Momzilla: Así son las mamás entrometidas en la vida de sus hijos

La mayoría estamos familiarizados con el término bridezilla, que se refiere a la actitud de ansiedad, gran sensibilidad, necesidad de atención y control que suelen adquirir algunas novias antes de casarse. Pero mi querido lector, cuando empiezan los planes de boda surge un personaje aún más fuerte y dominante: La mamá. Aquella que quiere estar involucrada hasta en el más mínimo detalle, quiere tener la opinión de todo y en todo.

Ella es momzilla, y puede ser la mamá de la novia o la del novio, ¡o pueden ser ambas! Es un tema difícil de tratar sobre todo porque las momzillas lo hacen desde un lugar de amor (casi siempre), pues han soñado con la boda de su hijo (a) durante toda una vida. Puede parecer un capricho millonario, pero en realidad es parte de su proyecto de familia. Las madres antes de la boda de sus hijos suelen experimentar una mezcla de emociones: alegría, tristeza, ansiedad y nostalgia.

Por un lado, están emocionadas de ver a sus hijos (as) empezar una nueva etapa en su vida, pero por otro sienten tristeza al pensar que su hija (o) ya no sólo será suya, sino que también de otra persona y el rol de madre cambiará. Esto aunado al nervio de que la organización de la boda normalmente recae en ellas y quieren que todo salga divino.

Es importante que las madres recuerden que la boda es solamente un día, que la planeación es una oportunidad para gozar esta cercanía más tiempo. Que la boda es una celebración del amor y la felicidad que su hijo (a) siente y que, lo más importante, es apoyarla (o) en este momento.

Para los novios que tienen que lidiar con momzillas una buena idea es tener ya un plan de acción entre ellos de lo que sí quieren y lo que no para la boda, y comunicárselo a las familias, como el venue, tipo de decoración, fecha, hora y número de invitados. Y así llegar ya preparados a compartirlo con mamá.

Ahora bien, “el que paga manda”, así que si momzilla está pagando tendrás que tomarla en cuenta, lo cual no quiere decir que no puedes poner tus límites, con amor y respeto. La comunicación es clave, los dramas, discusiones y dejar de hablar no sirve de nada. Lo que sí es útil es comunicar qué queremos, cómo nos sentimos y validar lo que los demás desean sin sacrificarnos para darle gusto a los otros. ¡Y si contratas un wedding planner, pues aún mejor!, déjale las decisiones difíciles y los temas ríspidos a él.

POR BRENDA JAET

MAAZ