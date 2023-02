Horóscopos de Nana Calistar: Las mejores predicciones para HOY 22 de febrero

Llegan para ti las mejores predicciones de Nana Calistar y para todos los que quieren saber qué les deparará el destino, donde sus seguidores esperan con ansias sus recomendaciones diarias para poder iniciar este miércoles 22 de febrero con el pie derecho y los mejores consejos a todos los signos zodiacales, sus consentidos.

En esta nueva edición, la vidente reveló a los siguientes horóscopos cómo les irá en la familia, suerte, amor, salud y dinero, donde la mayoría tendrá que reflexionar sobre lo que está pasando en tu vida, específicamente en la parte espiritual.

No dejes de creer en tus sueños, te salvará ese dinero extra Foto: Especial

Aries

Para los nacidos bajo el signo de ARIES entre el 21 de marzo y el 20 de abril, cuidado con cambios en tu trabajo, no podrían beneficiarte del todo.

Vienen cambios muy buenos que te dejarán algo de dinero tu ambición no tendrá límites, pero eso te ayudará a tener mayor estabilidad en tus bolsillos sabrás quien vale la pena y quien no sirve ni para una noche de encamamiento.

Ten cuidado con amores de una noche los cuales pudieran aparecer en cualquier momento y terminar ilusionado. Cuida más tu integridad y tu manera de ver la vida, puesto que caerías en situaciones tontas si te dejas manipular por un familiar.

Tauro

Para los TAURO, los signos nacidos entre el 21 de abril y 21 de mayo, viene una oportunidad muy buena para viajar y si tienes pareja o estás saliendo con alguien muchos celos e inseguridades se van a hacer presentes.

No es momento de hacer tantos cambios en tu economía porque lejos de beneficiarte te van a venir afectar. Amores importantes y cambios en tu conducta te ayudarán a darte cuenta de que no todo mundo merece ser parte de tu vida y de tus días.

Amor de una noche y una proposición que te va a intimar o a pensar muchas cosas, no vayas tan a prisa en la vida.

Géminis

Para los GÉMINIS, los signos nacidos entre el 22 de mayo y 21 de junio, cuidado con hacer caso a chismes de comadres solo te llevarán por un mal camino.

Hay días en que desearás no haber nacido, pero te darás cuenta de que algunas veces no es necesario esconder la mano cuando tiras la piedra.

Si tienes una relación va viento en popa, aunque hay cuestiones del pasado de ambos que seguirán lastimando o atormentando en el trascurso de unas semanas. No te dejes llevar por chismes de vecindad dentro de tu familia.

Cáncer

Para CÁNCER, signos nacidos entre el 22 de junio y 23 de julio, no es momento de mendigar, cariño y amor a nadie, es momento de sentirte lo suficiente al punto de no bajarte al suelo por nadie.

Vienen propuestas muy buenas para cambiar de trabajo y una noticia de embarazo en la familia va a resultar en estos días.

Ten mucho cuidado con cobrar venganza y hacer daño a personas que solo te han ayudado o apoyado en tus sueños y metas, regresarás a un episodio del pasado el cual te costó mucho tiempo superar.

Leo

Para los LEO, los signos nacidos entre el 24 de julio y 23 de agosto, cuidado con tratar de caerle bien a todo mundo, recuerda que eso no es lo tuyo y el querer hacer eso lejos de ayudar podría afectar todo.

Ya es momento de confiar en tu poder de atracción, puedes tener a quien quieras y sin necesidad de andar arrastras pidiendo amor a quien no te lo quiere dar.

No te dejes llevar por lo que el mundo diga tú sigue tu camino y ve por eso que te llena y te hace feliz.

Virgo

Para los VIRGO, los signos nacidos entre el 24 de agosto y 22 de septiembre, vienen días de cambios en los cuales deberás enfocarte en cuestiones positivas que te dejen algo de provecho.

Cuidado con pensar más de familiar, puesto que podrías ofender a quien ni la debe ni la teme. Si tienes pareja esta tiene muchas dudas y nos sabe cómo expresártelas, busca la manera de aclarar las cosas.

