Horóscopos de Nana Calistar: Las mejores predicciones para HOY 15 de febrero

Llegan para ti las mejores predicciones de Nana Calistar y para todos los que quieren saber qué les deparará el destino, donde sus seguidores esperan con ansias sus recomendaciones diarias para poder iniciar este miércoles 15 de febrero con el pie derecho y los mejores consejos a todos los signos zodiacales, sus consentidos.

En esta nueva edición, la vidente reveló a los siguientes horóscopos cómo les irá en la familia, suerte, amor, salud y dinero, donde la mayoría tendrá que reflexionar sobre lo que está pasando en tu vida, específicamente en la parte espiritual.

Cuida mucho el dinero, acabas de tener un gasto importante del 14 de febrero Foto: Especial

Aries

Para los nacidos bajo el signo de ARIES entre el 21 de marzo y el 20 de abril, si quieres mejorar tus ingresos ve por eso, si quieres una pareja ve por ella y si quieres viajar, ponte a trabajar para lograrlo, lo único que cae del cielo es la lluvia así que no esperes que las cosas vengan a ti, te quejas mucho de no lograr las cosas.

Te espera un encuentro amoroso con una persona especial, disfrútalo y que el mundo ruede, recuerda que no tienes por qué darle explicaciones a nadie.

Tu estabilidad emocional va a depender de tus ganas de salir adelante. Vienen días de cambios laborales bastante buenos que te dejarán ingresos extras, cuídate de enfermedades respiratorias.

¿Cómo le irá a Aries en 2023?: Predicciones para el amor, salud y dinero

Tauro

Para los TAURO, los signos nacidos entre el 21 de abril y 21 de mayo, si quieres dejar atrás las depresiones y sentirte mucho mejor comienza por liberarte de todas esas personas que te causan conflicto o problemas, no permitas que nadie altere tu paz y trabaja en mejorar en cualquier aspecto negativo.

Ves la tempestad y no te hincas si ves que estás subiendo de peso bájale a las de harina y a los tacos, se te va a dificultar mucho perder el peso que aumentes.

Tienes amistades que se la pasan de un humor que ni ellos se aguantan y bien bipolares, aléjate de esas personas, ya que andarás como una esponja y podrían afectar tu aura y entorno al punto que al terminar el día empieces a caer en estados depresivos.

Géminis

Para los GÉMINIS, los signos nacidos entre el 22 de mayo y 21 de junio, ten presente que tú no naciste para rogarle a nadie, sino para que te rueguen así que aprende a quererte y tomar el lugar que te corresponde.

Andarás en un tono muy poderoso, vas a bufar a medio mundo y no te dejarás de nadie y está bien, siempre y cuando no despotriques en contra de las personas que de verdad son importantes para ti, ya que luego andarás con la cola entre las patas pidiendo disculpas.

Viaje se aproxima, cambios en el trabajo, mucha suerte en juegos de azar.

Cáncer

Para CÁNCER, signos nacidos entre el 22 de junio y 23 de julio, cuidado con noticias del pasado que llegarán solo para agobiarte y hacerte sentir menos.

Es importante que cambies tu actitud ante la vida, sé más positivo, puesto que solo así lograrás atraer cosas buenas para tu vida. Mejoras en tu trabajo y la visita de una amistad de tierras lejanas en próximos días.

Ten presente que el alcohol no es agua, así que bájales dos rayas a tus borracheras en caso de tomar, ya que eres muy de que apenas con poco alcohol ya andas aflojando la alcancía.

Leo

Para los LEO, los signos nacidos entre el 24 de julio y 23 de agosto, en las noches eres muy de deprimirte porque lo que no fue, manda bien lejos eso, vida solo tienes una y debes de vivirla cada día como si fuera el último día que te queda.

Algunas veces tu forma de ser te hace entrar en conflicto con otras personas, eres algunas veces muy intenso o intensa y directo y eso les cala mucho a los envidiosos no te limites y que te valga.

Si tienes una relación déjate de tonterías y no andes demás dándole caldo de calzón o prendiendo el boiler con otras personas.

Virgo

Para los VIRGO, los signos nacidos entre el 24 de agosto y 22 de septiembre, aprende a dejar de criticar a tus amistades si ellas son muy de esas que les gusta aflojar a la primera o andar de más cada fin de semana es muy su cuerpo, aprende a no meterte donde no te llaman.

Si tu pareja no te hace sentir como quieres momento de ver qué está pasando en esa relación y comenzar a regresar a lo que eran cuando se conocieron y enamoraron.

Un nuevo amor podría aparecer en estos días, aparecerá mediante una amistad, te hará sentir cosas que pensabas que no existían.

