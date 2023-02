Horóscopos de Nana Calistar: Las mejores predicciones para HOY 16 de febrero

Llegan para ti las mejores predicciones de Nana Calistar y para todos los que quieren saber qué les deparará el destino, donde sus seguidores esperan con ansias sus recomendaciones diarias para poder iniciar este jueves 16 de febrero con el pie derecho y los mejores consejos a todos los signos zodiacales, sus consentidos.

En esta nueva edición, la vidente reveló a los siguientes horóscopos cómo les irá en la familia, suerte, amor, salud y dinero, donde la mayoría tendrá que reflexionar sobre lo que está pasando en tu vida, específicamente en la parte espiritual.

Sigue a tu instinto en el terreno del dinero, te falta un empujón Foto: Especial

Aries

Para los nacidos bajo el signo de ARIES entre el 21 de marzo y el 20 de abril, estás en una etapa de muchos cambios bastante buenos que deberás de aprovechar para estar bien y ser feliz.

Reencuentro con una amistad que tenías mucho de no ver, además recibirás un correo o mensaje que te va a hacer sentir de lo mejor.

Debes aprender a cuidar más tu entorno a darte cuenta de que las paredes tienen oídos y qué hay personas que te rodean que de alguna manera buscarán dañarte con chismes y malentendidos sobre tu persona o tu familia.

Tauro

Para los TAURO, los signos nacidos entre el 21 de abril y 21 de mayo, la vida te llenará de nuevas oportunidades tanto en el amor como en el terreno de los negocios, persona de piel aperlada o blanca tocará tu corazón en pocos días, llegará por medio de una amistad.

Si tienes pareja ten mucho cuidado, puesto que podrías llevarte una gran sorpresa al descubrir una gran verdad que ha sido guardada. Hay días en que te quejas de tu situación, pero no haces nada por mejorarla.

Si no está en tus manos embarazar o embarazarte ponte el dispositivo o preservativo que estás en un ciclo muy fértil donde pondrías salir tú o tu pareja con su domingo siete.

Géminis

Para los GÉMINIS, los signos nacidos entre el 22 de mayo y 21 de junio, cuidado con chismes en la familia, no des pie a que hablen mal de ti. Vienen amores importantes y cambios de última hora en cuestión de los dineros.

Aprende a cuidar tu autoestima y a no permitir que nadie te dañe, es momento de tener el control de tu vida y de todo. Cambia tus estados de ánimo y sé más positivo con lo que quieres y deseas, pues de esa manera vas a atraer muchas cosas buenas.

Muchas de las situaciones que vives hoy en día se deben a tus acciones del pasado, así que no te quejes y afronta dichos karmas, ni pex la vida sigue. Cuídate mucho de tu salud la has descuidado y estás por pagar las consecuencias. Momento de cambios, visualiza hacia dónde quieres llegar y no te detengas por nada, el motor de tus logros será tu familia.

Cáncer

Para CÁNCER, signos nacidos entre el 22 de junio y 23 de julio, la vida te llenará de nuevas sorpresas, se visualiza embarazo en la familia o en amistad. Enfermedades respiratorias aparecerán, cuida más tu salud que es necesario estar bien para lo que viene.

Ten cuidado con cambios laborales de última hora que lejos de beneficiarte podrían afectarte mucho más de la cuenta. Mucha suerte en juegos de azar.

Chismes en el área laboral e inclusive podrían meterte en problemas, trata no dar réplica o será el cuento de nunca acabar, dedícate a lo tuyo y que los demás se hagan garras con sus cosas.

Leo

Para los LEO, los signos nacidos entre el 24 de julio y 23 de agosto, no te preocupes por cambios de humor, es normal, ya que estás en una etapa en que cambiarás de estado de ánimo constantemente, no tomes decisiones en estos momentos, puesto que podrías cometer errores.

Vienen días de muchos cambios en los cuales podrías enfrentarte con una persona del pasado y eso podría traer ciertos problemas. Recibirás la invitación para una fiesta o reunión.

Es momento de pensar en tu presente y dejar atrás el pasado y el futuro que eso no existe. Una separación o divorcio dentro de la familia o amistades cercanas sucederá.

Virgo

Para los VIRGO, los signos nacidos entre el 24 de agosto y 22 de septiembre, en el terreno de los dineros ten cuidado con lo que gastas, ya que estás por entrar en una racha complicada en la cual podrías quedar mal con unas deudas que tienes.

Nuevas oportunidades en el terreno del amor, pero no bajes la guardia, porque podrías cometer un error al dar todo desde un principio y no recibir nada a cambio.

