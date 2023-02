FOTOS | Cynthia Rodríguez derrocha belleza en la playa con maxi vestido verde, ideal para primavera

Aunque se mantiene alejada de la televisión tras anunciar su salida de “Venga la Alegría”, Cynthia Rodríguez continúa en el corazón del público como una de las conductoras consentidas y en redes sociales se ha convertido en fuente de inspiración para sus seguidores gracias a sus atuendos perfectos para cada ocasión. Como el más reciente que consta de un maxi vestido en color verde con diseño en flores.

La exparticipante de “La Academia” causó gran alboroto en agosto del año pasado al anunciar su repentina salida del programa matutino y su boda con el cantante Carlos Rivera, pues aunque para muchos no fue sorpresa la unión debido a las fotos que circularon en redes sociales en las que se dejaron ver con sus argollas de matrimonio, sí lo fue su ausencia de los reflectores debido al inmenso cariño que se ganó de los fans.

Maxi vestido verde de Cynthia Rodríguez. Foto: IG @cynoficial

Por el momento se mantiene cercana al público a través de sus redes sociales, donde siguen de cerca cada uno de los atuendos que la han convertido en un referente de moda gracia a su estilo versátil con el que no deja de lado la elegancia, glamour y sensualidad que tanto la caracteriza, por el que se gana una ola de halagos tanto de sus seguidores como de Carlos Rivera.

Tal y como sucedió con el más reciente look, pues la playa fue testigo de su arrolladora belleza cuando posó frente al mar con un elegante maxi vestido en color verde con motivos selváticos que es ideal para los días calurosos; además, se trata de una prenda que nunca debe faltar en el guardarropa durante la primavera y verano ya que no pasan de moda. En este caso posee un escote pronunciado en la espalda para el toque de sensualidad y un diseño en capas para mayor volumen.

Maxi vestido con escote en la espalda, ideal para la playa. Foto: IG @cynoficial

¿Por qué se fue de "Venga la Alegría"?

La expresentadora de televisión mantiene los detalles de su vida privada alejados de los reflectores y, en más de una ocasión, ha señalado que este sería el secreto para mantener una relación duradera. Por lo que tras dar a conocer su boda con Carlos Rivera y algunas postales de su lujosa luna de miel, la pareja no ha dejado de mostrarse su amor en redes sociales con tiernos mensajes.

Además, fue durante una dinámica de Navidad en “Venga la Alegría” que entre lágrimas reveló su más grande deseo: convertirse en madre. Este sería el motivo por el que decidió dejar por un tiempo el matutino y enfocarse en poder llegar a consolidar el sueño que tiene con el intérprete de “Que lo nuestro quede nuestro” de formar una familia.

“Soy muy afortunada porque estoy junto al mejor hombre del mundo, me siento muy feliz, muy contenta (…) justo en este momento, ya que llegué, que disfruté de unas vacaciones, que viví y compartí este tiempo con mi familia como deseaba, me di cuenta de que me hace falta en este momento después de trabajar tantos años también dedicar un poquito a la familia”, dijo Rodríguez sobre su salida del programa y negó que existiera otro proyecto con la competencia o que estuviera embarazada en aquel momento.

Cynthia Rodríguez despierta sospecha de embarazo con elegante maxi vestido. Foto: IG @cynoficial

SIGUE LEYENDO:

Le juegan pesada broma a Carlos Rivera que lo termina preocupando: "Prometí no volverlo a hacer"

Carlos Rivera relata cómo es que iba a terminar a los golpes con Alejandro Fernández

Carlos Rivera habla por primera vez de su matrimonio con Cynthia Rodríguez: así es la vida de casados de la feliz pareja