Días de muchas oportunidades para planear tu futuro y para comenzar a trabajar en él, no dejes que otras personas te lastimen con comentarios tontos o te hagan sentir menos de lo que tú sabes que vales.

Libra

Para los LIBRA, signos nacidos entre el 23 de septiembre y 22 de octubre, vienen días en los cuales entenderás el porqué de muchas cosas, no des explicaciones a quienes no te las piden ni trates de aparentar algo que no eres por caerle bien personas que solo buscan sacar algo de provecho de tu parte.

Días de mucha calma en los cuales sentirás mucha tranquilidad y comprenderás que algunas veces no valió la pena molestarse por cuestiones que tenían solución.

Ya no es momento para retroceder por algo que ya pasó y ya sucedió. Cambiará mucho tu sexto sentido pues no solo podrás detectar mentiras sino la falsedad de las personas que se te acercan.

Escorpio

Para ESCORPIO, signos nacidos entre el 23 de octubre y 22 de noviembre, vienen momentos del día en los cuales podrías andar un poco bipolar y desquitarte con personas que ni la deben ni la temen.

Tienes un carácter muy explosivo que podría dañar a quienes se encuentran en estos momentos contigo, no hay razón para actuar así cálmate y piensa las cosas dos veces antes de emitir palabra o juzgar.

No te dejes llevar por chismes de lavandería y antes de juzgar a las demás personas mírate la cola y la de tu familia. Vienen amores muy importantes los cuales te enseñarán que la vida es bella y tiene que vivirse y disfrutarse.

Sagitario

Para los SAGITARIO, signos nacidos entre el 23 de noviembre y 21 de diciembre, hay días en los cuales te deprimes mucho o sientes que no avanzas, descansa un poco y no te estreses, dale tiempo al tiempo para que las cosas y el río tome su cauce.

Viene reunión familiar en próximos días y posibilidad de encamamiento con amistad. Si estás pensando en realizar un viaje de último momento hazlo solo toma tus precauciones porque podrían presentarse atrasos por descuido o perdidas de objetos.

Cree y confía en ti y lograrás cuanto te propongas, arreglarás documentos o viajarás próximamente.

Capricornio

Para los CAPRICORNIO, nacidos entre el 22 de diciembre y el 19 de enero, despréndete de todo eso que te lastima y hace daño y dile adiós, cierra el baúl de los recuerdos y comienza a ver tu vida de una manera distinta haciendo a un lado todo lo que te lastimó y te tuvo viviendo de rodillas por tanto tiempo.

Viene un embarazo dentro de la familia y la posibilidad de iniciar una relación amorosa con persona que conocerás mediante una amistad o algún familiar.

Es momento de que le bajes 2 o 3 rayitas a ese carácter que ha alejado a muchas personas de tu lado, algunas veces ni tú te aguantas, es parte de tu naturaleza, pero muchas ocasiones sueles lastimar sin darte cuenta a las personas que en realidad más amas.

Acuario

Para los ACUARIO, signos del zodiaco nacidos entre el 20 de enero y el 19 de febrero, tienes un gran sentido de humor y eso por lo regular ayuda a que la persona que esté a tu lado no se aburra y pase buenos momentos; sin embargo, tu carácter ha cambiado mucho en los últimos meses y te has convertido en una persona de pocos amigos es decir te has vuelto más selectivo con las personas que están a tu alrededor.

Vienen grandes cambios a tu vida entre ellos cambio de casa o hasta de ciudad, si es uno de tus planes dale con todo que va a resultar muy bien.

No te dejes influenciar por chismes de la familia que buscarán sacarte de tu zona de confort.

Piscis

Para los PISCIS, signos del zodiaco nacidos entre el 20 de febrero y el 20 de marzo, ten cuidado a quien dejas entrar a tu casa, hay personas que te dejarán malas vibras, ya que son personas envidiosas que cuando te volteas hablan de ti y sin darte cuenta absorben tu energía y salan tus proyectos, no puedes confiar en todos.

Si estás pensando en realizar una compra grande comienza a ahorrar para que no te desfalques en próximas fechas.

Cuidado con una amistad que regresa del pasado y que de alguna manera buscará inmiscuirse en tus cosas y después te va a meter en chismes.

