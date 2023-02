Horóscopos de Nana Calistar: Las mejores predicciones para HOY 2 de febrero

Llegan para ti las mejores predicciones de Nana Calistar para todos los que quieren saber qué les depara el destino, donde sus seguidores esperan con ansias sus recomendaciones diarias para poder iniciar este jueves 2 de febrero con el pie derecho y los mejores consejos a todos los signos zodiacales, sus consentidos.

En esta nueva edición, la vidente reveló a los siguientes horóscopos cómo les irá en la familia, suerte, amor, salud y dinero, donde la mayoría tendrá que reflexionar sobre lo que está pasando en tu vida, específicamente en la parte espiritual.

Recupera tus amuletos de la suerte porque se vienen energías pesadas Foto: Especial

Aries

Para los nacidos bajo el signo de ARIES entre el 21 de marzo y el 20 de abril, extrañarás a una persona que físicamente ya no habita en este mundo. Si tienes pareja ponte las pilas y no trates de buscar en otras personas lo que ya tienes con él o con ella, algunas veces sientes que te falta algo y llegas al punto de darle entrada a otras personas a tu vida olvidando que quien más debe de importar es quien está a tu lado.

No seas pesado ni te creas la gran garza envuelta en huevo porque si de por sí no pescas ni un resfriado ya creyéndote la última coca del desierto mucho menos chula.

Aguas con cuestiones que tienen que ver con compras de productos electrónicos hay muchas posibilidades de que fallen.

Tauro

Para los TAURO, los signos nacidos entre el 21 de abril y 21 de mayo, si ya tienes una relación aprende a escuchar más a tu pareja y no creer en todo lo que escuchas, ya que podrías hacer tormentas en vaso de agua.

Es momento de pensar en ti antes que en las demás personas y darte esos gustos que debes. Podrías comenzar a planear un viaje en cualquier momento, este mes de febrero se ve perfecto para que lo realices.

Tu buen corazón es un arma muy poderosa que puedes llegar a utilizar para tener a tu lado a quien te dé la gana.

Géminis

Para los GÉMINIS, los signos nacidos entre el 22 de mayo y 21 de junio, vienen días bastante buenos, pero traerás un carácter de la tiznada que no te ayudara en nada. En los dineros se ve una leve mejoría, no gastes en cosas que no necesitas y aprende a ser más ahorrativo.

Es posible que sientas atracción por una amistad de un amigo o amiga y quieras buscar la manera de conocerle. Traerás la hormona bien alocada, podrías cometer errores por tus calenturas.

Mantén tu orgullo tranquilo, ya que dejarlo salir a flote podría hacerte perder personas que son muy importantes para ti, vienen cambios en el área de los dineros porque se visualiza una mejora.

¿Cómo le irá a Géminis en 2023?: Predicciones para el amor, salud y dinero

Cáncer

Para CÁNCER, signos nacidos entre el 22 de junio y 23 de julio, es posible que en estos días te sientas algo decaído o decaída, ya que estarás recibiendo energías negativas de la gente envidiosa que te quiere ver en el suelo.

Amores de una noche no serán lo tuyo así que no te metas en esas cuestiones, podrías recibir ofrecimiento de alguien que tiene una relación, recuerda que ser el postre solo deja a la vista el poco valor que tienes como ser humano.

Un amor del signo de agua y tierras lejanas podría llegar a tu vida y cambiar completamente todo.

¿Cómo le irá a Cáncer en 2023?: Predicciones para el amor, salud y dinero

Leo

Para los LEO, los signos nacidos entre el 24 de julio y 23 de agosto, está por llegar una persona a tu vida te va a enseñar muchas cosas y a cambiar aspectos negativos que tenías. Es importante que mentalices bien el tipo de persona que quieres en tu vida, ya que tu fuerza y energía logrará atraerla.

Un proyecto que estabas planeando tendrá que esperar, no te desanimes, puesto que si sigues luchando y poniendo el empeño adecuado lograrás que se consolide en muy poco tiempo.

Entras en una etapa de cambios y maduración. Es momento que te dejes de fregaderas y te pongas las pilas para lograr tus metas.

Virgo

Para los VIRGO, los signos nacidos entre el 24 de agosto y 22 de septiembre, cuídate del karma, cobrará cuestiones de tu pasado en próximas fechas. Entrégale tu corazón a quien de motivos y razones para cuidarlo y no a la primera persona que conozcas.

Pon mucha atención a ciertos mensajes que recibirás en tus sueños o por medio de una corazonada. En el dinero se espera una racha algo difícil, pero habrá quien te eche la mano.

