El fotógrafo mexicano Bryan Flores está detrás de una imagen perfecta

El talento mexicano cada vez está más presente alrededor del mundo y en diferentes ámbitos y la fotografía sin duda es uno de ellos. Bryan ha hecho campañas con marcas internacionales y diversas publicaciones de moda, y nos cuenta cómo es que nació su amor por la foto.

“Desde que era muy chico me gustaba mucho jugar con las cámaras que tenían mis papás en casa. Empecé a jugar con el autorretrato. Después comencé a experimentar con mis amigas, primos, y mi hermano, y cuando vi algo que era algo que realmente estaba disfrutando comencé a preocuparme por aprender más, esto fue a los 14 o 15 años”, recordó Flores.

Aunque no lo vio como una posible profesión, “nunca lo vi como una posibilidad real, soy de un pueblo súper chiquito, era algo que no existía, no existía la moda, la foto, no existía el mundo editorial o las campañas, no era algo a lo que tenía acceso. En la universidad tuve la oportunidad de estar en un concurso de cine de aquí de Ciudad de México y gané dos premios, en ese momento vine desde Sinaloa a la premiación y algo en mi cerebro me dijo: ‘Sí puedes, por algo está sucediendo esto, quizá no estás en el lugar correcto para que pueda suceder’. En ese momento me mudé, le hablé a mis papás por teléfono y les dije que no me iba a regresar, que quería intentar hacer fotos de verdad”.

A lo que nos dio su mejor consejo para quienes quieren seguir sus sueños en el mundo de la foto: “Prepararse mucho, más en este momento, estamos en una época donde todos podemos hacer todo, todos somos fotógrafos, productores, directores y está increíble, pero la preparación siempre te va a llevar a un lugar más allá del que tú tenías planeado. Es algo de todos los días, más trabajando en esto, todo es en base a tendencias, es estar estudiando todo el tiempo nuevas formas de iluminación y de retoque también, y en lo personal también porque la industria es dura y hay que estar preparado para afrontarla”.

Bryan nos contó sobre los aprendizajes de las experiencias que ha vivido al realizar trabajos en otras partes del mundo, como París y Brasil.

“Conocerme a mí. Siento que cada que trabajo aprendo algo de mí mismo, algo nuevo. Desde el lado profesional hasta el lado personal. Disfruto mucho de estarme empapando de culturas, de nuevas historias con talentos, con personas. Evolucionar también mi trabajo y ver que se está ampliando a otros lugares. Cada vez puedo comprender más hacia dónde quiero que vaya mi trabajo, cómo quiero que sea”. Y del talento mexicano que estamos viendo en el extranjero nos comentó, “

Sí, creo que cada vez somos más visibles y estoy muy feliz por eso. Siento que cada vez se abren más oportunidades para latinos en el mundo y es súper de aplaudir porque no es algo sencillo. Tampoco creo que sea suerte como a veces se menciona. Creo que ha habido un gran camino recorrido. Cada vez podemos demostrar más el talento que tenemos y lo aplaudimos más. Y creo que eso es algo muy cool, también celebrarlo entre nosotros”.

Para finalizar, Bryan Flores nos habló de lo que se puede evocar en una foto, “es la manera en la que puedo mostrar lo que es el mundo para mí. Como veo el mundo en mi cabeza, a las personas, los lugares, los espacios, las formas, la luz. Una imagen para mí viene de crear algo desde la mente, el corazón, el cuerpo. El amor también a lo que hacemos”.

FAVORITOS

¿A quién admiras? Richard Avedon.

¿Cómo defines tu estilo de foto? Minimalista, atemporal y nostálgico.

¿Cuál es tu película favorita? Big Fish de Tim Burton.

¿Qué te inspira? La belleza.

FRASE

“Nunca pensé ver mi trabajo en tantos lugares, en tantas ciudades. Cada vez que lo veo es como un abrazo al sueño que tenía de chiquito”.

Por Ailedd Menduet

Foto: Cortesía

MAAZ