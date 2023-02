Ari Gameplays le responde a Elon Musk luego de su misteriosa reacción al baile de la famosa gamer

El lunes 20 de febrero ocurrió un hecho singular en Twitter donde Ari Gameplays estuvo involucrada de manera indirecta. Resulta que la famosa gamer hizo un baile para un producto de la marca Razer: unos audífonos con orejas de gato de color rosa que para toda una comunidad se ven "kawaii" (agradables); sin embargo, el Cofundador de la empresa hizo un comentario al que a su vez provocó la reacción del multimillonario Elon Musk.

En este caso, la mexicana, que tenía un atuendo bastante llamativo: blusa y falda de colegiala, se dio a la tarea de ejecutar algunos movimientos sin quitarse el gadget. Al ser una especie de campaña publicitaria, el ejecutivo no dudó en expresar su sorpresa y mencionar que estuvo a punto de hacer prácticamente lo mismo, pues también es un reto de las redes sociales.

Min-Liang Tan, quien también es el CEO de Razer, confesó que su equipo de trabajo intentó obligarlo a que bailara de la misma forma. Algo que dio a entender que lo haría verse ridículo. Ni tardo, ni perezoso, Elon Musk se manifestó con un emoji de flamita para dar a entender que el hombre se vería sexy, pues de esa manera se ve Ari Gameplays. En respuesta, éste arremetió preguntándole a los internautas: "¿A cuántos les gustaría ver un baile de Kitty Kraken @Razer entre @arigameplays y @elonmusk?".

Ari Gameplays le responde a Elon Musk

Al ser las redes sociales inmediatas, apenas recibió la notificación de todo el relajo que se traían Min-Liang Tan y Elon Musk, Ari Gameplays no dudó en lanzar su respuesta también: "Te comprendo Elon, te comprendo". Con esto dio a entender que sí, que cualquiera que luciera un atuendo, audífonos y bailara como ella se vería más que ardiente.

Como era de esperarse las reacciones llegaron de inmediato y muchos le solicitaron a la gamer que le pidiera al empresario que se decida a colocar la fábrica de Tesla en Nuevo León. Otros por su parte, se emocionaron de que la mexicana tuviera interacción con uno de los hombres más famosos y polémicos del mundo; basta recordar que la red social donde opinaron le pertenece.

Como parte del juego, Ari Gameplays aseguró que fuera de su casa había uno de los vehículos de lujo de la empresa Tesla y que "no entendía nada". Al final, tras la ola de comentarios les tuvo que revelar a sus seguidores y haters que se trataba de una broma: "Era troll, no hay ningún tesla. De hecho estoy en el dermatólogo y no me pasan a mi cita".

SIGUE LEYENDO:

VIDEO | Pedro Sola se acaba a Ninel Conde por su maquillaje: "Una pincelada más en las cejas y se vería grotesca"

Carmen Villalobos impuso tendencia con 2 bikinis en colores neón que son ideales para todo tipo de piel

Karely Ruiz comparte foto de cuando tenía 16 años y ya se vislumbraban sus dotes para el modelaje