Libra

Para los LIBRA, signos nacidos entre el 23 de septiembre y 22 de octubre, ten cuidado con dos amistades de piel blanca, además de ser muy afloja todo andarán despotricando en tu contra y metiéndote en chismes muy tontos.

Que no te desanimen ni te hagan sentir mal los comentarios de otras personas y de tus “amistades”, son muy envidiosos y como ellos no han podido lograrlo no quieren que nadie más lo haga.

Te manejarás en pura videncia en estos días, ya que con solo ver a la persona podrás darte cuenta las intenciones que pudieran tener contigo, es momento que aproveches esta racha para que pongas en su lugar y evidencies a esas personas que se la han pasado mermando tu existencia.

¿Cómo le irá a Libra en 2023?: Predicciones para el amor, salud y dinero

Escorpio

Para ESCORPIO, signos nacidos entre el 23 de octubre y 22 de noviembre, aprende a mantener la boca cerrada y no comentar nada y más cuando no sabes ni como estuvieron las cosas o de lo contrario podrían bufarte o meterte en problemas muy graves.

Te vas a enterar de un embarazo y el rompimiento de una relación. Mejoras económicas, decepción de una amistad y posibilidad de cambio de ropa, no te endeudes mucho, compra solo lo necesario.

Te manejarás en un tono bastante positivo durante el día, aprovecha esa actitud para movilizarte y hacer grandes cosas. Si tienes una relación debes aprender a respetar y creer en tu pareja; si no hay confianza no tiene caso que sigas ahí perdiendo tu tiempo.

Sagitario

Para los SAGITARIO, signos nacidos entre el 23 de noviembre y 21 de diciembre, es momento que visualices tu futuro, ya que con tu mente podrías atraer muchas cosas y ser que sucedan.

Una amistad podría sufrir un accidente. Viene un amor muy fuerte el cual te va a enseñar el verdadero valor de la fidelidad, ponte perra y no cometas errores y échale muchas ganas.

Aunque pareciera un sueño, muchas de esas cuestiones que te has visualizado y has deseado tanto comenzarán a materializarte, empezarás a cumplir muchas metas que ni tú te imaginabas. Es momento de mejorar en esas cuestiones negativas que no te dejan avanzar.

Capricornio

Para los CAPRICORNIO, nacidos entre el 22 de diciembre y el 19 de enero, es importante que cambies tu forma de pensar y veas por tus sueños y metas.

Necesitas ponerte las pilas en moldear tu cuerpazo criminal, le estás entrando mucho a la salsa verde y a los tacos y vas que vuelvas para que se te haga bolas el engrudo y subas un par de kilos en estos días.

Si te mandaron bien lejos es momento de empezar de nuevo y aprender de esas experiencias, trata de conversar más con tu familia y aclarar a la brevedad cualquier malentendido para que no se conviertan en una bomba de tiempo

¿Cómo le irá a Capricornio en 2023?: Predicciones para el amor, salud y dinero

Acuario

Para los ACUARIO, signos del zodiaco nacidos entre el 20 de enero y el 19 de febrero, posibilidad de cambios de domicilio o realizarás un trámite el cual se te dará de la mejor manera.

El pasado regresará, esa persona distante, lejana, regresa con la cola entre las patas. En poco tiempo definirás lo que sientes y sabrás si solo es una simple calentura o de verdad existe el amor en ti por esa persona que te anda calentando el boiler.

Posibilidad de recibir noticias de expareja, podría ponerte de malas, trata de calmarte y que ya no te afecte tanto lo que ya fue.

Piscis

Para los PISCIS, signos del zodiaco nacidos entre el 20 de febrero y el 20 de marzo, no confíes en personas que apenas y conoces se te da mucho soltar el buche y contar todos tus top secret y después te andan metiendo en chismes y problemas.

Si te sientes mal medita sobre el por qué tu estado de ánimo, qué te falta, qué necesitas, qué requieres para estar bien, no esperes que la vida te lo dé como regalo trabajo para conseguirlo que la flojera no es una característica de tu signo.

Tu sentido de humor y forma de ver la vida constituyen un punto a tu favor, ya que eso llama mucho la atención de quienes te rodean, no te tomes las cosas tan apecho en las discusiones laborales y que se te resbalen los comentarios tontos.

¿Cómo le irá a Piscis en 2023?: Predicciones para el amor, salud y dinero

SIGUE LEYENDO

Son los únicos signos zodiacales que se les nota fácilmente cuando ya se enamoraron

Si las cosas no salen como quieren estos signos zodiacales se estresan y colapsan

Van a tener la mejor figura porque son los signos del zodiaco que se pueden obsesionar fácilmente con el ejercicio

DRV