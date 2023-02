Pesero show, el nuevo proyecto de Amazon Music que busca ofrecer a los artistas una experiencia chilanga

Pesero show es el nuevo proyecto de la plataforma Amazon Music, de la mano de Los 40, La Kebuena y Sony Music, en el cual los artistas como Chayanne, Matisse, Camilo, Kenia Os, Maneskin y Gera Mx suben a un pesero para dar un recorrido por la Ciudad de México mientras son entrevistados por la conductora Pame Voguel.

“Siempre que vamos a los conciertos vemos a estos artistas como sacan la bandera de México y se envuelven en ella para sentir por un momento lo que es ser mexicano, pero sinceramente es poco tiempo lo que dura ese momento, entonces nos pusimos a pesar como hacer que ese sentimiento dure un poco más y fue así como nace la idea de crear este proyecto, es un objetivo simple pero honesto” dijo Pau Forat, head de Amazon Music, en la entrevista con el heraldo de México.

Para los productores de este proyecto fue difícil contarles la idea a los artistas, sobre todo a los extranjeros que participaron durante esta temporada, ya que no hay referencia de algo parecido.

“Fue difícil que los artistas entendieran el concepto del proyecto, ya que no es una entrevista como comúnmente se hace en un foro de televisión o una estación de radio y contar todo esto sin alguna imagen o video previo fue complicado porque en un principio muchos de ellos no sabían que es un pesero, no sabían si se subirían sólo a cantar o que harían realmente, pero al final quedaron encantados con la idea que les planteamos” agregó Ana Villacorta de Sony Music.

En cada capítulo se podrá ver como los cantantes logran conectar un poco más con la cultura chilanga, probarán la gastronomía mexicana y a través de un recorrido arriba del pesero conocerán los lugares más emblemáticos de esta ciudad; también hablarán de sus proyectos en puerta y cantaran algunos de sus más grandes éxitos.

El Pesero Show se estrena el próximo 26 de enero con un capítulo cada 15 días a través de la plataforma Amazon Music y el canal de youTube de Amazon Music, el performance musical será subido al canal de youtube de Sony y las entrevistas en las páginas oficiales de facebook de Los 40 y La Kebuena.

8 capítulos conforman la primera temporada

20 minutos dura cada capítulo

Pame Voguel es la host y la encargada de darle el recorrido a los artistas

Los capítulos se divide en una parte musical y una parte de entrevista

El contenido extra incluye una playlist donde podrán escuchar los éxitos de cada invitado