Es momento de cuidarte las espaldas y más de quienes se dicen tus amigos, ya que solo te meterán en problemas los cuales serán complicados de salir.

Libra

Para los LIBRA, signos nacidos entre el 23 de septiembre y 22 de octubre, recuerda que los días son cortos y la vida aún más, no dejes nada pendiente para otro día o lo lamentaras, se descompone aparato electrónico, mensaje de texto o llamada podría sacarte una sonrisa.

Extrañarás mucho a una persona que físicamente ya no está a tu lado, pero que desde otro universo guía tus pasos. No te permitas caer en situaciones tontas, te has caído muchas veces y has aprendido del golpe, no te encariñes con el suelo.

Es momento de dejar el pasado atrás de ir por nuevos horizontes y metas, no permitas que nadie robe tu felicidad y tus ganas de ir cada día por más. No gastes dinero que no tienes en cuestiones que no ocupas.

Escorpio

Para ESCORPIO, signos nacidos entre el 23 de octubre y 22 de noviembre, aprende a disfrutar lo que la vida pone a tu paso y no quedarte con ganas de nada.

Un viaje podría surgir en próximas fechas, será un viaje de placer que disfrutarás mucho con amistades. Un proyecto de un negocio de compra o venta que traes en mente podría ser la solución para mejorar en los ingresos, pero trata de llevarlo a cabo solo o sola, puesto que involucrar a otras personas podría traer ciertos problemas financieros.

Si tienes una relación, cuidado con infidelidades, malos comentarios y faltas de respeto que podrían ocasionar rupturas. No hagas caso a comentarios negativos los cuales aparecerán en esta semana.

Sagitario

Para los SAGITARIO, signos nacidos entre el 23 de noviembre y 21 de diciembre, tienes muchas personas que te quieren y valoran, pero también has ganado muchos enemigos en las últimas fechas y eso se debe a que no sabes quedarte cayado y te gusta decir las cosas como son.

No te pongas triste por lo que ya fue y se llevó el viento o por el futuro que es incierto deja que la vida tome su rumbo, vive el día y disfruta lo que tienes, no necesitas de nada para ser feliz, más que de tu propia compañía, quien te quiera te buscará.

Vienen noches de insomnio con nombre y apellido, di lo que tengas que decir y ya no te guardes nada. Debes tener cuidado con subidas de peso, una hora de ejercicio diaria podría ayudarte mucho a mantenerte y verte y sentirte mejor.

Capricornio

Para los CAPRICORNIO, nacidos entre el 22 de diciembre y el 19 de enero, ten cuidado con cambios en tu economía porque podrías estar gastando e invirtiendo en algo que no te va a dejar nada de provecho.

Ten mucho cuidado con cambios de humor porque hasta tu familia la va a llevar, algunas veces eres demasiado duro con los tuyos y es con quien mejor deberías de estar.

Vienen días en los cuales te costará mucho trabajo levantarte de tu cama, deja que el mundo ruede, que no te afecte lo que pasa a tu alrededor, saca fuerzas de donde tengas y muéstrale al mundo de qué este hecho.

Acuario

Para los ACUARIO, signos del zodiaco nacidos entre el 20 de enero y el 19 de febrero, no dejes que la vida te cobre facturas más de dos veces o de lo contrario no lograrás salir de ese pozo o situación.

Si eres soltero o soltera es momento de disfrutar al 100, no te quedes con ganas de nada y vete de fiesta con amistades o familia, la vida es bien corta para aburrirse o lamentarse en el rincón de la casa, disfruta y vive como si fueran tus últimos días.

Vienen amores importantes, si tienes pareja trata de expresarle lo que sientes y no quedarte guardado nada. Hay momentos en los cuales no le encuentras sabor a tu vida y te sientes triste y melancólico, date la oportunidad de aprender a confiar en ti y en tu capacidad de lograr todo lo que deseas.

Piscis

Para los PISCIS, signos del zodiaco nacidos entre el 20 de febrero y el 20 de marzo, No te dejes caer y si estás pasando por un mal momento levántate con todo y comienza a salir de cualquier hoyo en el que te encuentres.

Podrías caer en un ciclo de depresión algo fuerte en próximas fechas al recordar lo que se ha ido de tu vida y lo que has perdido, recuerda que las cosas pasan por algo, pon mucha atención a ese proyecto que tienes sobre un negocio, quizás ahí esté la clave para mejorar mucho en el ámbito económico, amistad te propondrá ser parte de él, dale luz verde quizás es lo que necesitas.

Muchas oportunidades en juegos de azar aprovéchala para mejorar tus ingresos.

