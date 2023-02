Mandy Rose, la hermosa luchadora de la WWE que pone a "arder" OnlyFans con sus curvas

Durante el tiempo que duró su carrera como luchadora profesional en la WWE, Mandy Rose fue considerada como una de las más mujeres más bellas y desataba las pasiones de los aficionados y amantes de la lucha, sin embargo, la luchadora fue despedida hace un par de meses por la WWE, una vez que fuera despojada del Campeonato Femenino de NXT por Roxanne Pérez.

Ocurrido esto la deportista se cuestionó acerca de cuál sería su destino y tomó la decisión de debutar en OnlyFans desde donde ha logrado conseguir un éxito que ni ella misma imaginó; ahora se ha convertido en millonaria vendiendo su propio contenido exclusivo para adultos y sigue cautivando a sus admiradores con su belleza desde esta red social.

Mandy Rose, de la WWE a volverse millonaria en OnlyFans

Amanda Rose Saccomanno, mejor conocida como Mandy Rose, no lo pensó mucho y quiso aprovechar el impresionante auge que está tomando OnlyFans en el mundo actual, por ello decidió abrir su propia cuenta y generar contenido erótico, poniendo en cada material su propio estilo. Esto ha llevado a la ex luchadora de la WWE a triunfar en la plataforma Onlyfans de una manera sorprendente.

Mandy, quien además es una reconocida modelo y destacada fisicoculturista estadounidense, comparte atrevidas postales para consentir a sus suscriptores, mientras que desde su cuenta de Instagram, en donde suma más de 3.4 millones de seguidores, sigue cautivando con sus curvas y su espectacular silueta.

La luchadora de 32 años de edad se ha dado a conocer por mantenerse siempre en constante comunicación con sus fans por lo que cada que puede interactúa con ellos desde sus redes. Y aunque ya ha ganado una fortuna gracias a su contenido, la luchadora no descarta regresar a los cuadriláteros:

“No lo he descartado con seguridad. No es que haya colgado las botas, no es eso. Pero ahora mismo no es mi objetivo principal, pero para el futuro, tal vez. Ya veremos”, contó recientemente durante una entrevista. Mandy Rose, quien nació en Westchester, Nueva York, comenzó su carrera como luchadora con la WWE en 2015, en donde dio sus primeros pasos y posteriormente saltó al roster principal el 20 de noviembre de 2017 en un show semanal de RAW.

Rose conquistó el Campeonato Femenino de NXT, su logro más destacado en la lucha Libre, lo que la llevó a convertirse en la tercera monarca con reinado más largo en la WWE, luego de portar la presea dorada por 413 días, hasta su despido en diciembre de 2022.

