiene miles de seguidores.

Elaina contó, en un artículo del HuffPost, que la idea de entrar a la plataforma surgió luego de ver a una “madre guapa” revelar en redes sociales que tenía ingresos de más de seis cifras gracias a vender contenido en Internet. "Tenía 53 años y estaba soltera después de que en la pandemia perdí una prometedora relación a distancia", escribió.

"Estaba criando a mi hijo preadolescente, cuidando de mi madre anciana y trabajando en un aburridísimo empleo de oficina que no ofrecía beneficios ni posibilidades de progresar profesionalmente, pero que estaba cerca de casa y tenía horario diurno, que era lo mejor para mi hijo", comentó.

Sin embargo, luego de ver notas y videos de mujeres que no eran “supermodelos” que cambiaron su vida tras entrar en OnlyFans se decidió a crearse una cuenta. "No estaba en muy buena forma, pero sentía que podía arreglarme lo suficientemente bien como para que tal vez, sólo tal vez, tener una oportunidad de conseguir algún ingreso adicional. Nunca olvidaré lo que pensé: ‘si puedo ganar una décima parte de lo que ganan estas mujeres, me cambiará la vida’", afirmó, según recogió el medio estadounidense.

Comentó que al principio le parecía muy complicado, pues no sabía manejar las redes sociales, no contaba con ropa “sexy”, además de que le decían que es “demasiado mayor” para OnlyFans.

"Mi madre me había dicho que 'cuando una mujer pasa de los 45, se vuelve invisible para los hombres'. Cuando entré en las aplicaciones de citas y vi que la mayoría de los hombres de mi edad buscaban mujeres mucho más jóvenes que yo, acepté que tenía razón", dijo.

Pero luego de reflexionarlo, decidió intentarlo y se dio cuenta que su contenido era muy popular. En la actualidad tiene 235 mil seguidores en Instagram, es autora del libro "How To Date Hot Older Women" y gana más de 10 mil dólares al mes, según recogió el diario inglés Daily Star.