No temas a oportunidades nuevas, algunas veces caes en cuestiones bien tontas, se te da mucho eso de tropezar con la misma piedra y no entender de los golpes

Libra

Para los LIBRA, signos nacidos entre el 23 de septiembre y 22 de octubre, posibilidades de cambio de auto o de electrodomésticos o aparatos eléctricos. En próximas fechas un ser que te quiere mucho se desilusionará mucho de ti, puede que se aleje al punto que pierda la comunicación.

Una persona que en el pasado te despreció regresará mendigando cariño y atención, ya sabes lo que tienes qué hacer. Ten cuidado con caídas o golpes.

La llegada de una persona a tu vida llámese pareja, nacimiento de un bebe o amistad podría ayudarte a ser más noble o lograr momentos más felices.

Escorpio

Para ESCORPIO, signos nacidos entre el 23 de octubre y 22 de noviembre, movimientos de última hora te traerán la calentura a flor de piel, si tienes pareja proponte una velada o una salida para disfrutar a quien tienes a tu lado.

Momento de pensar bien hacia dónde te diriges y cómo lograrás tus metas y sueños, no pongas las manos al fuego por nadie, ya que podrías terminar quemándote, te esperan momentos muy gratos con una persona que llegará a tu vida en próximas fechas.

No permitas que vuelvan a jugar con tus sentimientos, sueles ser muy entregado o entregada y al final das más de la cuenta, ten cuidado con la manera de expresarte de amistades, puesto que tu sinceridad podría llegar a herirlos.

¿Cómo le irá a Escorpio en 2023?: Predicciones para el amor, salud y dinero

Sagitario

Para los SAGITARIO, signos nacidos entre el 23 de noviembre y 21 de diciembre, algunas veces te sentirás triste al ver que la persona que amas no hace lo mismo que tú o no muestra sus sentimientos, debes aprender que no todos aman de la misma manera y que muchas personas desconocen ese término y quizás nunca lo conozcan.

Aprende a ser más hijo de la tiznada para que dejen de jugar con tus sentimientos. Deja de pensar que no puedes hacer algo, tienes el talento, la fuerza y las ganas para lograr lo que deseas, no te limites, recuerda que si alguien no pudo no significa que tú tampoco lo lograrás.

Capricornio

Para los CAPRICORNIO, nacidos entre el 22 de diciembre y el 19 de enero, necesitas desarrollar tu paciencia, ya que es uno de tus defectos más marcados. Tu carácter fuerte podría asustar a quienes te rodean, se te da mucho decir las cosas como son y eso no les parece a muchas personas y podría traerte muchos problemas.

Es momento de decirle adiós al pasado e iniciar este mes con toda la actitud sin esperar nada de nadie. La manera en que trates a las personas será la manera en que serás tratado o tratada más adelante.

¿Cómo le irá a Capricornio en 2023?: Predicciones para el amor, salud y dinero

Acuario

Para los ACUARIO, signos del zodiaco nacidos entre el 20 de enero y el 19 de febrero, quizás te sientas mal por unas fallas que cometiste, recuerda que de los errores también se aprende, no trates de ser amable con todo mundo, hay personas que no lo merecen y que merecen que se los lleve la tiznada.

Te llega dinero extra, controla tu carácter algunas veces explotas demasiado pronto. Es momento de pensar un poco más en ti antes que en los demás, momento de soltar y dejar ir a quien no quiere quedarse.

Te vienen cambios muy perros en tu conducta y forma de ser, aprende a controlar más tu estado de ánimo, problemas de insomnio con nombre y apellido y un negocio que has traído en puerta podría resultar de la mejor manera.

Piscis

Para los PISCIS, signos del zodiaco nacidos entre el 20 de febrero y el 20 de marzo, pon mucha atención en tu trabajo o escuela, ya que podrías cometer errores que te van a estresar mucho. Cambios en los dineros, muchos de ellos te van a beneficiar demasiado si sabes aprovecharlos.

Una amistad tuya andará hablando de ti y eso te sacará mucho de onda, puesto que es una persona que has apoyado y ayudado en momentos difíciles. Es probable que te enteres de un chisme el cual te pondrá de muy mal humor, ni te preocupes, recuerda que lo importante es que hablen de ti, ya sea bien o mal pero que hablen.

Cuidado con amores de una noche y con chismes de vecindad que estarán a la orden del día en estas fechas.

SIGUE LEYENDO

Febrero: estos son los colores de la suerte que debes usar según tu signo zodiacal

No soportan: 4 signos zodiacales que se estresan por todo

Conjunción de la Luna y Marte: 3 signos zodiacales que van a destacar en el amor con ayuda del fenómeno de enero