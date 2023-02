Modelo de OnlyFans gana casi 2 millones de pesos al mes y solo se baña una vez a la semana

En el mundo de OnlyFans se han dado a conocer las más sorprendentes historias de éxito de usuarios, o usuarias, que se decidieron a debutar en la plataforma y cambiaron sus vidas para siempre. Muchos de ellos han conseguido hacer una fortuna y sus historias y experiencias han sido retomadas pro algunos medios en internet y se han vuelto virales.

Tal es el caso de Aella, una joven modelo originaria de Texas, Estados Unidos, quien saltó a la fama luego que diera a conocer que tras abrir su cuenta en la plataforma de venta de contenido exclusivo había logrado generar ingresos hasta por cien mil dólares al mes, es decir, algo así como un millón 900 mil pesos mexicanos mensualmente, noticia que dejó sorprendidos a millones de internautas.

La modelo se volvió millonaria en OnlyFans. FOTO: Instagram

Gana 100 mil dólares al mes y solo se baña lo necesario

Aella es indudablemente un caso de éxito en OnlyFans y ella misma ha sido quien ha contado su historia, ya que además de sorprender con sus ganancias mensuales, también confesó que solo se baña lo necesario y en 2022 únicamente tomó una ducha a la semana, aproximadamente. Algo que no ha impedido que siga produciendo material y continúe rompiendo las redes con su contenido, etapa que definió como un “autodescubrimiento sexual”.

Aella confesó que solo se baña lo necesario. FOTO: Instagram

Fue mediante su cuenta personal de Twitter en donde Aella enlistó todas las veces que realizó una actividad a lo largo del año que culminó hace un mes, entre ellas las veces que se bañó, las cuales fueron 37 ocasiones. Esto quiere decir que ni siquiera sumó un aseo personal por semana, ya que el año tiene 52. Esta revelación ha dejado en shock a miles de usuarios de internet quienes no comprendían el por qué, hasta que la propia modelo fue quien salió a contar los motivos.

Fue en la aplicación Daylio (una especie de diario digital privado, que sirve para contabilizarlas actividades que se realizan en un día sin tener que escribir una sola palabra), en donde la modelo de OnlyFans sumó el número de veces que realizó ciertas actividades durante 2022, fue entonces en donde dejó ver que tuvo más relaciones sexuales que duchas a lo largo del año pasado.

La influencer compartió en Twitter las actividades que realizó en 2022. FOTO. Especial

Entre los motivos por los que no se bañó con regularidad fue porque de hacerlo apestaría, confesó Aella, debido a que al hacerlo alteraría la microbioma (microbiota) de su piel; es decir, los microorganismos que habitan en su dermis: “Trato de no perturbar demasiado el microbioma natural de mi piel. ¡Si me ducho con demasiada frecuencia parece que apesto más! Regularmente, uso un bidé y me lavo las axilas y los genitales”, contó en la sección de comentarios de su post.

También aprovechó para aclarar a sus miles de seguidores que el hecho que no se bañe no quiere decir que huela mal: “¡Generalmente, uso agua, jabón y una toallita en el área! Por lo general, solo uso agua, toallita y desodorante en las axilas, porque el jabón me hace apestar”, compartió en Twitter en enero pasado.

Aella genera ingresos por hasta 2 millones de pesos mexicanos al mes. FOTO: Instagram

